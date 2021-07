“Lady Di fue una mujer que vino a romper los moldes de la realeza”

La princesa Diana de Gales cumpliría esta semana 60 años. Para conmemorar su aniversario se inauguró una estatua en su honor en el Sunken Garden del Palacio de Kensington en Londres. Allí se encontraron los príncipes William y Harry, después de una historia personal de conflicto en estos últimos años, sobre todo después de que Harry y Meghan dejaran la casa real.

La estatua ha sido diseñada por Ian Rank-Broadley y estará ubicada en un lugar con mucho significado para Diana y sus dos hijos. Ahí vivía la Lady Di y ahora es residencia del Príncipe William.

Platicamos con Erika Roa Torres, ella es especialista investigadora en la realeza, tiene una página exitosísima de Instagram Royalty.Report y ha sido editora de realeza de importantes publicaciones.

BB: Lady Di siempre está presente.

ERT: Nunca va a cerrar, nunca vamos a dejar de hablar de ella porque es una mujer que ha hecho historia, un ícono de moda, una mujer que vino a romper y a cambiar los moldes de la realeza de lo que debía de ser una princesa consorte y además, una mujer que hizo un trabajo humanitario muy importante.

También de esa gran incógnita, ¿la mandaron matar o no?, creo que tampoco lo vamos a saber. Yo en lo personal creo que fue algo armado, algo que se organizó porque pesaba mucho, ya empezaba a sacar ámpulas en la Casa Real.

BB: Pero también es la opinión que ha dado siempre la familia Al-Fayed, que incluso vendieron Harrods para irse de Inglaterra.

ERT: Sí, la verdad es que siempre el papá de Dodi ha metido bastantes juicios, todos los ha perdido y yo creo que nadie va a ganar éso, nunca se va a saber bien, a ciencia cierta, qué fue, pero la misma Diana compartió en una ocasión una carta que ella escribió dejando dicho que temía por su vida, que temía que sufriera un accidente organizado nada más y nada menos por Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina.

BB: ¿Lady Di recibió amenazas directas?

ERT: No creo que amenazas directas porque que hasta eso son muy cuidadosos, pero sí recibió señales de que ya incomodaba, incomodaba principalmente porque era la madre del futuro heredero, el príncipe William. Sus relaciones con varios hombres, no sólo con Dodi, sino con otro doctor, un cirujano de origen árabe.

BB: En tu opinión, ¿cuál es el legado más importante que deja la princesa Diana?

ERT: El legado de Diana es muy amplio, fue una mujer que rompió los moldes de los que debía ser una consorte real, una consorte, una esposa de un heredero, de un príncipe, en este caso era de los dos, un príncipe heredero que era todavía más delicado por así decirlo. Vino Diana y fue esa mujer que dejó atrás las tiaras, los títulos y dio un paso adelante y se acercó a la gente, por protocolo antes un miembro de la familia real no podía tocar a las personas ni las personas podían acercárseles.

Diana atravesó ese límite que había y se acercó a la gente, abrazaba a los niños, saludaba de mano, de beso, la abrazaban, la besaban y ese detalle que podría parecer tan insignificante dice mucho de la persona que era Diana y el acercamiento que ella hizo como miembro de la familia real a la gente, al pueblo inglés.

Los príncipes Harry y William develan estatua de su madre, en Londres, ayer. Foto: AP

BB: ¿Por qué dentro de los protocolos está el no acercarse a la gente?

ERT: No los puedes tocar, incluso hace unos años cuando Michelle y Barack visitaron Buckingham la abrazaron, le dieron un abrazo a la reina y hubo escándalo.

Diana le dio la mano a un enfermo de sida, que en aquellos tiempos era todo un misterio esta enfermedad.

También su trabajo humanitario. Ésa es la mejor herencia que le ha dejado a Harry y a William, una mujer irrepetible.

BB: ¿Complicados los festejos al juntarse los dos hermanos?

ERT: Es un festejo muy discreto porque así lo han decidido sus dos hijos, William y Harry.

No estuvieron ni Kate ni Meghan ni los nietos, pensado para no hacer énfasis en la diferencia que existe entre las dos nueras.

William ha hecho hincapié, quiere que la gran protagonista sea su mamá, si hubieran ido las nueras eso hubiera llamado la atención.

BB: Ahora, ¿qué va a pasar con esta relación entre los dos hermanos?

ERT: William está muy sentido con su hermano, muy decepcionado por la forma en que ha actuado, yo creo que el golpe más fuerte y lo que más le ha dolido es la entrevista que dieron a Oprah donde los acusaron de ser racistas, varias cosas que incluso no son verdad.

Uno de los biógrafos de Harry, que acaba de lanzar un libro, justo habla de la relación de los dos hermanos. Le dijeron varias fuentes cercanas a éstos que Harry ya está arrepentido, que está arrepentido y se dio cuenta del gran daño que hizo por una cuestión de estómago, de coraje y de estar sentido de tener que salirse de la familia real. Y que está dispuesto, según dice este periodista, a pedir perdón. También mencionan que Meghan está muy segura de lo que ha hecho y no se arrepiente, y Harry tiene miedo a dar disculpas por la reacción de Meghan. Mientras Harry esté casado con Meghan, esas puertas estarán cerradas para él.

BB: ¿Eclipsa la figura de Diana a las nueras?

ERT: Yo creo que Kate es una extraordinaria heredera del puesto de Lady Di, es una mujer discretísima, una mujer que además, cuando se equivoca pide disculpas.

La relación de Carlos con sus hijos nunca ha sido buena, pero la verdad, y ahora con lo de Harry y la ayuda de Kate, esta relación ha mejorado.

BB: ¿Camilla siempre será la mala del cuento?

ERT: Yo creo que sí. Hizo mucho daño al matrimonio.

El día del relevo, en el que Carlos quizá se convierta en rey, pues no tendremos una reina Camilla. Definitivamente, no habrá reina consorte Camilla, yo creo que no va a ser reina y nunca va a terminar de encajar ni de ser querida al nivel que ha sido Diana y que lo es Kate ahora.

BB: ¿Puede llegar William al trono después de la reina Isabel?

ERT: La reina tiene dos opciones, una decisión que tome como madre y una decisión que pueda tomar como reina. Si la toma como madre, que yo en mi posición, en mi punto de vista creo que se equivocará, si la toma como madre y lo hace a favor de Carlos, se equivocará; si lo hace como reina, lo hará a favor de William y acertará, la mejor opción definitivamente es William.

BB: ¿Legalmente se puede?

ERT: Mira, nunca se ha hecho, nunca se ha saltado, siempre se hereda y luego esta persona, si no funciona, abdica; pero la reina Isabel lo puede solucionar con un papel y una pluma; dicta un decreto, antes de morir, y dice: “Dejo el trono a favor de William”, y puede hacerlo.

