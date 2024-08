“Le vamos a imprimir al Gobierno de ÁO el sello de la innovación”

Quien fuera presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados y ahora alcalde electo del Álvaro Obregón, Javier López Casarín, ganó el premio Defensor de la óptica, es el primer mexicano en recibirlo.

¿Qué significa este premio y cómo ha trabajado López Casarín en tecnología e innovación y cómo va a aplicar esto en su nueva responsabilidad al frente de la alcaldía? Esta semana platicamos con él para La Razón.

JAVIER LÓPEZ CASARÍN (JLC): Éste es un reconocimiento que yo acepto, no solamente como persona, sino realmente en nombre de todas las mexicanas y mexicanos, científicas, científicos, instituciones, alumnos, que dan su vida para estudiar, para adentrarse, investigar en torno a lo que representa la óptica. Hablar de la óptica hablamos de fusión cuántica, de fotónica, de un campo que es muy bonito porque es la búsqueda del conocimiento y con la óptica tenemos todo. Cuando hablamos de la observación del espacio profundo hablamos de óptica también hacia la Tierra. Todo lo que percibimos es a través de la óptica.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo trabajaste tú con todo este tema en la Cámara de Diputados?

JLC: A lo largo de mi vida me he dedicado a promover la ciencia, la tecnología e innovación, porque estoy cierto que es la ruta que nuestro país debe abordar para acortar las grandes brechas de desigualdad. ¿Qué hice en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación? Me dediqué a hacer planteamientos donde pudiéramos impulsar una legislación sólida en diferentes áreas o en diferentes aristas, por ejemplo, trabajamos fuertemente en dar el primer paso para crear la Ley Federal sobre Ciberseguridad, iniciativa que presenté y me preguntarás por qué, pues porque necesitamos un marco jurídico en materia digital.

BB: ¿Qué pasa cuando el desarrollo de la tecnología va más rápido que la creación y adaptación de las leyes?

JLC: El derecho va detrás de todas las actividades, de todas las acciones. Primero suceden y después vas regulando, pero hablando de la tecnología es mucho más veloz, porque hay veces en que no estamos ni entendiendo lo que está pasando cuando toca regular, y esto ya sucedió, por eso es la importancia de la ciberseguridad. De ahí, el trabajar en una ley de economía digital. En el mundo, como sabes, hoy suceden estas grandes operaciones, el comercio va creciendo en materia digital, entonces, tenemos que tener una regulación, también algo de ciberdefensa, pero también la de identidad digital, por ejemplo, que son algunas que dejamos en el tintero como una ruta de trabajo.

El diputado y futuro alcalde, al recibir el premio Defensor de la Óptica, el martes. Foto: Especial

BB: Siempre te ha interesado la tecnología. Recuerdo que el primer informe de un diputado en el metaverso lo hiciste tú.

JLC: Así es, y fue algo muy reconocido a nivel mundial porque fui el primer legislador que da su informe en el metaverso, aquí me decían: “¿Qué tenemos que hacer?”. Porque el metaverso es una de las grandes economías que está creciendo, donde suceden transacciones en tiempo real, donde hay una convivencia social y no puedes ignorarlo, porque mucho de lo que sucede con la tecnología es que hay dos factores principales que podrías ver: uno, cuando desconoces algo, o lo rechazas o le tienes miedo, entonces no lo abordas, y ambas son nocivas. Lo que tenemos que hacer es que se pierda ese temor a lo desconocido y adentrarte para empezar a conocer de qué trata o no ignorarlo, porque el metaverso es algo que ya sucede, por retomar el ejemplo que mencionas.

Es evidente que nuestro país tiene que tomar una ruta de tecnología de manera inminente, ¿por qué? Porque hablando jurídicamente, por ejemplo, tenemos obligaciones como país que las hemos firmado en tratados, por no irme lejos, en la rectificación que tuvimos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Internet tiene un capítulo, el 19, hablando de materia digital, entonces estamos obligados por documentos, instrumentos que hemos firmado. Y, por parte de lo social, porque nos estamos enfrentando, yo te diría, a una nueva forma de, no solamente comunicarnos y de hacer comercio, sino de existir, de vivir.

