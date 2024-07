“Desde niño, mi sueño era jugar un campeonato en Wimbledon”

México ha tenido una participación histórica cuando la pareja conformada por Giuliana Olmos y Santiago González llegaron a la final en los Dobles Mixtos en Wimbledon.

Por primera vez en la historia, una pareja de mexicanos llega a una final como ésta.

Esta semana platicamos para La Razón con Santiago González, considerado el mejor tenista mexicano en este momento tras el juego de finales en Wimbledon.

SANTIAGO GONZÁLEZ (SG): Fue una experiencia inolvidable, desde niño, obviamente, mi sueño era jugar una final en Wimbledon, jugar en la cancha central y bueno, fueron dos semanas fantásticas junto a Giuliana, una pareja cien por ciento mexicana.

Estar en la final fue algo increíble. No pudimos cerrarlo con broche de oro, pero bueno, lo volveremos a intentar ahora en el siguiente Grand Slam en Nueva York.

BIBIANA BELSASSO (BB): Es un gran logro, han pasado más de cincuenta años desde que una pareja mexicana llega a la final de este torneo como lo han hecho ustedes.

SG: Sí, la verdad que sí, hace cincuenta años que no había una pareja mexicana en esa instancia y estábamos preparando un poquito el tema de los Juegos Olímpicos, por si entrábamos a las Olimpiadas; íbamos a jugar en Roland Garros juntos, ya estábamos en el cuadro, pero yo me lesioné en mi partido de dobles varonil, entonces no pudimos jugar y lo volvimos a intentar en Wimbledon y bueno, al comienzo, desde el día uno nos sentimos muy cómodos dentro y fuera de la cancha, y bueno, todo se fue dando y fuimos jugando cada vez mejor y hasta llegar a la final.

BB: ¿Cómo es jugar con una mujer?

SG: Pues es diferente, el hombre juega su partido, normalmente trata de jugar mucho más a la mujer.

Entonces, es un poco de estrategia porque al final ellos también le juegan a tu pareja, que en ese caso sería Giuliana y entonces lo más importante es tener una muy buena pareja, como lo tuve yo con Giuliana, que la verdad jugó increíble las dos semanas, en la red, en el fondo de la cancha y nada, yo creo que contentos porque hicimos un buen nivel.

BB: ¿Cómo se escoge quién es tu pareja en este tipo de torneos?

SG: Por ranking, hay cierto corte y tú le preguntas a alguien, donde más o menos tiene que haber una combinación de menos de sesenta o setenta entre los dos, y si alguien te cae bien, o te cae mal, o crees que vas a jugar bien con la persona, o si es alguien de tu país, etcétera. Con Giuliana eso fue más fácil al ser los dos mexicanos y hablar el mismo idioma y tener un buen ranking, yo creo que todo eso facilitó los buenos resultados.

BB: ¿Ya se conocían Giuliana y tú desde hace mucho tiempo?

SG: Sí, ya varios años que nos conocemos, habíamos jugado ya una vez en Wimbledon hace tres años, pero después ella tuvo un buen resultado con Arévalo en el US Open y empezó a jugar un poco con él, y yo jugué con otras chicas y desde el año pasado ya habíamos hablado para jugar este año y ahora contentos por la decisión y estaremos otra vez en el US Open.

Yo creo que jugar en la cancha central por primera vez es algo increíble, desde que caminas hacia ella, todo lo que es el hall por donde bajas las escaleras, donde están todos los trofeos, justo antes de la entrada

BB: ¿Qué pasa con México en el tenis con las Olimpiadas?

SG: Pues no pasa nada porque nadie entró, el tema olímpico es diferente al sistema de dobles, no va por ranking, le dan prioridad a los que ya entraron a los singles de las Olimpiadas; en nuestro caso, en el varonil, quedamos como tres equipos fuera y hay seis equipos dentro del cuadro principal de dobles con peor ranking que nosotros, pero por los criterios del Olímpico, si ya había alguien en el singles, le daban prioridad, entonces es un tema ahí complicado que nadie lo entiende muy bien, pero bueno, todavía estamos en la espera de si alguien se da de baja en algunos equipos, para poder entrar ahí de último minuto.

BB: ¿Por qué no van ustedes ahorita en dobles representando a México después del buen papel que han hecho en Wimbledon y en tantos torneos?

SG: No depende de nosotros, no podemos ir solamente al mixto, para poder jugar mixtos, ambos, tanto Giuliana tiene que entrar al doble femenil, como yo al doble varonil para poder jugar mixto, entonces, si ninguno de los dos está ahí o si solamente uno de los dos está ahí, pues no se puede ir sólo al mixto, son criterios de las Olimpiadas, del Comité Olímpico y ni hablar.

BB: Y, ¿es del Comité Olímpico Nacional o del Comité Olímpico ya a nivel mundial?

SG: No, a nivel mundial.

BB: Ahora, ¿el próximo lugar donde se enfrentarán juntos será en el US Open en septiembre?

SG: Correcto.

BB: ¿México tiene alguna posibilidad de ganar alguna medalla olímpica en tenis?

SG: En mixtos te diría que habría alguna posibilidad, pero bueno, si no podemos ni entrar.

BB: Si tuvieras poder absoluto para poder decidir qué hacer con el tenis mexicano, ¿cuáles serían tus primeras tres acciones para poner el tenis mexicano a nivel mundial ya en los primeros lugares?

SG: Bueno, no pasa de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos años, pero sin duda, apoyar a los tenistas mexicanos, a los pocos que hay, promover el tenis dentro de México, tanto a nivel infantil, juvenil, como profesional, y yo creo que va por ahí, también educar a la gente tenística, tanto a los papás como a los niños, a los entrenadores, para tener una visión a futuro más profesional. Realmente los mexicanos pueden estar en los mejores torneos del mundo, muchos de los jugadores después de un tiempo desisten del tenis o se van a la universidad, no luchan por ese sueño, porque al final, México tiene talento, tiene torneos y desgraciadamente no los hemos sabido apreciar.

BB: A ver, Santi, para concluir esta entrevista, platícame algunas anécdotas de lo que fue este torneo de Wimbledon, cómo fue el juego, cómo te sentiste.

SG: Pues nada, yo creo que jugar en la cancha central por primera vez es algo increíble, desde que caminas hacia ella, todo lo que es el hall por donde bajas las escaleras, donde están todos los trofeos, justo antes de la entrada al terreno estaba en la escalera un actor muy famoso que andaba por ahí, nos saludó muy buena onda, y bueno, entramos a la cancha y los nervios de entrar a una final y el apoyo del público, de nuestros amigos, de nuestras familias, lo disfrutamos muchísimo, y tanto en el partido como el antes y el después, yo creo que fue muy bueno.

Después del partido hubo una cena de gala, la Champioship Dinner le llaman, entonces todos los que están en las finales de Wimbledon son invitados a esta cena, entonces es una cena muy especial y va a quedar para el recuerdo de nosotros.

BB: ¿Tu familia estuvo presente en la final?

SG: Sí, llevo todo el año viajando con ellos, están aquí conmigo y cada día estoy con ellos, mi hijo es mi minicoach, está en cada entrenamiento, también juego con él y la verdad que eso lo motiva para, en un futuro…, él dice que quiere ser tenista profesional, ojalá que todo esto que está viviendo lo ayude a eso, a cumplir su sueño y ya le va a tocar trabajar para ello.