“A las mujeres se nos ataca por cosas que en los hombres son normales”

Rosario Robles está cumpliendo tres años de estar detenida en Santa Martha Acatitla por un delito del que puede ser culpable o no, pero que no amerita prisión preventiva.

Hace unos años, con Rosario, hicimos una entrevista muy personal, en donde me habla de su vida y su historia. A tres años de su detención, hoy les comparto esta plática que ya tiene un par de años, pero que muestra la personalidad y temple de quien fuera la primera mujer en ser Jefa de Gobierno interina de la Ciudad de México, quien abandonó su carrera política tras una serie de ataques, pero regresó en la administración de Peña Nieto y hoy espera su juicio encarcelada.

Rosario Robles (RR): Somos seis, fui la segunda, la primera mujer. Aprendes a vivir en bola, es muy padre porque tienes con quien convivir, jugar, estar todo el tiempo acompañado. Desde luego era una época en la que mi mamá estaba en casa, todavía las mujeres no salían tanto a trabajar.

Bibiana Belsasso (BB): Algunas anécdotas de niña.

RR: A ti te sorprendería muchísimo, y a quien me conozca ahora, que fui a escuela de monjas, estaba en el coro de la iglesia, era la recitadora oficial de los lunes en los eventos especiales.

BB: ¿Tus papás eran muy religiosos?

RR: No, lo normal, como muchas familias mexicanas, iba a una escuela privada de monjas hasta que entré a la preparatoria.

BB: ¿En qué escuela ibas?

RR: En el Instituto Cultural Sucre, en Satélite. La casa de mis papás estaba en Echegaray, nos cambiamos allá cuando apenas la Ciudad de México crecía hacia el norte, todavía ni existía Periférico.

BB: ¿Cuándo te empieza a interesar la izquierda?

RR: Fue cuando entré al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que fue una ruptura de todo lo que era mi vida, una hija de una familia de clase media.

BB: Entras a la UNAM y a estudiar Economía.

RR: Claro, para empezar en el CCH había todo este ambiente de maestros jóvenes que venían del 68, de lo que sucedió del 10 de junio de 1971, todo esto va marcando más, después estudiar en la Facultad de Economía que era absolutamente de izquierda.

BB: Muy ideologizada en ese entonces.

RR: Claro, era la izquierda de la Universidad, empecé a participar primero como estudiante y como líder estudiantil y después en el sindicato de ésta.

BB: Porque trabajaste en el sindicato de la Universidad.

RR: Y trabajé como profesora en la UNAM de tiempo completo y, en consecuencia, fui integrante del STUNAM, fui también parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de la UNAM en la cartera que tenía que ver con los derechos de la mujer.

BB: Has trabajado siempre con los temas de los derechos de la mujer, cuando estuviste en el Sindicato de la UNAM hay una Ley que pasaste, que era la igualdad de paternidad.

RR: Así es, en el caso del sindicato de la UNAM incorporamos el permiso de paternidad para cuando naciera un hijo, para que cuando se enfermaran los hijos también los hombres tuvieran licencia de faltar al trabajo sin que se les descontara su salario e incorporamos que se despidiera a una persona si abusaba o violentaba a una mujer dentro de la UNAM. En cualquier trinchera que me ha tocado ocupar siempre he pensado en las mujeres.

BB: Después tuviste la oportunidad de estar en las Cámaras.

RR: Primero estuve como fundadora del PRD, participamos en 1988 en la campaña presidencial con Cuauhtémoc Cárdenas, fuimos el primer grupo de la izquierda mexicana que lo apoyó, los que hicimos ese evento multitudinario en la UNAM. Después fue la fundación del PRD, yo seguía siendo integrante del sindicato y en el 94 me toca participar como candidata a diputada y ser parte de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara baja, donde además presido la Comisión de Desarrollo Social, fui la primera presidenta de ésta.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, en una imagen de archivo.. Foto: Cuartoscuro

BB: Siempre te ha gustado ser la pionera.