BB ¿Cómo regular y trabajar de manera segura con Inteligencia Artificial?

JLC: Primero tenemos que entender que la Inteligencia Artificial tiene décadas que se ha venido utilizando, pero tuvo un auge, digámoslo así, y sobre todo, en la conversación cotidiana por aplicaciones que salieron como fue Chat GPT, que utiliza Inteligencia Artificial, entonces se volvió algo accesible para la gran mayoría de las personas. Ahora lo que tenemos que hacer es entender los alcances que su uso te dará, de hecho, hay una asociación que se formó, de la cual soy parte, de Inteligencia Artificial en México. ¿De qué trata? De hacer los planteamientos sobre si esto se debe de autorregular o no, es uno de los primeros planteamientos que tú ves en otros países, sin embargo, en EU y la Unión Europea ya sacaron las primeras legislaciones en Inteligencia Artificial. Porque la tecnología no es buena ni mala sino el uso que se le da y claro que si no la regulas, éste es mi punto de vista personal, pues las consecuencias, si es que hubiese algunas, no tendrían realmente un impacto, como tendría que ser si hay un acto que merezca tener una consecuencia seria.

No sólo en seguridad vamos a aplicar tecnología, también utilizaremos otras para el uso correcto de programas o apoyos. Queremos hacer un Gobierno digital, que no es solamente un sitio en Internet

BB: Vas a ser nuestro nuevo alcalde en Álvaro Obregón; entre tus promesas de campaña está trabajar con la tecnología, ¿cómo vas a hacerlo?

JLC: Primero, le vamos a imprimir al Gobierno el sello de innovación, porque creo en la innovación firmemente, porque impulsa sacar lo mejor de donde tú generas un ecosistema de innovación. En el momento que tú insertas ese componente, las cosas normalmente construyen, es un círculo virtuoso. Esto incluye diferencias de puntos de vista, de integrantes, de religión, de lo que digas. El factor esencial es que haya diferencias, y esto lo vemos en esta alcaldía tan compleja. Estaremos manejando soluciones apoyándonos en la tecnología, como puede ser en materia de seguridad. Utilizaremos drones para sobrevolar, vigilar, proteger, en materia de prevención, a áreas complejas de acceso, como pueden ser las barrancas en nuestra alcaldía. Tendremos cámaras ubicadas estratégicamente para mandar una señal importante. En Álvaro Obregón no permitiremos que haya autos, por ejemplo, con reporte de robo. Utilizaremos ese tipo de lectores con un sistema de software y con algoritmos de Inteligencia Artificial. También las cámaras de los policías que se estén utilizando en los chalecos, con dos sentidos, para proteger al oficial y a los ciudadanos. A su vez, estaremos utilizando otro tipo de tecnología, estamos trabajando en la construcción de un C4, un modelo que vaya a fortalecer, porque así lo señalamos en campaña. No sólo en seguridad vamos a aplicar tecnología, también utilizaremos otras para el uso correcto de programas o apoyos. Queremos hacer un Gobierno digital, que no es solamente un sitio en Internet, sino realmente comenzar con una estrategia fuerte.

BB: ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que no sabe usar la tecnología?

JLC: Eso es un reto. Vamos a dar un acompañamiento y para esto colocaremos aulas de acceso gratuito para que las personas puedan acercarse a conocer la tecnología, para que comiencen a programar, necesitamos generar programadores, nuestro país necesita programadores, en Álvaro Obregón tenemos más de 150 mil jóvenes, hay unos que estudian, otros que no, porque tenemos poca oferta de planteles educativos y tenemos jóvenes que tienen que trabajar. Entonces, si les enseñamos, si les damos las herramientas, les enseñamos a programar, pues ellos mismos irán expandiendo sus horizontes y ésa es una de las grandes labores que también tendremos dentro de la alcaldía; que es, cómo contribuir a construir la economía en Álvaro Obregón, desde la alcaldía y también, por supuesto, con colaboración del Gobierno federal y el de la Ciudad de México.