Medicamentos falsos

Si usted toma algún medicamento tenga cuidado que no vaya a ser falso. Cada año se incrementan las alertas sanitarias por la venta de medicamentos que no son originales, muchas veces no tienen ni las mismas fórmulas y el riesgo para la salud es enorme.

Por ejemplo, un medicamento tan común como es el de la tiroides ha sido falsificado en estos últimos días.

Para personas que necesitan la hormona tiroidea y no tienen el medicamento y la dosis correcta, su salud puede mermar muchísimo. La glándula de la tiroides determina con qué velocidad se queman las calorías, lo rápido que late el corazón y es la responsable de establecer un equilibrio hormonal.

Hace apenas unos días, el pasado 2 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por el lote M16806 de Eutirox (levotiroxina sódica), tableta de 100 mcg, de acuerdo con la institución: “los productos de este lote presentan diversas irregularidades en sus empaques primario y secundario, entre ellos, un doble círculo en el blíster que contiene los comprimidos, indicando que estos productos son falsificados”.

Las autoridades sanitarias han hecho un llamado para evitar el medicamento de este lote, aunque la fecha de caducidad esté en orden.

Los fabricantes de Eutirox han salido ya a decir que el lote M31772 no fue liberado para el mercado mexicano, lo que hace que su comercialización sea ilegal.

Ante esta situación, la Cofepris exhortó a distribuidores y farmacias a abstenerse de comprar o vender Eutirox tableta 100 mcg con los números de lote M31772 y M16806.

Yo tengo hipotiroidismo, sé lo difícil que es encontrar la dosis correcta, pero además, es un medicamento que se tiene que tomar a la misma hora, en ayunas y sin consumir nada en la próxima media hora para que el cuerpo lo pueda absorber bien.

Ahora, imagínese un medicamento falso de tiroides. Mientras unos ganan dinero, quien necesita tomar levotiroxina sódica, y ésta es falsa, su salud puede mermar mucho.

Un mal que no cesa

Venta de medicamentos en un tianguis de Iztapalapa, en imagen de archivo. Foto: Especial

En México se estima que 8.7% de los adultos padece de hipotiroidismo clínico o subclínico, esto equivale a 5.1 millones de personas adultas.

Con relación a la edad, la mayor prevalencia de hipotiroidismo subclínico se ubica entre los 50 y 59 años. Para muchos de estos pacientes es difícil comprar la medicina, que oscila entre los 900 a mil 200 pesos mensuales, por eso, el mercado negro tiene clientes para estos fármacos.

Cada año se incrementan las alertas sanitarias por medicamentos falsos en México, que se ofertan en tianguis o en la red a través del e-commerce, un mercado negro donde los medicamentos son más baratos, pero con un alto riesgo para la salud.

La facilidad con la que una persona puede comprar un medicamento en el mercado negro es porque no se le pide receta ni más estudios clínicos, está cerca o es de fácil acceso a través de redes sociales, usted puede buscar y ofertar por la medicina y todo es anónimo.

Pero además, y ante la escasez de medicamentos, sobre todo en estos últimos años, la gente necesita sus medicinas y puede caer en comprar medicamentos falsos.

Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) indican que en los últimos cinco años se incrementaron las ganancias en el mercado negro por medicamentos apócrifos en México, al pasar de 16 mil 650 millones de pesos a 32 mil millones de pesos entre el 2018 y este 2023, un aumento del 92 por ciento.

Unefarm explica que este panorama es consecuencia del desabasto de medicamentos en el sector público que desde 2019 comenzó a reportarse, y a ello se sumó en 2020 la ruptura de cadena de suministro que vivió la industria farmacéutica en la pandemia de Covid-19 que, incluso, se postergó después de esta emergencia sanitaria.

Además, advierte que los productos falsificados son de medicamentos que se encuentran entre los 50 más solicitados por la población, por ello, las ganancias de quienes están detrás de la venta ilegal o irregular es mayor cada año.

Los medicamentos para la diabetes son también ampliamente falsificados. A nivel mundial, la alerta llegó el pasado 20 de junio para un medicamento utilizado para quienes padecen diabetes tipo 2 y fue emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La alerta fue para los fármacos que contienen semaglutida. Éstos se utilizan en algunos países para tratar la diabetes de tipo 2 y la obesidad.

Éste es el primer aviso que la OMS emite oficialmente tras la confirmación de algunos de estos informes.

En nuestro país 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, una enfermedad crónica que puede ocasionar daños irreversibles en la vista, el riñón o la piel, así lo revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.

Y en los últimos 10 años la incidencia incrementó un punto porcentual, al pasar de 9.2 por ciento a 10.2 por ciento, con mayor proporción en mujeres.

Ante la demanda, los medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 pueden estar de forma más fácil en el mercado negro.

Y es que el Sistema Mundial de la OMS de Vigilancia y Monitoreo ha detectado un incremento de medicamentos falsificados para la diabetes desde 2022.

La mayoría de estos medicamentos se inyectan bajo la piel una vez a la semana, pero también se comercializan en forma de comprimidos que se toman a diario por vía oral.

La demanda de este medicamento ha incrementado no sólo para tratar la diabetes, también es requerido por personas que padecen obesidad o que se sienten con sobrepeso.

El problema de adquirir medicamentos con semaglutina en el mercado negro es que muchas veces no contienen los componentes necesarios, pueden provocar complicaciones derivadas de la falta de control de los niveles de glucosa en sangre o del peso.

Hoy la salud de miles de mexicanos está en riesgo, no sólo por la falta de medicamentos que debería de garantizar el sistema de salud, sino porque ante los precios y la escasez, los delincuentes han visto en la falsificación de medicamentos un negocio altamente redituable que puede afectar severamente la salud de los pacientes.