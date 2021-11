Economistas, ¿congruentes?

En el anterior Pesos y Contrapesos expresé mi sorpresa porque en octubre, ya conocida la propuesta de contrarreforma eléctrica de AMLO, al contrario de lo que pensé que iba a suceder, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, no sólo no bajó, ¡subió!, al pasar de 31.1 a 32.5 puntos, en escala de cero a cien, siendo cero total desconfianza y cien, confianza total (Indicadores de Confianza Empresarial, cifras a octubre 2021, Inegi) ¿Por qué? Cada uno de los encuestados tendrá sus razones, que me gustaría conocer.

Por su parte, el Banco de México ya publicó los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a octubre, que se levantó ya conocida la propuesta de contrarreforma eléctrica de AMLO, que va contra la competitividad del país, de su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos y el bienestar de las personas. Éstas fueron las respuestas a dos de las preguntas.

¿Cuál será el clima de negocios en los próximos seis meses? Distribución porcentual de respuestas. Septiembre: 41 mejorará, 53 permanecerá igual, 6 empeorará. Éstas fueron las respuestas de septiembre, antes de que se conociera la propuesta de contrarreforma eléctrica. ¿Cuáles fueron las de octubre, ya conocida? Octubre: 29 mejorará, 57 permanecerá igual, 14 empeorará.

El porcentaje de respuestas “mejorará” pasó de 41, en septiembre, a 29, en octubre (reducción del 29.3 por ciento), y el de “empeorará” pasó de 6 a 14 (aumento del 133.3 por ciento), tal y como SÍ era de esperarse ante todo lo que, para empezar en términos de pérdida de competitividad del país, significaría (de aprobarse) la contrarreforma eléctrica.

¿Cómo es la coyuntura actual para realizar inversiones (directas)? Distribución porcentual de respuestas. Septiembre: buen momento 16, mal momento 34, no estoy seguro 50. Octubre: buen momento 17, mal momento 31, no estoy seguro 53.

El porcentaje de reSpuestas “buen momento” aumentó de 16 a 17 (aumentó del 6.3 por ciento), y el de “mal momento” bajó de 34 a 31 (reducción del 8.8 por ciento), tal y como NO era de esperarse por lo ya dicho: todo lo que, para comenzar en términos de pérdida de competitividad del país, significaría (de aprobarse) la contrarreforma eléctrica.

¿Qué tan congruentes fueron, en la encuesta de octubre, las respuestas de los economistas encuestados (39 grupos de análisis y consultoría económica, nacional y extranjera)? ¿Puede decirse que hoy es un buen momento para invertir, pero que en los próximos seis meses no habrá un buen clima para los negocios? Yo digo que no. Algunos dijeron que sí. ¿Por qué?