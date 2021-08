“Hay casos de adicción al fentanilo en médicos"

El fentanilo es una droga 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 más que la morfina.

Las sobredosis relacionadas con el fentanilo están aumentando alarmantemente y representan una amenaza significativa a la seguridad y salud pública.

En Estados Unidos, miles de personas han fallecido por el consumo de fentanilo, pero esta substancia, usada de manera ética, es el principal componente de todas las anestesias para las cirugías.

En México, en el sector público de Salud, el control del fentanilo para las cirugías es laxo y en poco tiempo será un problema serio. No se puede dejar de utilizar fentanilo, como no se pueden dejar de utilizar muchos otros opiáceos y muchas otras medicinas para el dolor, para las anestesias y las cirugías, para el campo quirúrgico y se utilizan en todo, en todos los ámbitos, pero también es necesario establecer mecanismos de control.

Platicamos con la anestesióloga pediatra, Liliana Ramírez Aldana, sobre este tema.

Liliana Ramírez Aldana (LRA): El fentanilo llega a los hospitales, por ejemplo, se distribuyen a los médicos usuarios, pero muchos todavía el trazo se hace en papel, está atrasado electrónicamente cierta parte, pero a veces no hasta el usuario final.

No se sabe con precisión por qué hay recetarios que se usan para varios pacientes, si bien, debe estar el nombre del paciente, a veces esto no se puede hacer totalmente porque muchos recetarios siguen en papel todavía, una parte es electrónica, pero otra es en papel.

Bibiana Belsasso (BB): El doctor puede llegar a recoger el fentanilo, ciertas dosis de fentanilo y ni siquiera saben si efectivamente se le aplican al paciente.

LRA: Por ejemplo, me pueden dar cinco ámpulas de fentanilo, yo puedo usarlas para todos mis pacientes que tengo en el día, en caso de una anestesia, y habitualmente así es, pero hay unas ámpulas que se rompen o alguna que no se usa, en el caso de los pequeñitos a veces yo utilizo sólo un centímetro de la ampolleta y nos queda el resto, ¿qué pasa con ese resto de fentanilo?, en teoría lo tiramos, pero no siempre es así, recordemos que hay muchos hospitales con grandes cantidades de carga de trabajo y a veces esto hace que no sea posible esta trazabilidad al ciento por ciento.

La cirujana, Liliana Ramírez, en foto de archivo. Foto: Especial

BB: Hay algunos hospitales privados que ya han implementado mecanismos muy estrictos de seguimiento de todo este proceso para evitar la merma.

LRA: Sí, así es. Otro de los problemas que tenemos es que en el personal de salud se han dado casos de drogadicción, entonces muchas veces ese fentanilo que se pierde es dentro de los hospitales, desgraciadamente esto existe y bueno, hay que decirlo. ¿Cuál es la trazabilidad?, a veces es electrónica, pero no del todo, vuelvo a insistir, estamos en un momento de transición tecnológica donde unas cosas son electrónicas, pero otras son en papel.

BB: Y también es un tema de protección a los médicos, por ejemplo, veíamos el caso hace unas semanas de una joven doctora en Guerrero que compró unas ampolletas de fentanilo, precisamente para sus pacientes, porque había escasez de fentanilo y fue detenida y acusada de tráfico de drogas.

LRA: Desafortunadamente, para ella, es que debió haber tenido un recetario electrónico para poder adquirir el fentanilo, no hacerlo a través de Internet, por ejemplo, porque sabemos que esto está ocupado por los cárteles de las drogas.

Todos los médicos que recetamos algún narcótico debemos de tener forzosamente ese recetario electrónico, no siempre es así, realmente los recetarios electrónicos están en manos de muy pocos médicos y la gran mayoría que tenemos que recetar narcóticos pues los conseguimos mediante el jefe del servicio, pero ahí es donde a veces falta esa trazabilidad electrónica. No siempre existe.

BB: ¿Qué habría que hacer?

LRA: Hoy por hoy estamos en una fase de transición tecnológica, el expediente clínico electrónico, que está en todos los hospitales, hay una parte que no está contenido en él y es justamente lo que hacemos en el quirófano, ¿quién es el que maneja los narcóticos?, por lo general los anestesiólogos, y la falta de este trazado electrónico de la documentación de los anestesiólogos como tal, hace también que nos falte ver dónde está ese fentanilo, qué pasó con esa ámpula, muchas veces se pudo haber roto.

BB: Y muchas veces falta y desaparece cuando es tan necesario, no se puede hacer una cirugía si no estás anestesiado.

LRA: Y no sólo el fentanilo, puede haber algún otro narcótico para el control de dolor. En general el problema no es sólo de México, es en toda Latinoamérica. Muchas de las veces hay problemas de legislación, de la aplicación de leyes para que pueda darse un seguimiento correcto a todos estos narcóticos, tanto en anestesia como en clínicas del dolor para el seguimiento del dolor crónico. Para los pacientes con cáncer, por ejemplo, que es una gran mayoría, todas estas situaciones hacen que disminuya esta trazabilidad del fentanilo y más narcóticos.

