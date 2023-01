“Captura de Ovidio afecta, pero no desestructura al Cártel de Sinaloa”

El día de ayer, en Jesús María, Sinaloa, a unos 50 kilómetros de Culiacán, fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo se hizo el operativo? ¿Qué repercusiones tiene esta detención para el Cártel de Sinaloa? ¿La detención está relacionada con la visita del próximo lunes del presidente Joe Biden a nuestro país? De todo esto platicamos para La Razón con el periodista y analista Jorge Fernández Menéndez.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ (JFM): Bueno, en política, en estas cosas no suele haber coincidencias, no sabemos cuáles son las motivaciones, las razones que estuvieron finalmente tras la caída de Ovidio Guzmán, pero sin duda es una buena noticia para las relaciones México-Estados Unidos, porque primero el “culiacanazo” había hecho perder la confianza en autoridades de Estados Unidos, en las autoridades de seguridad mexicanas. Y segundo, que no es menos importante, al contrario, el fentanilo ilegal, que es una de las principales drogas que producen y trafican los llamados Chapitos, Ovidio y sus hermanos han provocado la muerte de más de cien mil personas al año, durante los últimos años, en la Unión Americana.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cuál es la diferencia entre el anterior “culiacanazo” y éste? También vimos muchos desmanes para la captura de Ovidio, pero bueno, finalmente en este momento sí se completó.

JFM: La diferencia es que en este caso no se contemporizó con los crímenes finales, en el anterior “culiacanazo” se dijo que no se había detenido, finalmente se liberó a Ovidio Guzmán para que no hubiera más muertos, quizá las autoridades, los grupos de seguridad fueron detenidos por la reacción de los criminales y hubo dudas en el gabinete de seguridad, pero en éste ha habido muchísima violencia, fueron atacados aviones militares, ha habido víctimas y demás, pero las autoridades actuaron con muchísima firmeza en un operativo bien planeado y Ovidio Guzmán ya está en una cárcel en México.

BB: Ahora, de alguna manera, México se suponía que no tenía una orden de aprehensión, la vez pasada que se dio el “culiacanazo” se dio porque había una orden de extradición a Estados Unidos, ¿en este momento requiere a Ovidio Guzmán la autoridad mexicana o es con fines de extradición?

JFM: Tiene procesos en México, pero también tiene un pedido de extradición de Estados Unidos que muy probablemente se pueda realizar con mayor prisa, porque no veo que existan los problemas políticos que existieron o que existen en torno al caso de Caro Quintero, incluso legales, que son diferentes. Habrá que ver qué sucede, pero lo que sí está firme es el pedido de extradición de Estados Unidos y la orden de detención con fines de extradición a ese país.

BB: En el caso de Caro Quintero, me dijo en entrevista el Canciller Marcelo Ebrard que no habían dado esta orden de extradición todavía porque había un proceso legal en México. Me imagino que los abogados de Ovidio Guzmán tendrán un proceso legal aquí en México previo a la extradición.

JFM: Sin duda lo intentarán hacer, pero me parece que, por las características del caso, como ocurrió con El Chapo Guzmán, en cuanto haya oportunidad será extraditado a la Unión Americana.

Ovidio Guzmán, durante su primera captura el 17 de octubre de 2019. Foto: Especial

BB: ¿Qué viene para el Cártel de Sinaloa en este reacomodo que, sin duda, será importante ahora que ha sido detenido Ovidio Guzmán?

JFM: Para el Cártel de Sinaloa no creo que desestructure las organizaciones del cártel la captura de Ovidio, aunque sin duda lo afecta, pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es qué viene para las autoridades mexicanas después de la captura de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque lo que sería muy importante es que esto se confirmara como una vuelta de tuerca de las estrategias de seguridad después de la fuga del penal de Ciudad Juárez, que fue terrible, después de la muerte de El Neto, el jefe de los Mexicles, el mismo día que la captura de Ovidio Guzmán, que fue el objetivo de aquella fuga en Juárez y, que implique también un endurecimiento de las autoridades mexicanas con el Cártel de Sinaloa y con los demás grupos criminales que operan en México.

BB: De alguna manera las autoridades están demostrando que, efectivamente si quieren detener a gente, ya sea de los cárteles más importantes del país, se pueden detener. ¿Eso quiere decir que de alguna manera no habían querido detenerlos antes?

JFM: No, no se puede decir que no habían querido detenerlos antes, pero me parece que la estrategia de seguridad iba por otro camino que era pegarle, básicamente, a las redes y no a los jefes, no a los capos, pero estamos viendo, hay más de 140 mil muertos al 31 de diciembre en lo que va de esta administración, que esa estrategia no funcionaba, que se haya tomado la decisión de detener a Ovidio como se le detuvo y trasladarlo como se le trasladó a la Ciudad de México, me parece que podría ser una señal diferente en ese sentido, que provoca costos también, porque vimos, por ejemplo, imágenes como habíamos visto ya hace algunos años en Tepic, en Nayarit, en otros lugares, de helicópteros militares disparando, en este caso, contra blindados del grupo del Cártel de Sinaloa, imágenes terribles, pero son imágenes necesarias si se quiere enfrentar a estos grupos.

BB: Ahora, ¿veremos un estallido de violencia a raíz de esta captura de Ovidio Guzmán o no?

JFM: Por lo menos hemos visto varios en las horas posteriores a la caída de Ovidio Guzmán, varios hechos de violencia, habrá que ver qué sucede. Hay que recordar, además, que Los Chapitos reaccionan con mucha violencia, pero también están enfrentados con muchos grupos, no solamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino internamente, en varios estados del país, con fuerzas del propio Cártel de Sinaloa, que responden, que apoyan a El Mayo Zambada.

BB: Porque habíamos visto también, de alguna manera, Sinaloa ha sido un lugar, digamos, seguro, tranquilo, mientras no se enfrente a Los Chapitos o a gente del Cártel de Sinaloa.

JFM: Sí, lo que pasa es que eso siempre termina siendo muy relativo, la medida, lo que se ha dicho muchas veces que el Cártel de Sinaloa no es violento, a diferencia de otras organizaciones, yo creo que el Cártel de Sinaloa lo único que tiene en algunos de sus jefes, como El Mayo Zambada, es mayor experiencia, pero cuando tienen que recurrir a la violencia han sido tanto o más violentos que los otros grupos criminales, y lo estamos viendo en estas horas.

BB: ¿Quién ocupará el lugar de Ovidio Guzmán?

JFM: No creo que sea un reemplazo muy difícil, sus dos hermanos, son tres hermanos los que se dedican básicamente a controlar ese grupo, está un hermano de El Chapo Guzmán que también participa en ese grupo y otros operadores. Me parece que seguirá esa parte del Cártel de Sinaloa girando en torno a los hijos de El Chapo Guzmán.