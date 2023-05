“En México puede haber grupos apocalípticos y no son detectados”

Ayer en este espacio hablábamos de las muchas sectas que existen y cómo los predicadores pueden lograr que decenas, a veces cientos de personas, hagan lo que les piden, incluso dejar de comer hasta llegar a la muerte, como sucedió en Kenia. Son ya decenas de cadáveres encontrados en el bosque, de personas que fallecieron de inanición y que, además, presentan huellas de tortura.

Platicamos con Fred Álvarez Palafox, politólogo y especialista en religiones, quien incluso nos advierte que están surgiendo muchos predicadores nuevos en las redes sociales, y que las autoridades de México y el mundo deben estar atentas.

Bibiana Belsasso (BB): Me cuentas que hay muchos predicadores que están surgiendo en las redes sociales.

Fred Álvarez Palafox (FAP): Llegan imágenes de gente que de repente está predicando y la verdad es que son muy convincentes, porque saben manejar muy bien algunas frases sobre el Nuevo Testamento o traen la Biblia bajo el brazo y hacen su propia interpretación: “Arrepiéntete de tus pecados porque el final está por llegar”. Ésos son los apocalípticos, como este cuate en Kenia, que justamente empezó a manejar esos momentos.

BB: ¿Has visto este tipo de predicadores en México?

FAP: Yo he visto desde hace mucho muchas cosas, hasta de grupos satánicos, hasta lo que puedas imaginar. Aquí hay que cuidar a los niños y a todos en la red, porque tú abres una página y tú le pones “Grupos fundamentalistas cristianos en México”, a lo mejor vas a encontrar algunos, porque un académico los identificó, o le pones “la Nueva Jerusalén” y vas a encontrar lo que está ocurriendo quizá en la sierra de Chihuahua o en la sierra de Veracruz y dices tú: “Oye, aquí están practicando un cristianismo primitivo”, porque hubo un personaje que se iluminó y empezó a predicar la palabra de esa forma. En fin, no hay control, sobre todo, con estos grupos new age o neo cristianos o, a veces, ni siquiera son cristianos, simplemente usan la Biblia, pero no necesariamente la entienden, la interpretan a su manera.

En México lo que hay es, en algunas pequeñas comunidades, que surgen predicadores, de repente hablan de lenguas, tienen una conversión y ellos son los propios líderes, fundan su propia Iglesia, incluso construyen el templo, y te aseguro que la Secretaría de Gobernación no los tiene ni registrados, no lo necesita. De repente juntas un grupo de 50, 100 gentes y te pones a predicar, pero hoy con la tecnología, tú y yo estamos hablando por teléfono, pero podemos estar hablando a través de Internet, a través de Zoom, y yo desde mi casa predico para todo México y nadie me detecta. Entonces eso sí falta, que el Gobierno le ponga un poco más de interés, porque sí puede haber muchos grupos fundamentalistas, apocalípticos en México, y la única forma de detectarlos es teniendo un diagnóstico.

El especialista en temas políticos y religiosos, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cuáles son las características de las sectas?

FAP: Son grupos, más que sectas. Sectas es el término sociológico que se le da a un grupo que se separa de otro. Estos grupos religiosos, como el que acabamos de ver en Kenia, que se han descubierto ya 226 cadáveres, imagínate, por inanición, por hambre, que esperaban, como tú comentas, ver a Cristo. Este líder que, si lo quieres llamar secta, es un personaje fundamentalista cristiano, Paul Mackenzie, un hombre extremista, de 50 años, que fundó hace 20 años una Iglesia que se llama Internacional de las Buenas Nuevas, dice que tiene alrededor de tres mil seguidores, no solamente en Kenia, sino en otros países. ¿Cómo se forman? Por la necesidad de la gente de creer, la gente que son seguidores de este personaje, es gente pobre, sin estudios. Pero gente con estudios y con una situación económica buena también puede creerle a estos predicadores. La gente tiene necesidad de creer.

BB: ¿Qué características tienen estos predicadores?

