“Con la Federación vamos a llevar una relación excelente”

Jorge Hank Rhon es ingeniero industrial, en 1980 fundó Grupo Taos y desde 1985, presidente del Consejo de Administración de Corporación Caliente. Por su actividad empresarial en el mundo de los casinos, un canódromo, un hotel y un centro comercial, fue presidente municipal de Tijuana y es uno de los personajes más conocidos en Baja California. Hoy, Hank Rhon, quien conoce a la perfección el estado, busca gobernarlo y es candidato del Partido Encuentro Solidario (PES). Por ello, platicamos con él para La Razón.

Bibiana Belsasso (BB): Jorge, siempre has querido gobernar Baja California.

Jorge Hank Rhon (JHR): Indiscutiblemente, la vez pasada también, ya ves que me retiraron de la campaña 12 días y aparte de eso, pues me descuidé y me traicionaron, pero en ésta estamos muy, muy atentos, y obviamente no creo tener ningún problema.

BB: Pero la política es un mundo de traición.

JHR: Ay, qué feo, pero pues sí, sí, sí es cierto, acuérdate que dicen que tenemos que tener la piel muy gruesa.

BB: Has tenido una vida muy controvertida, pero también muy rica y muy plena.

JHR: Afortunadamente, fíjate que sí. Yo creo que por eso, por lo rica y plena, la verdad de las cosas es que hago lo que me gusta, sin lastimar a nadie obviamente, pero tampoco sin ocultarlo, no creo que nunca haya hecho yo nada que tenga yo que ocultar y bueno, lo digo y lo hago todo el tiempo con toda tranquilidad y naturalidad, y eso le molesta de repente a una que otra gente, ¿no?

BB: Tú eres empresario, ¿por qué la política, por un tema de familia?

JHR: La verdad es que al principio no, fíjate que yo le decía a mi señor padre que yo tenía dos ejemplos, él y mi hermano mayor, Carlos, y que pues yo prefería la vida de Carlos, que era mucho más gozable, digamos, yo siempre quise tener una familia grande y le decía yo a mi papá: “tú no tuviste chance de gozar a tus hijos, yo sí quiero, además de todo, gozar a los míos”, pero llegando acá me di cuenta que es bien bonito ayudar, es bien bonito hacer feliz a la gente, darle lo que necesita y que la mejor forma de hacerlo es desde el gobierno.

BB: Veintitrés hijos, ¿cómo le haces para criar tantos?

JHR: Con mucho cuidado, fíjate, y con mucha dedicación y con mucho cariño, más que otra cosa, me quieren mucho, afortunadamente, y eso no se da fácil.

Jorge Hank Rhon, en el arranque de su campaña el pasado 4 de abril. Foto: Cuartoscuro

BB: ¿Cómo trabajar con la experiencia de empresario, como gobernador del estado?

JHR: Fíjate que una cosa que los ha detenido, obviamente es el buen trabajo de otros gobernadores, como el de Jalisco, como el de Querétaro, de Michoacán, que se han llevado todas las inversiones que quieren llegar a Baja California, precisamente que no llegan por la desconfianza, pero en mí ven una persona que lleva aquí 36 años, que aquí me voy a quedar, que aquí vive mi familia, que aquí tengo mis negocios y que al final de cuentas en estos 36 años nunca le he quedado mal a nadie, nunca he dejado de cumplir mi palabra y saben que durante el tiempo que fui presidente municipal, pues nunca hubo un papelito que yo desmintiera o una promesa que no cumpliera, y saben que así lo voy a hacer.

BB: Un estado donde hay problemas en el tema de la seguridad, el tema de la frontera, los migrantes, ¿cómo se va a resolver todo esto?

JHR: La inseguridad se combate con todas esas tácticas y técnicas modernas. Falta mucho mayor capacitación para la policía, con muchos mejores aditamentos, por supuesto, con lo que ahora son las cámaras, los drones y todo. Indiscutiblemente, así, de veras, se acaba con la inseguridad. Con lo que son los migrantes, la verdad es que hay un distanciamiento con la Secretaría de Gobernación y que, desafortunadamente, cuando llegan aquí los migrantes esperan y esperan hasta año y medio o dos años para que les den el estatus, cualquiera que éste sea, el de regresarse a su tierra, el de quedarse aquí y poder trabajar o el de que están pasando para irse al otro lado.

Lo que hay que hacer es escuchar, dialogar, acordar y resolver, y eso es lo que tienes que hacer, ahora, con el Gobierno federal. Hay que llegar a dialogar para que te escuche y de ahí acordar qué es lo más conveniente para el estado

BB: ¿Por qué Jorge Hank Rhon tiene que ser gobernador de Baja California?

JHR: No tiene que, pero la verdad las mejores propuestas las trae tu servidor. Yo les estoy ofreciendo lo que le falta a Baja California y les digo que es “SED”, y eso es porque falta Seguridad, Educación y Desarrollo, y en seguridad bueno, te lo acabo de explicar. Y realmente Baja California tiene un potencial impresionante, tenemos muchísimos miles de kilómetros de mar, tenemos acuacultura, piscicultura, pesca, pesca deportiva, unas playas envidiables, el único mar templado a muchos kilómetros a la redonda de Estados Unidos, ¿por qué?, bueno, porque nosotros los tenemos aquí arribita y tenemos el Golfo de Baja California, que indiscutiblemente la temperatura del agua es padrísima, tenemos un turismo increíble, tenemos buen vino, no, no, no, tenemos muchísimas cosas.

BB: Jorge, ¿por qué por el Partido Encuentro Solidario?

JHR: No pude participar por mi partido, por el PRI, y sin embargo el Partido Encuentro Solidario es un partido nuevo, que no tiene vicios y quedamos perfectamente de acuerdo el presidente del partido y tu servidor en que lo que haríamos sería buscar personas que verdaderamente tengan el chip de servir y no servirse. Un partido que llama a la unidad.

BB: Jorge, para terminar, ¿en caso de ser gobernador de Baja California, ¿cómo va a ser tu relación con el Gobierno federal?

JHR: Yo creo que excelente, yo siento que es una tontería pelear por cualquier motivo, de lo que quieras es una tontería pelear. A mí mi señor padre me hizo el favor de enseñarme que la verdad lo que hay que hacer es escuchar, dialogar, acordar y resolver, y eso es lo que tienes que hacer, ahora, con el Gobierno federal, hay que llegar a dialogar para que te escuche y de ahí acordar qué es lo más conveniente para el estado y obviamente para la Federación en el sentido de la inversión de todos esos fondos nacionales que aquí serían bien utilizados y, por supuesto, bueno, bajo las normas y las leyes de nuestro país.