Sin amnistía para secuestradores

El día de hoy, el Gobierno federal preliberará a 681 presos como parte del decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar de prisión a reos que fueron torturados, que no han recibido sentencia en los últimos 10 años o que padecen alguna enfermedad crónica.

Son muchas las personas que están presas por delitos menores que no deberían de permanecer en la cárcel, sobretodo si no tienen condena. Estoy totalmente de acuerdo y celebro que se haga una revisión para ver quién realmente debe de estar en prisión, porque muchas veces los juicios son eternos y no presentan resultados.

Pero también hay presos que han incurrido en delitos tan graves como el secuestro y que hacen todo lo posible para no recibir sentencia, como por ejemplo Israel Vallarta, líder del grupo de secuestradores Los Zodiaco y quien fue detenido junto a su pareja sentimental Florance Cassez.

El día de la detención ambos plagiadores fueron captados en flagrancia con las víctimas secuestradas en el Rancho Las Chinitas.

Nunca fueron inocentes, pero argumentaron fallas al debido proceso porque se repitió su detención para poderlo hacer enfrente de las cámaras de televisión y que aseguran haber sido torturados.

Al enterarse la defensa de Israel Vallarta de esta oportunidad, inmediatamente buscaron acogerse a lo propuesto en el decreto para buscar la libertad de Vallarta.

El día de ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que Israel Vallarta no entrará dentro de las personas beneficiarias de las liberaciones a presos que fueron propuestas por el Presidente López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario presentó los detalles para el programa de liberación de presos, sin embargo, entre ellos no figura el del involucrado en el caso Florence Cassez.

“El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso. Fue víctima de tortura, se acreditó mediante el mecanismo de Estambul, en el proceso seguido por el secuestro de Christian, sin embargo, tiene otro proceso abierto, en el cual no se ha acreditado la tortura, y por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto”, explicó.

Ya lo había adelantado Olga Sánchez Cordero, extitular de Gobernación, en una entrevista de televisión que le dio al periodista Carlos Loret de Mola, donde aseguró que Israel Vallarta no podría beneficiarse de esta preliberación porque tenía otros casos de secuestro abiertos, en donde no pudo probar la tortura.

Hay que recordar que tanto Vallarta como Cassez fueron detenidos cuando tenían a tres secuestrados en la propiedad.

Ella nunca fue absuelta del delito por el que estaba condenada a 60 años de prisión. Logró su libertad por fallas al procedimiento judicial que se le siguió. Efectivamente, hubo irregularidades en el proceso de detención de Cassez, pero esta mujer está plenamente identificada por sus víctimas y cómplices.

Acusado de otro delito

Israel Vallarta, detenido en 2005 (imagen) por secuestro, no tendrá el beneficio porque enfrenta otro proceso por plagio. Foto: Especial

La historia la hemos contado muchas veces en este espacio:

A Cassez la detuvieron el 9 de diciembre del 2005, junto con su novio Israel Vallarta, y en el rancho en el que vivía fueron rescatados tres secuestrados; dos de ellos eran la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo de entonces 11 años.

Cassez siempre se ha declarado inocente, pero las víctimas afirman que la francesa es responsable de inyectarles un anestésico, torturarlos y amenazarlos con cortarles una oreja o un dedo.

Cristina Ríos Valladares escribió una carta narrando su calvario en el rancho Las Chinitas. Dice que la francesa le sacó sangre a su hijo para enviársela al padre del menor y así presionarlo a que pagara el rescate.

Escribe que durante su secuestro escuchó la voz de Cassez iracunda porque Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, la acosaba sexualmente y aquélla le decía que se desquitaría con ella.

Afirma que la francesa le dio un pinchazo en el dedo y mostró las marcas de los golpes que aún tenía dos meses después de haber sido rescatada. Además de las víctimas, cuatro presuntos integrantes de la banda de secuestradores del Zodiaco involucraron a Florence en varios secuestros que realizaron de manera conjunta.

Cassez en su declaración mintió al decir que se había separado de Israel Vallarta. No sólo participó en secuestros, sino que al alegar su inocencia no colaboró, siquiera, para desarticular esa banda de secuestradores. Incluso sus cómplices confiesan haber operado con ella.

La realidad es que la mujer acusada de secuestro hoy está libre porque el entonces presidente Sarkozy intentaba recuperar sus índices de aprobación entre los franceses y este tema lo ayudó a subir puntos en las encuestas.

Y por eso puso en un hilo las relaciones bilaterales entre México y Francia. Cassez es una secuestradora libre por temas políticos, afortunadamente y es una buena noticia para todas las víctimas de secuestro, lo anunciado por el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, Israel Vallarta todavía tiene otros procesos de secuestro pendiente y no saldrá de prisión.

Otra buena noticia, ¿recuerdan el caso del secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí que fue secuestrado en junio del 2008 y poco después asesinado con todo y que su padre había pagado el secuestro?

Pues esta semana fue finalmente sentenciado, mas de una década después de haber sido detenido, uno de los secuestradores y asesinos de Fernando a 542 años de prisión.

Dos historias en donde se esta aplicando la justicia a personajes que han cometido el delito mas inhumano que puede existir, secuestrar y matar por dinero.

Por fin tenemos una buena señal de que la justicia esta trabajando a favor víctimas. Es fundamental que estos secuestradores no se sientan impunes y que pueden hacer lo que quieran.

El secretario de Gobernación dijo ayer que hay 4 mil 233 expedientes de internos en el ámbito federal que se encuentran en análisis para obtener los beneficios de preliberación.

Muchos están injustamente en prisión y deben ser liberados, pero esos que secuestran y matan deben quedarse recluidos para hacer justicia a tantas familias mexicanas y no seguir arriesgando a la sociedad.