Inflación, la visión correcta

La definición correcta de inflación no es “un alza de precios”, sino “un alza del índice de precios”, que por lo general es el índice de precios al consumidor.

La inflación está relacionada con la cantidad de dinero que se intercambia, que se usa para demandar bienes y servicios. La cantidad de dinero que se intercambia es la variable que determina la inflación, definida como un alza del índice de precios, siendo éste el efecto y aquella la causa, por lo cual la inflación debería medirse, no por el comportamiento del índice de precios, sino por el comportamiento de la cantidad de dinero que se intercambia. Mientras no se haga, y no se hará pronto, quedémonos con la definición de inflación como un alza del índice de precios.

Lo anterior viene a cuento porque cuando las autoridades monetarias explican un repunte en la inflación, como el que tuvimos en los últimos meses (de 2.15 por ciento en abril de 2020 a 6.08 en abril pasado, con ligera baja a 5.89 en mayo), lo hace de manera tautológica, explicando que los precios, en plural, aumentaron por que el precio de X, Y y Z, en singular, aumentó, lo cual quiere decir que los precios aumentaron porque los precios aumentaron, lo cual es cierto, pero no explica por qué aumentó el precio de X, Y y Z, explicación que tiene que ver con la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, es decir, con el comportamiento de la demanda agregada, que es la demanda de todos los grupos de agentes económicos (familias, empresas, gobierno, extranjeros), por todos los bienes y servicios que se ofrecen en la economía, la oferta agregada, compuesta de la producción interna que se ofrece en el país (una parte de exporta), más las importaciones.

Si aumenta la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, aumenta la demanda agregada (no solo la demanda de X, sino también la de Y y Z), y si la demanda agregada aumenta más que la oferta agregada (que la producción interna y/o las importaciones), el resultado es el aumento en el índice de precios al consumidor, y por lo tanto la inflación. ¿Y quién es el responsable del comportamiento de la cantidad de dinero que se intercambia en la economía? El banco central, en nuestro caso el Banco de México, que nunca, al explicar el comportamiento de la inflación, sobre todo sus repuntes, hace referencia a la variable que lo determina: la cantidad de dinero que se intercambia en la economía.

El comportamiento del precio de X, Y y Z depende de la relación entre su oferta y su demanda. El comportamiento del índice de precios al consumidor depende de la relación entre la demanda y la oferta agregadas, y el comportamiento de la demanda agregada depende de la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, responsabilidad del banco central.