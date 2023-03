“Nuestro portafolio con Tesla es más que la planta en Nuevo León”

La subsecretaria de la SRE destaca las ventajas que hicieron a Elon Musk escoger a México para su próxima fábrica; tiene una propuesta para cuidar el agua y el ambiente, asegura

La Subsecretaria de la SRE y el magnate Elon Musk, el pasado 1 de marzo. Foto: Especial

La decisión de la empresa Tesla de construir una gigaplanta en México, en Nuevo León, con una inversión de 5 mil millones de dólares, llevó casi dos años de negociaciones.

Platicamos con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, sobre cómo fue el proceso para lograr esta inversión millonaria en nuestro país.

P: ¿Cómo fue el proceso?

Martha Delgado (MD): Tenemos noticia de esta inversión de una semana casi para acá, pero este proceso inició a finales del año 20-21. Una llamada bastante interesante de Elon Musk a Marcelo Ebrard, en donde le solicitaba el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudar en la restitución de la cadena de suministro que tenía Tesla en su fábrica de Estados Unidos con productores mexicanos, y, en un primer momento, Marcelo lo cuenta como muy coloquialmente que llegó su secretaria particular y le dijo: “Oye, te habla Elon Musk”, el jefe tomó la llamada y el director, el CEO de Tesla le dijo: “Mira, tenemos algunas empresas en México cuya cadena de suministro está vinculada con la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos y con la pandemia se han roto las cadenas, queremos que nos ayude el gobierno de México a ver la posibilidad de que estas industrias se reactiven”. Y Ebrard pensó que eran 8, 9, 10, 15, 20 empresas que tendríamos que trabajar, y en realidad eran 127 diferentes industrias mexicanas vinculadas con esa empresa, distribuidas en 20 estados.

P: La industria automotriz en México es muy importante, sobre todo los autos que se exportan, pero en muy pocos años, sobre todo Estados Unidos va a requerir autos eléctricos.

MD: La SRE recibió las atribuciones de ProMéxico para encargarse de la promoción económica de México en el exterior. Una de ellas era tener en cuenta que la industria automotriz en México es el cuarto productor mundial de coches, pero los hacemos para gasolina y diésel, y la tendencia global, es a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir todos los países con nuestros compromisos ante el Acuerdo de París, y esto indica que tenemos que producir vehículos eléctricos a nivel global y tenemos que atraer esa inversión a México.

P: También está dentro del tratado comercial de México, Canadá y EU.

MD: Imagínate la gran oportunidad para México, tenemos 14 acuerdos comerciales, de libre comercio, tenemos una industria que necesita atraer la inversión que se está desplazando de China a otros lugares en el mundo, que bien puede ser México, y tenemos un sector automotriz con una experiencia de ingeniería muy importante.

Tesla escoge México por varias razones: la primera es el T-MEC, nos permite una cadena de valor engarzada. Después, tenemos los de libre comercio con otros países. (Los vehículos) van a ir a dar a AL y Europa”

P: Pensando que muchas naciones en diez años ya no van a vender vehículos de combustión.

MD: ¿A quién le vamos a vender los vehículos producidos a gasolina y diésel?, número uno, ¿cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos de contribuciones nacionalmente determinadas para el cambio climático en el país?, y ¿cómo vamos a sustituir el 14 por ciento del PIB de México que viene de la industria automotriz? Entonces este objetivo es un objetivo estratégico para México.

P: ¿Por qué Tesla en México?

MD: Tesla escoge México por varias razones: la primera es el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, nos permite una cadena de valor engarzada, un vehículo pasa más o menos 7 veces entre Estados Unidos y México de ida y vuelta, entre piezas, entre la cadena de suministro de Estados Unidos, Canadá y México; después, tenemos los de libre comercio con otros países, los vehículos de Tesla que serán producidos aquí en Santa Catarina, Nuevo León, van a ir a dar al mercado nacional, de México, pero también a América Latina y a Europa, entonces los tratados nos sirven muchísimo con materia prima que viene también de China y de otros países de Asia, que no tienen aranceles en el país, entonces, a todas luces está primera decisión de la razón del libre comercio de México amplísimo es un incentivo importantísimo.

P: Santa Catarina está a seis horas de Austin, que es donde está la sede de Tesla.

MD: Esa es la segunda razón por la que escogen ese lugar en particular.

Pero nuestro portafolio con Tesla es más amplio que la fábrica enorme que tiene. Tenemos una posibilidad de atraer también una inversión para que pongan su fábrica de baterías eléctricas, para que desarrollen ciencia y tecnología para la explotación y procesamiento de litio para las baterías eléctricas de Sonora y también, el Presidente Andrés Manuel López Obrador les expuso la posibilidad de poner otras partes de su industria aeronáutica en el corredor Transístmico en el sureste de México. Esto es una primera fase, una inversión.

P: Estuviste en Austin en el anuncio del Tesla Day con Elon Musk.

MD: Si, cada uno de sus directores generales va presentando su innovación hasta que terminan diciendo dónde van a instalar su nueva “gigafactory”, que va a ser en México. Fue muy emocionante. Fue padrísimo ver el evento y al final el anuncio de México, pero también ver sus planes en todo el mundo y cómo han venido desarrollándose, y presentaron un video de cómo construyeron su planta en Shanghái en nueve meses.

P: La planta en Austin la hicieron en menos de un año. El traslado de California a Austin fue en menos de un año.

MD: Así es, rapidísimo. Y cuando dicen que van a tratar de batir ese récord con la planta de México, estamos hablando de que, en este mismo sexenio, de nuestra administración, veremos esa planta funcionando.

P: ¿Será un problema el tema del agua para la creación de automóviles?

MD: Es un consumo muy bajo, porque la industria automotriz no utiliza mucha agua. Pero, por otro lado, tenemos el impacto que puede generar en la economía del territorio de esa región la instalación de una planta tan grande. El Presidente legítimamente está preocupado por el futuro, no tanto por el desarrollo inmediato de una planta en particular y ciertamente, esa planta va a traer una inversión de la cadena de suministro muy grande. Entonces, cuando expone el viernes pasado esto el Presidente López Obrador, en relación con la demanda de agua que va a tener, no solamente la planta sino su demanda general, Elon Musk viene el lunes con una propuesta sumamente interesante, además de captar agua de lluvia y de hacer todo su proceso con agua tratada, Tesla va a organizar una serie de apoyo científico y tecnológico para ayudar a la recarga del acuífero de Nuevo León, porque va a ser un problema de largo plazo, no inmediato y, también van a utilizar un sistema de ósmosis inversa, que es un sistema de tratamiento de agua que se usa para potabilizar el agua para consumo humano para ser usado en la pintura de los vehículos. Tenemos una gran empatía y una preocupación de las dos partes porque la industria pueda ser sustentable a mediano y largo plazo.