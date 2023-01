Los futbolistas acosadores

El futbolista Dani Alves pasó su primera noche en una prisión en Barcelona, España. Los reflectores están sobre el deportista tras ser acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en la ciudad catalana.

Cristiano Ronaldo fue acusado por la modelo Kathryn Mayorga de haberla violado en un hotel de Las Vegas. El caso se cerró porque se llegó a un acuerdo confidencial, donde las acusaciones fueron retiradas, aunque la modelo intentó abrir el caso casi una década después.

Está también el caso de Neymar, el exdelantero del Barcelona, acusado de abusos sexuales varias veces. Una modelo lo acusó de haber abusado de ella en París, en 2019, y el futbolista se defendió asegurando que había sido un acto sexual consensuado.

Neymar también fue acusado por una empleada de Nike a la que supuestamente intentó obligar a practicarle sexo oral en un hotel de Nueva York, en 2016, según desveló el diario estadounidense The Wall Street Journal cinco años después.

Apenas hace unos días, Benjamin Mendy, jugador del Manchester City, tambíen fue acusado de abuso sexual, aunque ya fue declarado no culpable por un tribunal de Chester, Inglaterra.

Robinho, exjugador del Real Madrid, fue condenado a 9 años de prisión por la violación de una joven de 23. No ha cumplido un solo día de condena, está en Brasil y difícilmente darán su extradición.

¿Esto quiere decir que hay más acusaciones de abuso sexual en el mundo del futbol? Por supuesto que no, pero son casos mucho más visibles por la fama de los personajes.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. En la última década, cerca de 736 millones de mujeres han padecido agresiones. La mayoría de estas historias han quedado en el anonimato.

En el mundo del futbol las historias son más públicas, estamos hablando de personajes famosos y con recursos económicos.

La historia de Dani Alves es terrible, con casi 40 años y una carrera exitosa, hoy es señalado y recordado por abuso sexual. En un mes, este hombre pasó de estar en la cima del balompié, al ser parte del Mundial de Qatar 2022, con la selección de Brasil, a tener que esclarecer las acusaciones en su contra.

La joven que lo acusa dice que no llegará a un acuerdo económico y continúa con el proceso legal.

La decisión de una juez de enviarlo a prisión preventiva, sin derecho a fianza, incluso, provocó que el Club Pumas resindiera su contrato, considerado como uno de los más importantes en los últimos años del equipo mexicano.

Acusado en España

El exfutbolista de los Pumas de la UNAM, en su debut en el torneo mexicano, contra el Mazatlán, el pasado 27 de julio de 2022. Foto: Cuartoscuro

Tras su paso por el Mundial y reincorporarse a su club, Dani Alves viajó de México a España a finales del 2022, debido a que la madre de su actual pareja se encontraba mal de salud y, estando en Barcelona, el futbolista decidió acudir a una discoteca el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con el relato de la víctima, Alves insistió en invitarla, junto con sus amigas, a la zona VIP del centro nocturno. La joven narró que la invitación fue a través de un camarero y, tras aceptar, aseguró que el futbolista era muy insistente, que incluso le colocó la mano en sus genitales, a lo que ella se negó.

Después, la chica aseguró que la llevó al baño donde la obligó a sentarse en sus piernas y la obligó a hacerle una felación, por lo que ella comenzó a forcejear con él, pero que la abofeteó, la tiró al suelo y la violó.

Las declaraciones de la víctima han sido confirmadas por sus amigas y por el mesero. Tras su declaración, Alves ha cambiado su versión y ha caído en contradicciones.

Según lo notificado por medios españoles, el futbolista dijo que no conocía a la joven, que en su vida la había visto, que se cruzaron en el baño por casualidad por menos de 45 segundos. Incluso, envió un video a un programa de televisión española donde reiteraba esta versión.

Parte de lo que decía en ese video era: “Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño, no preguntas quién está en el baño para ir al baño”.

Y añadió: “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”.

Sin embargo, al filtrarse imágenes de las cámaras de seguridad del centro nocturno donde se marca que no fueron 45 segundos, sino 15 minutos en el baño, y al ser citado para rendir su declaración, Dani Alves dijo que cuando la joven, de 23 años, entró en el baño de la zona VIP él se quedó parado, sin saber qué hacer. Y, por último, a las preguntas de la acusación particular, se contradijo en sus declaraciones ante la juez y aseguró que fue la joven la que se le tiró encima.

El jugador aseguró que no había dicho nada hasta ahora con el objetivo de “proteger a la joven”. Hablamos de un jugador que ha militado en los mejores equipos de futbol: el Sevilla, Barcelona, Juventus y el París Saint Germain.

Sin importar rubro, sólo cinco de cada 100 denuncias de abuso sexual terminan con una pena judicial, en otros países como Argentina sólo el 15 por ciento de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. En Colombia sólo el 10 por ciento de los acosadores sexuales son enviados a prisión.

Hoy, estos casos de futbolistas están a la luz por ser personajes públicos, pero ¿cuántos casos de abuso quedan en la obscuridad? ¿Cuántos ni siquiera son denunciados?

Y cada uno de esos abusos trastoca la vida presente y futura de las víctimas.