¿Dónde cree que terminará, en el cielo o el infierno?

Cómo estarán las cosas que en México le tenemos más miedo a los vivos que a los muertos; y gran parte de la población, cuando se les pregunta si irán al cielo o al infierno, aseguran que pasarán al infierno.

Ahora que en nuestro país estamos celebrando Día de Muertos y que los mexicanos rendimos tributo a nuestros seres queridos que se nos han adelantado, es un buen momento para ver lo que piensan los mexicanos vivos de la muerte.

Estamos en días de una tradición ancestral que con el paso del tiempo se ha transformado, porque va adquiriendo forma de acuerdo a las generaciones. Desde colocar una ofrenda con comida, velas y flores hasta acudir a festivales, que incluye desfiles con catrinas, calacas y demás personajes que nos llevan a recordar el más allá.

Los mexicanos tenemos una forma particular de recordar a nuestros muertos que lejos está de los actos solemnes; aquí el papel picado lo dice todo con sus colores, y el olor de las flores de cempasúchil reúne tanto a vivos como a muertos.

El estudio de Rodrigo Galván, de la casa encuestadora De las Heras pregunta y hace una radiografía de cómo vemos los mexicanos la muerte en la actualidad.

¿Qué es en lo que creen a la hora de hablar de los dos mundos: el de los vivos y el de los muertos?

Bueno, los fantasmas sin duda es algo que a los mexicanos eriza la piel, pues 61 por ciento cree en ellos. Muchos mexicanos creen que se les puede aparecer sus muertos, que les mueven las cosas, que se ven sombras, que los acompañan o incluso que si se portan mal, sus antepasados vendrán a jalarles las patas.

El 71 por ciento sabe de la existencia de la Santa Muerte.

Para el 65 por ciento, el paraíso sí es el siguiente paso, saben que existe, en tanto el 55 por ciento cree en el diablo y un 52 en el infierno.

Otra pregunta que se hizo en la encuesta: Suponiendo que mañana usted pasara a mejor vida y le hicieran un juicio final, ¿cree que se iría al paraíso o se iría al infierno?

Pues mire que los mexicanos son bien portados, porque el 45 por ciento piensa que San Pedro le daría pase automático al jardín del edén.

Sólo 14 por ciento reconoce que sus acciones lo podría llevar al inframundo a pasar la eternidad entre paredes rojas, trabajo forzado y llamas incandescentes.

El 41 por ciento no sabe qué camino le tocará.

Muy probablemente, y lo digo en tono de broma, los que creen que irán al infierno seguramente se imaginan con varios de sus amigos divertidos y terribles en el inframundo.

De catrinas y catrines

En festividades por Día de Muertos se instalaron diversas exposiciones sobre el tema en diferentes estados de la república; en Chilpancingo, Guerrero, destaca una muestra de más de 50 catrinas y catrines en el Palacio de Cultura. Foto: Cuartoscuro

Los mexicanos tenemos una relación muy diferente a lo que se cree en otras partes del mundo incluyendo muchos países de America Latina. Nos reímos de la muerte, pero también estos días y la colocación de ofrendas nos acercan a nuestros seres queridos que ya partieron.

Por eso la película de Disney Coco ha sido un éxito a nivel mundial. El mensaje es mostrar ante el mundo que se pone una ofrenda para recordar a nuestros muertos, que regresen a vernos y no los olvidemos.

Según la encuestas, cuando se pregunta el por qué se coloca una ofrenda en estas fechas, un 55 por ciento cree que se trata de una tradición, el 33 por ciento de verdad piensa que sus difuntos llegan a sus casas a visitarlos.

En lo personal, éste es el primer año que he puesto una ofrenda y ha sido para recordar a mis abuelos, a mi padre, a mi padre y a mi tía que acaba de partir.

Y si usted partiera, ¿qué le gustaría que le pusieran en su ofrenda para venir a visitar a los vivos?

La respuesta a la encuesta en la mayoría de los casos es la comida lo que más no llama a visitar

No en balde, en México siete de cada 10 personas padecen sobrepeso. Aún cuando mueran, muchos mexicanos creen que seguirán pensando en la comida o en alcohol.

Según la encuesta de Las Heras, 49 por ciento por supuesto que llegarían a comer y 22 por ciento lo harían por su bebida favorita, 17 por ciento dice que por flores y veladoras.

Y como la misma encuesta lo ha demostrado, los fantasmas son algo que está presente en los mexicanos, por ello, el 61 por ciento dice que le gustaría comunicarse con sus familiares muertos. Un 41 prefiere evitar el diálogo y sólo dejar la ofrenda.

Y es que siempre queda la ilusión de podernos contactar con nuestros muertos, qué nos quieren decir, cómo es una vez que se muere. Porque esos datos no se tienen, las carencias son muchas, pero hasta que dejemos la vida, no lo sabremos y muertos, pues ya no podremos contarlo.

¿Y usted, a dónde cree que se va a ir, al cielo o al infierno?