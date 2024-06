“Las personas trabajan medio año sólo para pagar impuestos”

Esta semana fue el Día de la Libertad Fiscal en México, y se da precisamente a finales de junio, porque para un mexicano que paga todos los impuestos a los que lo obligan, es a partir de esta semana, de lo que ha trabajado en todo el año, es que puede empezar a disponer de sus recursos para su propio beneficio.

Esta semana platicamos con Carlos Mota, especialista en finanzas, para que nos explique cuál es la verdadera carga fiscal de los mexicanos.

CARLOS MOTA (CM): Fíjate que sí, el tema es que pagamos muchos impuestos y sí, digamos, hacemos la cuenta de todo lo que estamos pagando a lo largo del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que encontramos es que las tasas impositivas en México, y en otros países del mundo, son tan elevadas que si acumulas el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), todos los impuestos, es el equivalente al sueldo de la mitad del año de las personas.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Me explicas todos los impuestos que pagamos?

CM: Son muchos, pero los más importantes son tres, que son: el ISR, que es el impuesto que pagamos por el producto de nuestro trabajo. Si te dedicas a comprar y vender casas, por la ganancia pagas ISR, si te dedicas a trabajar como empleado, pagas un porcentaje de ISR, si eres un empresario que vende computadoras, pues pagas ISR sobre tus ganancias, y esa cantidad importante es la que más recauda el Gobierno. Luego está el IVA, que más o menos es como el 15, 16 por ciento de lo que nosotros generamos como ingreso, se nos va en pagar el IVA. Es el impuesto simplemente por comerciar productos, por comprar y vender cosas. Y el tercero más importante es el IEPS, que son algunos productos que tienen impuestos especiales tal cual, por eso se llama así, IEPS, por ejemplo, hay un IEPS petrolero, hay el IEPS sobre las gasolinas, hay diferentes productos que el Gobierno está tasando de manera importante, eso y otros impuestos como el Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN). Si tú juntas todos estos impuestos y los estás pagando a lo largo de todo el año, desde enero hasta diciembre y los contabilizas en el número de días que se acumulan en tus primeros días del año, pues tú estás pague y pague impuestos hasta el 25 de junio, y a partir de esa fecha en adelante, hasta el 31 de diciembre, el dinero que tengas como ingresos ya no paga impuestos, digamos, por eso se llama Día de la Libertad Fiscal. Es una fórmula matemática para verlo de una manera compactada en el año y que te permite observar, de los 365 días, cuántos días estuviste trabajando para pagar impuestos al Gobierno y cuántos días estuviste trabajando para ti.

BB: Hay países donde se pagan impuestos muy altos, pero se reciben prestaciones muy buenas.

CM: Sí, yo creo que ésa es una reflexión de lo más importante en esta discusión, porque efectivamente, cuando pagas impuestos, lo que tienes que recibir es cuestiones importantes a cambio de parte del Gobierno: seguridad, que puedas caminar libremente por las calles, que exista un Estado de derecho, salud, educación, drenaje, agua etc. El ciudadano promedio que paga impuestos en la formalidad pues espera recibir educación de calidad para los hijos, un sistema de transporte acorde a lo que vive en su ciudad, sistemas de salud que tengan medicinas, que te curen de los problemas de salud, que hagan cirugías adecuadas, médicos suficientes, en fin, son esos satisfactores que a la hora de pagar impuestos pues tú quieres obtener algo que sea acorde a lo que pagas.

BB: A esta fórmula matemática hay que agregar los impuestos locales, como serían el predial y la tenencia.

CM: Se trata de hacer ese estudio federal, en el caso del impuesto predial se cobra de manera local, entonces en la Ciudad de México es de los pocos lugares donde sí se cobra mucho impuesto predial, mucha gente sí lo paga y está muy pendiente de ese impuesto para la seguridad jurídica de los inmuebles que posee, pero es poco popular cobrar impuestos locales, como el predial, entonces, en muchas partes del país muchos presidentes municipales, muchos estados no se han metido en buenas estrategias de fiscalización del impuesto predial, han obviado, han omitido ese cobro y, por lo tanto, no lo cobran y los ciudadanos no lo pagan, si no hay incentivos para que lo pagues, pues no lo pagas.

El periodista y analista financiero, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Y es que esta carga fiscal es para un porcentaje bajo de los mexicanos, porque muchos también trabajan en la informalidad.

CM: Sí, eso que apuntas también es muy importante, porque fíjate que 55 por ciento de los mexicanos trabajan en la informalidad, en tianguis, en comercio en la calle, en comercio informal y no pagan un ISR. Pagan IVA, sí, sobre lo que compran en abonos en una tienda departamental, por ejemplo, pero no pagan Impuesto Sobre la Renta, que es el impuesto, como lo decíamos al principio, más cuantioso, más importante.

BB: ¿Desde cuándo se instauró este Día de la Libertad Fiscal?

CM: Yo he detectado que llevamos varios años hablando de este tema, afortunadamente, porque creo que es algo que sí se debe subrayar, debe de hacerse notar y necesitamos estar conscientes de que hay una cantidad importante de días que trabajamos única y exclusivamente para pagar impuestos al Gobierno y que, además, quien no participa de la formalidad no paga esos impuestos, sobre todo el ISR, y además de todo, recibe algunos de los beneficios maltrechos que muchas veces el Gobierno da, porque si bien, una persona que trabaja en un tianguis no paga ISR, sí paga IVA de algunas cosas que compra, pero obtiene ciertos beneficios de los demás que sí pagamos y estamos contribuyendo.

BB: Cuando un contribuyente está en la formalidad, está muy vigilado.

CM: Exacto, están ahí viendo sus cuentas bancarias, el Servicio de Administración Tributaria está muy pendiente de todos los depósitos y de los estados de cuenta y todo esto es lo que tiene que hacer la autoridad fiscal, pero nos quedan a deber del lado de los resultados.

BB: Tú has de tener este dato: ¿qué porcentaje de dinero se maneja en efectivo donde no se pagan impuestos?

CM: Creo que varía por zona del país, pero creo que por ahí del 50-60 por ciento de las transacciones en México se están haciendo en efectivo.

BB: Este año el Gobierno federal espera recaudar 4.9 billones de pesos de impuestos.

CM: Es un logro desde el punto de vista del que los cobra, porque cada vez tiene tecnología más meticulosa para perseguir a los que generamos ingresos, entonces, desde el punto de vista del burócrata que cobra, pues sí es un logro, pero también es cierto que es una contribución, un logro de la ciudadanía. El Gobierno ha puesto mucha tecnología detrás de la meticulosidad con la que observa cada movimiento financiero de los mexicanos de la clase media y media alta y, al mismo tiempo, los mexicanos han sido muy conscientes de que hay que pagar, porque es la única manera en que el país puede prosperar.