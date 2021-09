El PAN con Vox y Morena con Podemos

Qué nos está pasando en México, que las alianzas que se tienen por ejemplo con partidos en España van de un péndulo al otro.

Desatan críticas

Julen Rementeria (1), coordinador del PAN en el Senado, firma acuerdo con Santiago Abascal (2), líder del partido ultraconservador español Vox, el jueves. Foto: Especial

Por un lado, algunos de los representantes del Partido Acción Nacional sostuvieron un encuentro con el partido de ultraderecha español Vox, ligado a un pasado que ensombreció la vida de muchos: el franquismo.

En el otro lado de ese péndulo convergen otras dos fuerzas políticas: el partido de Morena y Podemos, de España, que desde 2018 han fortalecido sus lazos.

Uno de los fundadores de Podemos y estratega como la empresa Neurona ha trabajado en campañas para los gobiernos de Bolivia, Venezuela y también han trabajado con Morena en México.

Su discurso está cerca de la izquierda radical, como Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Comenzando por la primera unión, entre el PAN y Vox, el pasado jueves 2 de septiembre miembros del blanquiazul se reunieron con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha, la cita fue el Senado mexicano.

Según lo descrito por Vox en su página de Internet, buscan “hacer frente a la amenaza que supone el crecimiento del comunismo a ambos lados del Atlántico”. La polémica sobre este encuentro y acuerdo emana de las controversias que han surgido por las opiniones del líder de Vox y la ideología del partido.

Vox surgió en 2013, con una agenda ultraconservadora, con posturas casi intolerables hacia el feminismo, el aborto, el matrimonio y adopción para parejas del mismo sexo y la eutanasia y el rechazo a la migración.

La mayor de sus características y por lo que, incluso, son rechazados por millones de españoles es por su lazo con el franquismo, el cual tiene en su haber el asesinato de más de 150 mil personas, de acuerdo con estimaciones.

Hay diputados de Vox, como Abascal, que son amigos íntimos de la familia del dictador.

Hay otros que militan o colaboran en la Fundación Francisco Franco.

Aunque muchos panistas se desmarcaron, incluidos Gustavo Madero o Xóchitl Gálvez, que no es militante, pero ha ocupado cargos a través de ese partido, el encuentro termina lleno de más contradicciones que convergencias.

Algunos legisladores aseguran que Vox es un contrapeso para el Foro de Sao Paulo, que es el foro de extrema izquierda a la que pertenecen varios países de América Latina.

Por un lado, tenemos a los derechistas radicales y por otro, países donde sus gobernantes se han quedado años en el poder y están cerca de la ideología que es sumamente radical, pero de izquierda.

En cuanto a la unión entre Morena y Podemos, la alianza va más allá de ideologías pues Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español es investigado por presunto lavado de dinero a través de la consultora Neurona, una empresa de corte chavista.

En España, Podemos, considerado de izquierda, se ha visto envuelto en problemas de fraude electoral y lavado de dinero, recursos que atravesaron el Atlántico para llegar a países de Latinoamérica. Porque además están trabajando con gobiernos como los de Venezuela y Bolivia.

En México, una de las empresas a las que supuestamente llegó el dinero es Creative Advice Interactive Group, constituida en Guadalajara, Jalisco, en agosto de 2015, pero la Unidad Antiblanqueo de dinero de España no encontró referencias de su actividad, pero sí halló envíos de dinero y que la consultora trabajó con Morena en 2015 y 2018.

Según las autoridades españolas, el intermediario entre Neurona y Creative Advice Interactive Group fue Juan Carlos Monedero, quien estuvo en nuestro país a finales de 2018 dando múltiples conferencias.

Ahora, Monedero también es investigado. En marzo de 2020 fue citado en los tribunales de Madrid para aclarar la acusación sobre la falsificación de una factura para justificar la comisión obtenida de la consultora mexicana, Neurona.

Un juez y la policía judicial sostienen que percibió una comisión de 26 mil 200 euros procedente de esta empresa, que asciende al 6 por ciento del contrato que suscribió Neurona con el partido, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de campaña en las elecciones generales de 2019.

El cofundador de Podemos presentó entonces una factura por el concepto de "300 horas de consultoría presencial en Argentina, Colombia y México".

Tanto la policía como el juez consideran que se trató de una factura elaborada de manera posterior. Monedero podría ser procesado por esta factura apócrifa y por cometer fraude electoral.

Mientras que Neurona no sólo es investigada en España, también tiene cuentas pendientes en Bolivia por triangular recursos. En Sudamericana la indagatoria comenzó desde 2019, porque el Banco Central descubrió que el expresidente Evo Morales desvió 1.8 millones de dólares del erario en contratos irregulares, dinero que fue a parar a España, para financiar las campañas electorales de Podemos.

La consultora se estableció en 2014 en Bolivia y ha trabajado para más de 200 campañas electorales en México, Bolivia, España, Venezuela, Nicaragua, Portugal, Ecuador y Colombia; pero su historia se remonta todavía más atrás.

Su fundador es César Hernández, radicó en Venezuela donde conoció a Juan Carlos Monedero, quien era asesor político del expresidente Hugo Chávez entre 2004 y 2005, y luego de Evo Morales en Bolivia.

Hay que recordar que las próximas elecciones generales en España serán en mayo de 2023, mientras que la elección presidencial en México será un año después, en 2024.

Hoy estamos en riesgo. Todos los extremos son poco benéficos para la ciudadanía.

Mientras nuestros políticos se van de un lado al otro del péndulo, los que quedamos en medio somos los ciudadanos, los que queremos vivir en un país que no esté polarizado, que no nos odiemos los unos con los otros, en donde le podamos enseñar a nuestros hijos valores que hoy no encontramos ni de un lado ni del otro.

Es lamentable la división que se está viviendo en México, pero también en el mundo.