“Él tiene muchísimo que perder, su libertad, reputación, una familia...”

Drogas, sexo, alcohol, asesinatos, artistas de talla internacional, orgías, todas estas palabras se relacionan con el magnate de la música, reconocido rapero y productor musical Sean, P. Diddy, Combs.

Este hombre fue detenido el pasado 16 de septiembre bajo cargos federales de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, los cuales habría cometido con varios cómplices, a los cuales habría sometido a una iniciación señalada por múltiples testigos.

El acusado fue trasladado al MDC Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia federal hasta el inicio de su juicio programado para el 5 de mayo de 2025, el cual contará con un extenso expediente.

A las demandas ya en su contra, ahora se suma una más: un adolescente de 16 años alegó haber sido víctima de un “rito de iniciación” durante una de las icónicas “fiestas blancas” de Diddy, celebradas en los Hamptons en 1998.

Platicamos con Mónica Castañeda, periodista, especialista en el mundo del espectáculo, sobre el caso de P. Diddy.

BB: Platícanos de este sonadísimo caso de P. Diddy.

MC: Estamos hablando de un tema que queda desafortunadamente guardado en el tintero después de ese video tan escandaloso que publica una cadena de noticias de Estados Unidos, sobre cómo este hombre es capaz de golpear en un lugar público, en un hotel a quien era su pareja en ese entonces.

Es en 2023 cuando esta denuncia, que presenta su expareja, Casandra Ventura, la conocíamos como Cassie. Ella habla de violencia y hay evidencia.

Después, él sale pidiendo una disculpa; el proceso se frena porque ellos llegan a un acuerdo, literalmente, económico, del cual no se conocen mayores datos.

Hay una nueva denuncia de un trabajador de él y las autoridades federales de los Estados Unidos hacen un cateo en la propiedad de Puff Diddy y se descubre una realidad escalofriante.

BB: Estamos hablando de la punta del iceberg, un trabajador que tuvo Puff Diddy durante un año fue el que da a conocer todo.

MC: Es que las acusaciones son tremendas. Esta semana se dio a conocer que hay seis nuevas demandas que se integran a las doce existentes.

Todas estas acusaciones, que, como tú dices, incluyen a menores y en actos que pareciera que inician como con un personaje siempre muy excéntrico, que van ya a delitos muy serios, y que podrían, algunos especialistas lo han mencionado, como el Me Too de la música. A mí me parece que va mucho más allá, sobre todo, si lo dicho por estas personas se demuestra a lo largo del juicio, que esperemos se inicie en el 2025.

BB: También te hace ver cómo un personaje tan importante de la música está metido con temas de mafia, y donde mucha gente puede estar en riesgo por haber sido cómplices de Diddy.

MC: Estos videos de las fiestas que él hace a partir de 1998, les pedía a sus invitados que fueran a su casa vestidos de blanco y él quería que fueran vestidos de blanco y que nadie sobresaliera.

Algunas filtraciones que se han dado sobre estas denuncias hablan de drogas, violaciones, de actos sexuales muy perversos, insisto, en contra de mujeres, de hombres y, también, contra menores. Evidentemente, todo esto va a tener que ser probado en la Corte.

Mónica Castañeda, periodista, especialista en el mundo del espectáculo, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Mucha gente actualmente muy famosa estuvo cerca de P. Diddy.

MC: Así es, todo el mundo del espectáculo y figuras tanto latinas, por ejemplo Shakira, Beyoncé, la fallecida Amy Winehouse, Maluma también, Ashton Kutcher, el propio Justin Bieber, quien lo acusa de violación, JLo, toda una gama de figuras que también, como en el caso de Eipstein, empieza a ser no solamente las que se nombran, sino los nombres que pueden ir saliendo a la luz de aquí a que inicie el proceso judicial en contra de este hombre.

BB: Acusaciones muy fuertes. Difícilmente podrá quedar en libertad.

MC: Claro que son acusaciones muy fuertes y también me parece que, en este caso, la Fiscalía y todos los involucrados de manera oficial van a tener mucho cuidado. No se nos olvide que recientemente, el caso de Harvey Weinstein, este hombre que también fue juzgado y sentenciado por las acusaciones de Me Too de abuso sexual, también algunas de esas acusaciones se vinieron abajo por apelaciones de sus abogados.

Me parece que en esta ocasión la Fiscalía, lo que va a cuidar es cerrar con candados absolutos todo lo que se pueda decir sobre este hombre y, obviamente, ya comediantes, actores, tengo en la mente al comediante Kevin Hart, quien el otro día fue mencionado en una de estas fiestas, y al ser topado por medios de comunicación, lo primero que hizo este hombre es responder: “Le haces la pregunta incorrecta a la persona incorrecta”.

BB: ¿Crees que podrían temer que se suicidara? porque hay gente a quien no le conviene que hable.

MC: No creo que eso vaya a ocurrir, creo que él es un hombre que ha insistido, por lo menos en lo dicho por sus abogados, en que quiere probar su inocencia. Él tiene muchísimo que perder, primero, obviamente, su libertad, su reputación, una familia que en distintas entrevistas él hablaba que sus hijos a él le daban paz, tranquilidad y, de hecho, utilizaba ciertas citas bíblicas sobre lo que para él significaba que sus hijos crecieran en un ambiente de normalidad, nada más cercano en este momento a esas palabras de este hombre.

Lo que están intentando los abogados del músico y productor musical es lograr que él abandone ese centro de detención de Nueva York; se habla de una fianza de cincuenta millones de dólares

Mónica Castañeda, Periodista

BB: Pero algunos de sus hijos, él los involucró en las fiestas.

MC: Bueno, es lo que se dice que él involucraba a sus hijos durante periodos de adolescencia, o sea, que durante muchos años fueron parte de toda esta excentricidad. No sé si tú ya hayas visto, por ejemplo, una imagen que empezó a darse a conocer y que en su momento se sabía que existía; hoy día cobra otra relevancia, que es en una de estas fiestas que se ve a una mujer que está desnuda, utilizada literalmente como una mesa.

BB: ¿La de las frutas?

MC: Sí, están colocados objetos, están colocados alimentos, entonces todas estas imágenes son parte de lo que se conocía o de esta naturaleza violenta de este hombre.

BB: ¿Qué podemos esperar en este juicio?

MC: Lo que están intentando los abogados del músico y productor musical es lograr que él abandone ese centro de detención de Nueva York; se habla de una fianza de cincuenta millones de dólares, para que pueda llevar este juicio en prisión domiciliada hasta 2025.

Por lo pronto, los jueces han dicho que no. El juez ha negado esta solicitud en tres ocasiones; a mí me parece que P. Diddy y sus abogados van a seguir luchando por esa libertad.

Entonces, yo creo que van a ser meses muy interesantes, se van a filtrar muchísimas situaciones; creo que vamos a escuchar negativas de distintas figuras cuando empiecen a surgir los nombres, sobre todo, los acuerdos que puedan ser llamados a ser testigos para hablar de estas fiestas.

BB: ¿Podríamos ver, por ejemplo, a Jennifer López, a Cassie, y a varios famosos más?

MC: Claro