FAP: Por ejemplo, Paul Mackenzie Nthenge, el de Kenia, es un personaje que ya había sido detenido antes y no le habían hecho nada. Cuando es detenido, se ve cínicamente alabando a Jesucristo, prácticamente él se entrega y una corte local lo libera porque no tenía los elementos suficientes, pero lo querían acusar de terrorismo, la corte de la ciudad de Mombasa se declaró incompetente, sin embargo, hay una apelación y este taxista-pastor está detenido en este momento, pero la justicia ha fracasado en ese país porque este personaje ya había sido detenido dos veces en 2017. Estos “líderes”, manejan el control, se le llama “lavado de cerebro”, y hay necesidad de creer, y hay mucha gente, por ejemplo, de grupos religiosos, hay otras denominaciones cristianas o pseudocristianas que tienen a grupos ricos y que se meten y entregan su fortuna. Hubo otras personas en la Iglesia católica, por ejemplo, que le entregaron los recursos al padre Marcial Maciel, era gente rica. ¿Por qué lo hacen? Por el carisma, por la necesidad, y porque ellos creen que si entregan su fortuna a estos personajes se van a ir al cielo. Hay creencias para todo tipo, muchos grupos fundamentalistas.

Es el caso de este personaje, Paul Mackenzie, de repente está manejando un taxi y decide fundar su Iglesia, es un personaje telepredicador, con muy buen manejo en la tele, pero ahora lo hizo a través de un canal de YouTube. Hay otros personajes ricos, como Pat Robertson, en Estados Unidos, quizá el mejor telepredicador, cristiano, que intentó incluso ser candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, si mal no recuerdo, en los 80, no lo consiguió, pero ése es otro personaje.

Estos ‘líderes’ manejan el control, se le llama “lavado de cerebro”, y hay necesidad de creer, y hay mucha gente, por ejemplo, de grupos religiosos, hay otras denominaciones cristianas o pseudocristianas que tienen a grupos ricos y que se meten y entregan su fortuna

Hay personajes que son muy carismáticos y envuelven a la gente. Lo encuentras también en esta Iglesia Pare de Sufrir, que viene de Brasil, donde el predicador, el pastor, el obispo, es un personaje carismático y tú te metes, te compenetras y de repente sientes un alivio y sufres una crisis, te pones a llorar y de repente te sientes aliviado y te conviertes porque pudiste ver a Dios, es lo que pasa con esta gente.

Los grupos fundamentalistas no solamente están en el cristianismo, la mayoría de los grupos fundamentalistas provienen del islam, el caso de los grupos Al-Qaeda o Isis, que han matado a gente en el nombre de Dios, hay un fanatismo religioso. Recientemente, la semana pasada, si mal no recuerdo, el papa Francisco elevó a la categoría de mártires a 21 cristianos que habían sido asesinados en Egipto, cristianos coptos, que los habían degollado, que los sacrificaron en el nombre de Alá, y estos pobres hombres, su único pecado era ser cristianos, y son asesinados.

BB: ¿Cuántas Iglesias están registradas en México?

FAP: Como asociaciones religiosas, es la figura, hay alrededor de 10 mil. No son Iglesias, son registros, un registro, por ejemplo, la Arquidiócesis Primada de México tiene un registro y tiene 400 registros derivados porque ha registrado a todas las parroquias que hay en la Arquidiócesis. La Iglesia la Luz del Mundo tiene un registro nacional y tiene muchos registros locales, por cierto, tengo entendido que el líder que está en la cárcel, el Apóstol de Jesús, el señor Naasón, ha perdido la categoría de ministro de culto para México, pero para los fieles sigue siendo el líder aunque esté preso, él va a ser su líder. Pero no se tiene registro ni control de todos los grupos religiosos.

Creo que el Gobierno debe tener un mayor diagnóstico de quién es quién, no tenemos un diagnóstico. Yo recuerdo que me tocó analizar el fenómeno de Chiapas cuando fue el conflicto armado en 1994-95 y ahí encontramos decenas, quizá hasta centenas de grupos religiosos de toda denominación que te puedas imaginar, lo único que no había era, decíamos, el islam, y de repente llega un grupo que predica el islam, y empezaron a ir a La Meca.

La religión es un tema de mucho respeto a la gente que lo cree, pero también puede ser un arma cuando aparecen estos personajes como Mackenzie en Kenia.