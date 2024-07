El Mayo: ¿entrega o secuestro?

El 25 de julio llegó a Texas, Estados Unidos, procedente de Hermosillo, Sonora, el histórico narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, un hombre que ha estado en las entrañas del narcotráfico por más de medio siglo y desde los años noventa al frente del Cártel de Sinaloa. Con él se entregó uno de los hijos de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio y medio hermano de Iván Archivaldo.

Más de cincuenta años operando en las primeras líneas del narcotráfico, El Mayo Zambada nunca pisó la cárcel, es un hombre que conoce, y muy bien, cómo opera el crimen organizado, no sólo en México, sino en América Latina, Estados Unidos y Europa. Sabe quiénes son los socios de su organización criminal para poder, desde importar precursores químicos de Asia, cómo llegan y se procesan en México y el tráfico a la Unión Americana.

Habiendo librado la cárcel por más de medio siglo, muchos dicen que es muy difícil que un hombre que nunca ha pisado la cárcel en tantos años de pertenecer al crimen organizado lo haga ahora a sus 76 años, y surgen las especulaciones sobre si El Mayo se entregó a las autoridades estadounidenses o si “fue un engaño”, como lo han manejado algunos medios.

Todo parece ser que fue una entrega pactada con el gobierno de Estados Unidos para poderse acoger al programa de testigos protegidos, y así lograr un trato mucho más suave por parte de las autoridades estadounidenses y protección para su familia. Muchas veces en estos tratos, las autoridades estadounidenses les permiten incluso conservar parte de su patrimonio.

Primero se dijo que El Mayo había sido engañado, subido a un avión con el hijo de El Chapo Guzmán, porque supuestamente iban a ver unos terrenos. Esta versión suena poco creíble. Imagínese a alguien con el conocimiento de El Mayo, subirse a un avión que no es de él, sin su seguridad y con uno de los hijos de su compadre e íntimo amigo, pero con quienes está enfrentado.

Después su abogado, Frank Pérez, dijo que su cliente en realidad fue “secuestrado” por el hijo de El Chapo, el que supuestamente se entregó con El Mayo a agentes estadounidenses.

Los dichos de Pérez fueron revelados por el periodista del diario Los Angeles Times, Keegan Hamilton, a quien el abogado del líder del Cártel de Sinaloa le dijo que era falso que El Mayo fue engañado por otros miembros de su grupo criminal para subir a un avión y, supuestamente, mostrarle unos terrenos para comprarlos, versiones que el mismo jueves difundieron los diarios The New York Times y The Wall Street Journal.

También desmintió que El Mayo se hubiera entregado o que haya negociado algún tipo de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos desde hace tres años como decía NYT. Lo que el abogado del capo confirmó fue que Joaquín Guzmán López secuestró al capo de 76 años.

El abogado contó que en el avión iban el piloto, el hijo de El Chapo y El Mayo, por lo que una vez arriba su cliente “fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín”.

Dijo que le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después, señaló, lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. “Allí le obligaron a subir a un avión, con las piernas atadas al asiento por Joaquín, y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad”, indicó. De ahí que en una foto se observe a El Mayo con vendas en el pecho.

Para el abogado, su cliente “cayó” en una trampa planeada por Los Chapitos, grupo criminal que lideran los hijos de El Chapo y que tienen diferencias con la facción del Cártel de Sinaloa que dirige Ismael Zambada, quien, de acuerdo con reportes, siempre viajaba con un pequeño grupo de seguridad.

La gran incógnita de su captura

En la imagen de archivo, los capos detenidos Ismael El Mayo Zambada (izq.) y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Foto: AP

¿Todo esto ocurrió sin que El Mayo haya llevado por lo menos un círculo pequeño de seguridad? ¿No hubo una balacera, ni un enfrentamiento entre los grupos de seguridad de los narcotraficantes? Zambada tenía una capacidad de operación enorme, era desconfiado y fue quien ayudó a Los Chapitos a desquiciar Culiacán el día del “Culiacanazo” para que liberaran a Ovidio.

También parece una versión inverosímil. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha dado información oficial sobre la detención de El Mayo y el hijo de Guzmán Loera. ¿Pero cuál parece ser la versión más allegada a la verdad?

La verdad no creo que El Mayo se haya dejado engañar, lo que sí se sabe de él, es que es un hombre tradicional, que siempre se ha manejado con un muy bajo perfil, por la Sierra de Sinaloa, en el triángulo Dorado. Tiene varias familias, e hijos con mujeres distintas. Son muchos sus hijos, nietos y bisnietos. Y en esta forma de actuar tipo “Padrino”, siempre ha sido protector de ellos.

Uno de sus hijos ya está detenido en Estados Unidos, junto con su hermano El Rey Zambada, quien por cierto declaró contra El Chapo en su juicio.

Tanto El Chapo como El Mayo, seguramente saben que al ser detenidos, uno iba a declarar en contra del otro. Son compadres dobles. Guzmán Loera es padrino de los hijos de Zambada y viceversa.

Por ejemplo en el caso de Emma Coronel, se dice que fue el mismo Chapo, quien le dijo que se entregara, declarara culpable y así lo hizo. La madre de las gemelas de Guzmán Loera sólo estuvo en la cárcel un par de años y hoy está en libertad condicional.

Pero además, dentro del Cártel de Sinaloa las divisiones son evidentes. Los Chapitos empezaron a trabajar con el fentanilo, lo cual les dio muchos recursos y poder. Se dice que Iván Archivaldo había amenazado al amigo de su padre con matarlo.

Si El Mayo está tan delicado de salud, tenía amenazas de sus propios socios, y es un hombre tan familiar, ¿por qué no habría de entregarse a cambio de protección a su familia e incluso haber llegado a un acuerdo con los propios hijos de Guzmán Loera para que tengan una sentencia menos dura?

En las imágenes se vio cómo llegaron los agentes estadounidenses a recibirlos, sin un gran operativo de seguridad, otro dato importante para pensar en la versión de la entrega.

Lo cierto es que tras la entrega de Zambada y Guzmán hijo, las medidas cautelares para Ovidio cambiaron. Esto quiere decir que muy probablemente veamos a El Ratón también como testigo protegido.

Mientras tanto, mucho ganan los demócratas en un momento crucial para las próximas elecciones presidenciales. Han tenido el operativo de inteligencia más importante en la historia moderna de ese país. Y hay que recordar que también en los últimos días del gobierno de Barack Obama, también demócrata, fue extraditado El Chapo a Estados Unidos.

Y mientras tanto el Gobierno de México es el gran perdedor en no haber tenido ni idea de la detención de uno de los hombres más buscados en el mundo.

Por cierto, ¿ninguna autoridad vio subir a El Mayo a un avión? Para Estados Unidos no es relevante mantener a Zambada en la cárcel por mucho tiempo, es mucho más valioso su testimonio, sobre todo de cómo opera el crimen organizado en la actualidad y con qué complicidades cuentan.