RR: Era la segunda del ingeniero Cárdenas. Imagínate, la primera vez que se vota por un Jefe de Gobierno es en 1997, que gana el PRD.

BB: Trabajaste para que se eliminaran las trabas y el aborto fuera legal en la CDMX.

RR: Ampliamos los causales, eliminamos todas esas trabas para que, en caso de violación, enfermedades congénitas o un determinando tipo de circunstancias, las mujeres pudieran interrumpir su embarazo, lo asumimos como un tema de salud pública, no como un tema moral. Años después en la Ciudad de México se daría un paso todavía más, estableciendo las 12 primeras semanas como posibilidad para interrumpir el embarazo.

BB: Estuviste sólo 14 meses al frente de la ciudad, que es muy poquito.

RR: Parecieron muchos meses porque hicimos muchas cosas.

BB: Terminas tu gestión, la ciudad apenas llevaba un sexenio de estar en manos de la izquierda. Tienes una elección muy competida en la Ciudad de México y tú apoyas la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y empiezas a trabajar muchísimo para que la ciudad quede en sus manos, ¿te lo reconoció alguna vez?

RR: No sólo no me lo reconoció, me persiguió, y no solamente acabando el Gobierno de la ciudad sino estando como Jefa de Gobierno, nosotros hicimos una gran campaña de lo que había hecho el Gobierno perredista, nos parecía muy importante recordarle a la gente cómo estaba la ciudad antes de que llegáramos, que era violenta, en la que no podías caminar, que la gente se encerraba a las seis de la tarde en sus casas, que estaba deteriorada. Apoyamos para que López Obrador pudiera quedar al frente de la ciudad. En la campaña, él cuestionó asuntos que tenían que ver con el Gobierno, hablé muy fuertemente con él, le dije que iba a salir a responderle, que no me parecía justo, pero terminando el Gobierno vino una persecución contra mi gobierno y contra gente que participó en éste. Buscó hasta por debajo de las piedras y nunca encontró nada.

BB: Pero también se meten en un tema muy personal. Se te atacó durísimo.

RR: Muy duro, aprovechando errores que cometí, vincular lo político con lo personal. Aprovechándose de esta circunstancia se me atacó y no tuve la fuerza ni la capacidad de responder en ese momento, tuve que abandonar la política. A las mujeres se nos ataca por cosas que en los hombres son normales y naturales, siempre hay dos tablas para medir. Andrés Manuel hasta mandó investigar las cuentas bancarias de toda mi familia, incluido mi padre que tenía 20 años de muerto, nunca tuvimos absolutamente nada que esconder, el patrimonio que cada uno de mis hermanos tiene es producto de su trabajo, todos viven de manera muy austera, vivimos de acuerdo a nuestro trabajo. La ventaja es que salgo de la política, pero por este ataque tan fuerte.

BB: Pero tu trabajo nunca fue cuestionado.

RR: Había sido una buena Jefa de Gobierno, como dirigente del PRD había colocado el partido en una situación inmejorable, mis resultados ahí estaban, lo que me cuestionan era lo personal, tengo también que salir por eso y seguir trabajando, pero desde otras trincheras. Creamos la consultoría Sostén, empecé a participar en los medios de comunicación con mi columna. En ese contexto es que conozco al Presidente Enrique Peña Nieto, él era gobernador del Estado de México y desde entonces hacemos una buena relación, me invita a participar en su campaña y posteriormente a ser parte de su Gobierno, siempre respetando mi ideología de izquierda.

BB: Rosario, ¿cuál es tu libro favorito?

RR: Desde luego es un libro que marcó mi vida, así como mi entrada al CCH, Cien años de soledad, de García Márquez. Acabo de leer Número Cero, de Umberto Eco, y otro que me encanta de Orhan Pamuk, El museo de la inocencia.

BB: ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida?

RR: Dos, la muerte de mi padre y la de mi madre.

BB: ¿El más feliz?

RR: Cuando nació la Mariana.

BB: Complétame esta frase, Rosario Robles es…

RR: Mujer.