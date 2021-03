La monarquía británica se tambalea

Finalmente, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han roto el silencio del porqué de su salida de Gran Bretaña en una entrevista con Oprah Winfrey.

Desatan polémica

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, dieron una entrevista a Oprah Winfrey en la que hablaron del racismo que impera en la Familia Real británica, lo que generó la reacción de Buckingham. Foto: AP

Una plática muy controversial no sólo en lo personal, sino también en lo político, argumentando que, al quedar embarazada Meghan, personal de la casa real platicó con Harry para decirle que su hijo no recibiría ni apoyo ni seguridad porque no se sabía cuál sería su tono de piel.

Estas revelaciones se hacen en un momento donde el racismo está en auge y además, gran parte de las comunidades de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, que comparten lazos históricos con el Reino Unido, tienen una alta población afroamericana, y de las cuales la reina Isabel II del Reino Unido es la cabeza de la organización.

Harry insistía que para las comunidades de la Commonwealth, la figura de su esposa sería muy importante, pero la Corona no lo vio igual.

En la plática, los duques de Sussex reprocharon la falta de apoyo de la familia real; y Meghan, de madre negra y padre blanco, reveló un episodio que ha escandalizado a todo el mundo. Dijo que hubo “preocupación” en el Palacio de qué tan oscura sería la piel de su primer hijo, y que durante un tiempo tuvo pensamientos suicidas, por lo que buscó tratamiento para ella, pero una de las “personas mayores” dentro de la institución real le dijo que no sería posible y también fue rechazada por el departamento de recursos humanos del Palacio.

Estas revelaciones han creado fuertes reacciones en la prensa británica.

El corresponsal real de la BBC escribió que la acusación sobre los comentarios racistas que se hicieron hacia el primer bebé de Meghan, Archie, “podría ser [sic] devastador”, y la entrevista fue en el “territorio del peor de los casos para el Palacio”.

Los tabloides británicos reaccionaron a las acusaciones de racismo, mientras que el diario The Guardian escribió que las supuestas discusiones sobre el color de la piel de Archie eran una “acusación sorprendente que enviará ondas de choque a través de la institución”.

Otro punto importante del cual se habló fue cómo el vivir bajo la custodia de la Casa Real les generó problemas de salud mental, tanto a Meghan como a Harry, y al ser retirado todo el apoyo, decidieron salir de la Casa Real.

Harry ha dicho que sus abuelos no tienen nada qué ver en esta decisión, y que ellos siempre fueron amorosos con ambos.

Pero detrás de esta historia parece estar el recuerdo permanente de la Princesa Diana, madre de Harry, quien al empezar a brillar en los medios de comunicación, más que su marido, fue silenciada. Hay muchas similitudes. Meghan y Harry dicen que la actitud hostil de los miembros de la Casa Real Británica, incrementaron después de un viaje que hicieron a Australia.

Paradójicamente, Diana, en su momento, también hizo un viaje en donde brilló más que el Príncipe Carlos y ella narró en entrevistas lo difícil que fue para ella.

Diana también contó en su momento que cuando empezó a tener problemas psicológicos, como su bulimia, y se acercó a la Casa Real para recibir apoyo, se le negó. La historia se repite con Meghan, quien asegura que, con la depresión, llegó a tener pensamientos suicidas, y que, al pedir ayuda, ésta se le rechazó.

En enero de 2020, el Palacio de Buckingham informó que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, ya no seguirán usando el título de Su Alteza Real, y no recibirán financiamiento público, pues han dejado de ser miembros activos de la Familia Real.

La reina Isabel II hizo el anuncio como parte de un acuerdo con la pareja, el cual responde al deseo de los duques de Sussex de dejar sus responsabilidades con la Casa Real Británica y tener un "nuevo rol progresivo" dentro de la institución, con independencia financiera y dividiendo su residencia entre Reino Unido y EU.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, el inesperado anuncio no fue bien recibido en un principio por la reina Isabel II.

Pero Meghan y Harry platican en la entrevista con Oprah Winfrey, que esta salida fue pactada y platicada durante mucho tiempo con la institución de la Casa Real.

Pero quizá lo que más le preocupó al hijo de Diana de Gales, fue que se les retirara la seguridad. "No estamos diciendo que no lo convierta en Príncipe, pero si está diciendo que el título es lo que afectará la protección, nuestro hijo debe estar a salvo".

Lo cierto es que muchas mujeres afroamericanas enviaron mensajes de apoyo a Markle en las redes sociales, incluida su amiga Serena Williams, quien asistió a su boda en 2018, la activista Bernice King y la poeta inaugural Amanda Gorman.

"Conozco de primera mano el sexismo y el racismo que utilizan las instituciones y los medios de comunicación para vilipendiar a las mujeres y las personas de color para minimizarnos, degradarnos y demonizarnos", escribió Williams.

Bernice King, la hija del difunto líder de los derechos civiles, Martin Luther King, Jr., escribió en Twitter que "la realeza no es un escudo contra la devastación y la desesperación del racismo".

Lo cierto es que el tema del racismo ha acompañado durante mucho tiempo a Meghan como miembro de la realeza, incluso antes de ser un miembro oficial de la familia.

Sobre su relación con la familia, Harry reveló que su padre, el príncipe Carlos, se negó a atender sus llamadas después de tener sólo dos conversaciones sobre la decisión de la pareja de dejar de ser miembros importantes de la Familia Real.

Con quien sí están en contacto es con la Reina, y Harry reconoció que él y su hermano mayor, el Príncipe William, se están dando "espacio" por el momento, pero que han sido siempre compañeros de mil batallas.

Y tras la revuelta causada en por la entrevista de Markle y Harry con Winfrey, a menos de 24 horas de su transmisión, el Palacio de Buckingham emitió una declaración en nombre de la reina Isabel II.

"Toda la familia se entristece al conocer el alcance de lo desafiante que han sido los últimos años para Harry y Meghan… Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos".

Esta entrevista, que ha tenido una audiencia de más de 17 millones de telespectadores en Estados Unidos y más de 11 millones en el Reino Unido, se transmite en un momento en que ha crecido el número de británicos que están de acuerdo en terminar con su sistema de monarquía parlamentaria y se convierta en una república.