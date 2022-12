Tipo de cambio, ¿qué conviene? (1/2)

Entre el 3 de enero y el 8 de marzo el tipo de cambio subió de 20.59 pesos por dólar a 21.38, depreciación (aumento en el precio del dólar en términos de pesos) de nuestra moneda frente a la estadounidense de 0.79 pesos, 3.84 por ciento. Poco más de tres meses de depreciación.

Entre el 8 de marzo y el 16 de diciembre el tipo de cambio bajó de 21.38 pesos por dólar a 19.79, apreciación (disminución en el precio del dólar en términos de pesos) de nuestra moneda frente a la estadounidense de 1.59 pesos, 7.44 por ciento. Poco más de nueve meses de apreciación.

En lo que va del año, del 3 de enero al 16 de diciembre, el tipo de cambio bajó de 20.59 pesos por dólar a 19.79, apreciación de nuestra moneda frente a la estadounidense de 0.80 pesos, 3.89 por ciento, lo cual ha llevado a algunos a hablar del superpeso, señalándolo como uno de los éxitos económicos de la 4T, lo cual es falso (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/superpeso-510250).

No falta quien pregunta qué conviene, en materia de tipo de cambio, a la economía mexicana: equilibrio, apreciación o depreciación. Para efectos del tipo de cambio (y de cualquier otro precio), no existe la economía mexicana, sino dos grupos de agentes económicos con intereses encontrados: los exportadores, a quienes conviene la depreciación, como también conviene a sus contrapartes, los importadores extranjeros; los importadores, a quienes conviene la depreciación, como también conviene a sus contrapartes, los exportadores extranjeros.

Si soy exportador me conviene, en materia de tipo de cambio, la depreciación, el aumento en el precio del dólar en términos de pesos, y por lo tanto el aumento en el precio de lo que exporto en términos de pesos, y la baja en términos en dólares, lo cual beneficia a mi contraparte, el importador extranjero. Nuestros intereses coinciden.

Supongamos un tipo de cambio de 20.00 pesos por dólar. Por cada dólar de mercancía mexicana que exporto me pagan 20.00 pesos. Supongamos que el tipo de cambio se deprecia y aumenta de 20.00 a 30.00 pesos. Ahora, por cada dólar de mercancía mexicana exportada me pagan 30.00 pesos, 50.00 por ciento más, lo cual me conviene.

Si soy importador me conviene, en materia de tipo de cambio, la apreciación, la baja en el precio del dólar en términos de pesos, y por lo tanto la baja en el precio de lo que importo en términos de pesos, y el alza en términos de dólares, lo cual beneficia a mi contraparte, el exportador extranjero. Nuestros intereses coinciden.

Supongamos un tipo de cambio de 20.00 pesos por dólar. Por cada dólar de mercancía extranjera que importo pago 20.00 pesos. Supongamos que el tipo de cambio se aprecia y baja de 20.00 a 10.00 pesos. Ahora, por cada dólar de mercancía extranjera importada pago 10.00 pesos, 50.00 por ciento menos, lo cual me conviene.

¿Qué conviene en materia de tipo de cambio? Depende: si uno es exportador la depreciación; si uno es importador la apreciación. Entonces, ¿qué debe pasar con el tipo de cambio? Lo que el mercado cambiario determine, siendo el mercado cambiario la relación de intercambio entre oferentes y demandantes de dólares. Y para que pase lo que el mercado cambiario determine se necesita la libre flotación del tipo de cambio, sin intervención del gobierno en el mercado cambiario.

Continuará.