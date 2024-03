El Abierto de Tenis en Acapulco

Hace poco más de cinco meses, el huracán Otis, considerado el ciclón tropical más fuerte que ha tocado tierra en las costas del Pacífico mexicano y el primero de Categoría 5, impactó directamente Acapulco y prácticamente destrozó al puerto y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.

Los vientos de más de 260 kilómetros por hora se llevaron lo que encontraron a su paso. Miles de casas quedaron destruidas, tanto en las zonas populares como en las turísticas.

Se quedaron sin energía y sin agua por semanas. Los habitantes lo perdieron todo y empezaron los saqueos, los comercios se quedaron sin nada y muchos guerrerenses perdieron prácticamente todo.

A los pocos días de esta tragedia, platiqué con Juan Antonio Hernández, dueño de Autofin y uno de los empresarios más importantes del país, quien tiene una inversión enorme en Guerrero. Desde el Hotel Princess y el Mundo Imperial, entre muchas otras cosas.

En ese mes de octubre, el contador Hernández me aseguraba que Acapulco se iba a levantar y que se llevarían a cabo eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, el Tianguis Turístico, entre otros.

¿Cómo se podrá hacer el Abierto de Tenis para el próximo mes de marzo? Le pregunté. “Va a quedar muy bien. A ver, siempre he dicho que, afortunadamente, no hubo daños estructurales y esto es muy importante que se entienda, se rompieron vidrios, tablaroca, acabados, que obviamente le obligan a uno a repensar y ya no cometer el mismo error de volver a poner los mismos terminados, entonces es una gran oportunidad, yo lo veo como un reto.

“Por otra parte, cuando tuve conocimiento de que Acapulco podría perder el Tianguis, le pedí a nuestro señor secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco Marqués, que por favor hiciera todo lo posible porque el Tianguis se mantuviera en Acapulco”, respondió.

A los pocos días del paso de Otis, Juan Antonio Hernández me dijo: “Para esos eventos hemos sostenido que, como máximo, debemos tener cuatro mil habitaciones y ya en este momento uniéndonos con otros hoteles, ya vamos en dos mil quinientas. ¿Qué requiere este esfuerzo? Eso, un gran esfuerzo, para alcanzar y sorprender a todos los que nos visiten. Yo quiero que la gente que llegue a Acapulco en unos meses, que de pronto vean cómo es posible cuando ha habido augurios tan negativos que hablan de no sé cuántos daños… Yo te sostengo, es un reto”.

A las dos semanas de esa plática con el empresario visitamos Acapulco, parecía como si una bomba hubiera caído y destruido el lugar.Ahí platicamos con la gobernadora Evelyn Salgado, mientras ella supervisaba unos comedores en Pie de la Cuesta, que se habían puesto para que la gente pudiera tener alimentos en los días más críticos posteriores al paso del huracán.

Le pregunté a la gobernadora que cuánto tiempo estimaba que pudiera tardar la recuperación de lo devastado por Otis.

A lo que ella respondió: “Tuvimos primero que trabajar en lo que yo llamo la Fase 1, que era atender la emergencia alimentaria: agua, alimento, los comedores comunitarios, por supuesto, ir levantando las viviendas que se puedan a la rapidez que nos den todos los recursos, el esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo es impresionante, hay dos mil 500 trabajadores del gobierno del Estado, día y noche, 24 horas, trabajando en la reconstrucción”.

Supera el reto tras estragos de Otis

La Arena GNP Seguros fue visitada por cientos de personas en su cuarto día en el Abierto Mexicano de Tenis, el 29 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Para la Fase 2 me dijo: “Va a haber comercios que se restablezcan rápidamente, y otros como los hoteles que tarden un poco más, pero la reconstrucción es importante para que haya una reactivación económica”.

Y me aseguró que el gobierno del estado estaba aportando lo que fuera necesario y pudieran, pero que también creía en la inversión privada, y afirmó que ya había hablado con empresarios, quienes sostuvieron que no solamente no se irían de Acapulco, sino que apoyarían en la reconstrucción.

Debo de reconocer que hace un par de meses y viendo la devastación tras el paso del Otis, yo pensé que sería prácticamente imposible empezar a restablecer Acapulco, que llegaría el turismo y que sería muy difícil tener eventos como el Abierto Mexicano de Tenis.

Pues me equivoqué, porque este fin de semana que acaba de pasar se llevó a cabo este evento deportivo, reconocido a nivel mundial, de una manera muy exitosa. Fue emocionante ver cómo se logró recibir a los turistas y que la gente regresara a Acapulco.

Y es que este evento es muy importante para la gente que lo visita, pero más para la gente de Acapulco, pues dejaba en años anteriores una derrama económica de 600 millones de pesos. Este año fue de la mitad, pero para la situación en que se encontraba Acapulco hace un par de meses, es una muy buena noticia.

Antes del huracán, de acuerdo con cifras del gobierno estatal, Acapulco tenía capacidad de 19 mil habitaciones en todos los hoteles. En el último reporte dado a conocer el pasado 14 de febrero se informó que había poco más de siete mil cuartos disponibles. Muchos más de los que habían pronosticado los propios empresarios hoteleros.

A pesar de todo, casi 50 mil turistas llegaron a Acapulco este pasado fin de semana, y es que los días del Abierto de Tenis son los que tienen mayor afluencia en el año, después de Semana Santa y las fiestas decembrinas, más de 11 mil familias hacen posible el torneo.

Durante la primera ronda de los torneos llegó entre 15 y 20 por ciento de mayor afluencia a la esperada. Para la final, todavía más espectadores.

El Abierto de Tenis no sólo impulsa la economía de quienes están involucrados en el evento, sino que se convierte en un catalizador para los comercios que se encuentran cerca del estadio. Los negocios, aunque todavía no están rehabilitados completamente, sí pudieron darle servicio a los turistas. Y el torneo fue emocionante. Por ejemplo, el tenista mexicano Santiago González llegó a las semifinales jugando en dobles.

El tenista es un veterano de las canchas, tiene 41 años, Santiago González es el mejor tenista mexicano de la actualidad. Se ubica en el top 10 de dobles masculinos, y en noviembre participó en las ATP Finales, un evento en el que ningún jugador mexicano había participado en más de 30 años.

Hoy, Santiago no tiene pensado retirarse, sino buscar más victorias y lo mismo ocurre con el Puerto de Acapulco en donde se sigue trabajando para recuperar uno de los destinos favoritos para vacacionar.

El siguiente gran reto para Acapulco es el Tianguis Turístico, que será del 8 al 12 de abril, se tiene confirmada la participación de 33 naciones; 293 empresas, 168 nacionales y 125 internacionales.