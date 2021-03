“Con empeño y voluntad, las mujeres podemos hacer todo”

María Eugenia Campos Galván es la precandidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Hoy, en medio de acusaciones propiciadas por el actual gobernador, Javier Corral, las enfrenta para llegar a gobernar su estado y se encuentra a la cabeza de las encuestas. Platicamos con la también exalcaldesa sobre su vida, su situación legal y lo que ha tenido que enfrentar.

La precandidata panista, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Eres precandidata, pero llegar a este momento ha sido muy duro, una confrontación durísima con el gobernador Corral, que tiene muchas acusaciones en tu contra. ¿Cómo has hecho para enfrentar todo esto?

MECG: Creo que es lo mismo que hacen todas las mujeres, todos los días, a la hora de salir a trabajar, a la hora de guardar muchas cosas, muchas injusticias. Al final de cuentas a mí me tocó vivirlo en la parte política, pero hay mujeres que lo viven en su trabajo, en su profesión, en su misma casa, con su familia, entonces, es la misma fuerza que tienen las mujeres, pero sí ha sido un camino muy sinuoso. Tenemos más de un año en una persecución ya clara, pública, hecha por el gobernador Javier Corral en medios de comunicación, y durante 4 años como alcaldesa de Chihuahua siempre recibiendo el maltrato de un gobernador, cuando no se debió haber visto a un gobernador maltratando a una alcaldesa, a la alcaldesa de la capital del estado, sino más bien llevando una relación institucional. Entonces, aquí hay una carga de mucha misoginia, de violencia de género, que me queda a mí claro que le estorbo en el tema político, y es una tristeza que obstaculice a una mujer que ha demostrado que puede tener buenos resultados para su municipio, como lo hicimos durante 5 años en Chihuahua.

BB: Esto se da, dices, para opacar los logros que has tenido, has sido una contrincante nata del gobernador. La acusación buscan se quede en el ámbito local.

MECG: Quieren seguir controlando esta persecución política, este tema jurídico, pero no es jurídico, este tema se presume que se sabe de elementos en contra de una servidora desde hace 4 años, pero nunca se hizo nada, porque nunca les pude incomodar, porque querían a alguien que hiciera un buen trabajo en la capital, querían a alguien que les siguiera dando votos para sus candidatos. A Gustavo Madero, por ejemplo, para tener candidatos a diputados federales, locales, pero ya cuando les empecé a estorbar muy en serio, fue cuando dije: “sí, voy a la gubernatura”. Entonces pues es una tristeza, pero más que eso, es dejar muy claro que pase lo que pase las mujeres tenemos que salir adelante, seguir, así como a mí me tocó un camino ya caminado por muchas otras mujeres adelante de mí, pues es dejar también un camino para mujeres atrás de una servidora en la parte política.

BB: No llegas como una improvisada, tienes una licenciatura por el ITESM y una maestría en la Universidad de Georgetown.

MECG: Siempre dando resultados para Chihuahua, como diputada federal, como diputada local, en su momento como alcaldesa. Lo mío es atender a la gente, es estar cercana, es solidarizarme con todos los sectores en la ciudad y posteriormente en el estado, y es multiplicar esfuerzos, porque tenemos muy claro que hoy en día nadie puede salir adelante solo, tenemos que generar ese trabajo de todos alineados a los mismos objetivos, porque realmente todos tenemos la misma causa, entonces es lograr esas causas, pero es también cerrar esa brecha de crisis de representación que existe entre el político y la ciudadanía.

BB: ¿Desde cuándo te gustó la política? Platícame de tu niñez.

MECG: Fíjate que me tocaron todos estos movimientos políticos y sociales en los 80. Mi mamá me llevaba mucho a estos movimientos, a escuchar a Pancho Barrio, y yo escuchaba. A mí me encantaba la farándula y el glamour y la gente y la fiesta, pero obviamente era muy difícil entender para qué era que luchábamos. Ya después entendería por las crisis económicas, por las devaluaciones que impactaron a mi familia y a muchas otras familias lo que era una devaluación, lo que era las crisis, y por lo que estábamos luchando en esos momentos, tratando de que Acción Nacional llegara al poder y que hubiera una alternancia en el país. Creo que fue una generación muy culturalizada, muy politizada en este tema y así crecí, reconociendo que las decisiones de los gobiernos impactan para bien o para mal, pero impactan, y yo quería ser parte de la cosa pública, porque a mí me había afectado personalmente o a mi familia, el tema de la devaluación, entonces me prometí seguir este camino y aquí ando y sí, tiene una gran dosis de influencia de parte de mi mamá, que me enseñó muy de niña que las capacidades de las mujeres son exactamente iguales que las de los hombres, y que si queremos llegar a ser astronautas o presidentes de la República lo podemos hacer con empeño, con capacidad, con preparación y con mucha voluntad.

BB: ¿Cómo fue tener una mamá trabajadora, que muchas veces estaba ausente?

MECG: Fíjate que la extrañé mucho, mucho, mucho, y creo que es un tema que lo llevas y todavía lo platicamos ahora, ella y yo: “¿cómo te hizo falta que fuera contigo a la entrega de calificaciones, al festival?”. Yo creo que las mamás crecen con mucha culpa, yo no tengo hijos, pero crecen con esa culpa de decir: “no estuve con mis hijos, pero no estuve porque justamente estuve persiguiendo la chuleta”, y cuando creces te das cuenta de lo que hicieron, en este caso lo que hizo mi mamá por mí, y pues me llena de orgullo, y yo es lo que le digo a las mujeres alrededor de una servidora, que trabajan en política, en distintas profesiones: cero generarse culpas, porque cuando llegas a una edad en la que puedes entender lo que hizo tu mamá se lo agradeces y te sientes tremendamente orgullosa de ellas, ¿no?

BB: Maru, ¿cómo es tu familia?, me dices que no tienes hijos.

MECG: No tengo hijos, no estoy casada, estoy dedicada al 100 por ciento al trabajo político, a esta profesión, a esta vocación de servicio, y me encanta, porque tengo familia pues en las colonias, en todos lados, niños que adopto, que me adoptan, y que, bueno, el amor y el cariño viene en distintos envases, hasta ahorita para mí mi familia es Chihuahua.

BB: ¿Qué problemas ves en Chihuahua en este momento?

MECG: Pues mira, no nos dejan hablar mucho de propuestas, pero sí te puedo decir en general que el tema de la seguridad pública sigue siendo un problema importante para el estado, para el municipio, y sobre todo, ahora después del Covid, el tema de la reactivación económica. Ya la salud se volvió una condición primordial para todos los municipios y los estados. Si antes esta facultad o esta atribución estaba nada más marcada en la Federación, en el estado, te puedo decir que los municipios deben de tener claridad en dónde están sus contagios, poder generar cercos sanitarios en contra del Covid o para tener por lo menos un diagnóstico y para generar las condiciones justamente para el desarrollo económico, ¿no? Entonces creo que va a ser un tiempo muy importante para todos los gobiernos en el país y en el mundo, el saber enfrentar la política pública de gobierno con el Covid a la par, y sobre todo, darnos cuenta pues que nunca estuvimos preparados para esto y que hoy en día no sabemos qué contexto viene en adelante y nos tenemos que preparar para casi todo, para todo lo posible que podamos prepararnos.