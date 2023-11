“La recuperación de Acapulco se va a dar de forma maravillosa”

Uno de los más importantes empresarios e inversionistas en Acapulco es Juan Antonio Hernández Venegas. El dueño de Autofín, también es propietario de hoteles como el Princess, Mundo Imperial, centros de convenciones y espectáculos, así como de las instalaciones donde cada año se realiza el Abierto Mexicano de Tenis en el puerto. Platiqué con él sobre el futuro de este destino.

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ (JAH): Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana de la gente que trabaja en el grupo. En el momento cumbre del meteoro, nosotros teníamos alrededor de cuatro mil personas conviviendo en todas las áreas, la gran mayoría huéspedes. Estábamos celebrando la convención más numerosa que se da en México.

BIBIANA BELSASSO (BB): Don Juan Antonio, lamentablemente ya sabemos lo que pasó, lo que le quiero preguntar es: ¿Qué sigue para Acapulco? ¿Se va a poder recuperar?

JAH: Yo nunca he pedido nada a las asociaciones a las que pertenezco, de automóviles, de marcas, tengo, gracias a Dios, más de 40 años como distribuidor, inicié en 1982 con mi primera concesionaria. Pero en esta oportunidad sí consideré, ante la magnitud del evento, pedir apoyo, no dinero, y afortunadamente hemos tenido una respuesta muy positiva de todas las marcas y asociaciones a las que hemos recurrido pidiéndoles su compromiso de que programen eventos, juntas de trabajo o convenciones durante el 2024.

BB: Platicábamos antes del inicio de esta entrevista que hay que ver para adelante.

JAH: Teníamos planes, por ejemplo, de remodelar de cabo a rabo el Princess, y vamos a aprovechar esta oportunidad para que Princess se cierre por un par de años y, primero Dios, tengamos una reapertura extraordinaria, magnífica.

Ya, por favor, como dijo mi gran amigo Juan Gabriel, ya lo pasado, pasado. La gente va a vivir mejor, de eso estoy completamente seguro, todos en general. Luchemos todos, todos juntos para que Acapulco vuelva a ser mejor que era el 24 de octubre

BB: ¿Mundo Imperial?, ¿el estadio donde se hace el Abierto de Tenis de Acapulco?

JAH: Va a quedar muy bien. Afortunadamente no hubo daños estructurales y esto es muy importante que se entienda; ha pasado de vidrios, tablaroca, acabados, que obviamente le obligan a uno a repensar y ya no cometer el mismo error de volver a poner los mismos terminados, entonces, es una gran oportunidad, yo lo veo como un reto. Por otra parte, cuando tuve conocimiento de que Acapulco podría perder el Tianguis, le pedí a nuestro señor secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco Marqués, que por favor hiciera todo lo posible porque el Tianguis se mantuviera en Acapulco. Hubo un gesto de confianza y de riesgo, rectificó y afortunadamente del 8 al 12 de abril próximos, primero Dios, se va a llevar a cabo el Tianguis en Acapulco.

BB: ¿Qué va a pasar con la gente de Acapulco?

JAH: Eso forma parte del todo, los generadores de empleo…, cuando alguien dice: “Es que el Gobierno tiene que generar empleos”, qué barbaridad están diciendo. Somos nosotros, los empresarios, los que creamos los empleos, el Gobierno es el que te da las facilidades y las herramientas para que tú crezcas y ofrezcas más empleo. Primero, es que hay muchísimo trabajo en Acapulco, no trabaja el que no quiere y mi riesgo es que la gente se acostumbre a que le entreguen todo. Entonces, yo lo que voy a pedir es que haya una comisión del Gobierno federal, principalmente que dependa de la Secretaría del Trabajo, o de quien ellos quieran, para que ofrezcan como una bolsa de trabajo y le digan a la gente: “¿Quieres trabajar? Ven, aquí tengo una lista de oportunidades y necesidades”.

El empresario Juan Antonio Hernández, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: La construcción es una fuente de empleo enorme.

JAH: Y la limpieza y la jardinería, o sea, hay factores de servicios.

BB: La limpieza es un problema.

JAH: Esos señores empresarios, que admiro y respeto, que se dedican a comercializar la basura, están haciendo su agosto, ya les resultó el mejor año de la historia porque están sacando basura de la mejor calidad y seguramente están lucrando extraordinariamente, bien merecido. Todo el mundo quiere ayudar a Acapulco, todo mundo quiere apoyar a Acapulco, no a través de dádivas, no a través de obsequios, regalos, no, por favor que vayan y pernocten y que gasten y que vivan bonito, porque nosotros tenemos la obligación de crecer en nuestro nivel de atención y de servicio.

BB: Y la gente va a necesitar trabajo y apoyo para poder reconstruir sus hogares.

JAH:Esa bolsa de trabajo, a la que yo me he referido, intenta obviamente ligar a las empresas con el trabajador y que nadie diga: “No hay trabajo”, al contrario, que esa coordinadora diga: “Señores, hacen falta 50 mil personas, aquí tengo la lista, aquí tengo los trabajos ya”, pero a lo mejor hay quien se excusa y dice: “No hombre, yo me voy a ir con mi primo a Irapuato, a Guanajuato”, o “Yo me voy a ir con mi papá a Los Ángeles”, ya es otra cosa.

BB: ¿Y la reconstrucción de los departamentos privados?

JAH: Seguramente están asegurados…

BB: No todos, muchos no están asegurados.

JAH: Perdón, en el pecado llevan la penitencia.

BB: Es que también el seguro contra huracanes es bien alto. Otro tema, hay un problema de seguridad real en Acapulco.

JAH: Estamos hablando de una falta de cuidado de la autoridad correspondiente de 48 horas. Pero ahora que fui a Acapulco me llamó poderosísimamente la atención cómo van las camionetas y los camiones de la Guardia Nacional y unos van y unos vienen, nos están cuidando extraordinariamente, entonces ya, por favor, como dijo mi gran amigo Juan Gabriel, ya lo pasado, pasado. Ya no nos martiricemos, la gente va a vivir mejor, de eso estoy completamente seguro, todos en general.

BB: ¿Por qué decidió invertir en Acapulco?

JAH: Bueno, fue la primera playa que pisé en plan de estudiante a los 13 años, mis hijos vivieron ahí, o sea, es maravilloso, por eso todos queremos Acapulco, por eso la recuperación de Acapulco se va a dar en forma espontánea, maravillosa, y en la medida en que todos inviertan. Reacondicionar tu casa en Acapulco es la manera que vas a apoyar el crecimiento del puerto. Que Acapulco vuelva a ser el gigante, lo maravilloso, lo extraordinario. ¿No anhelas tu próxima Navidad o Año Nuevo en Acapulco?

BB: Estaría precioso si estuviera ya reconstruido.

JAH:Por eso, entonces luchemos todos, todos juntos para que, primero Dios, Acapulco vuelva a ser mejor que era el 24 de octubre. Nosotros teníamos un enorme proyecto, bueno, varios, pero voy a mencionarlo. Uno se mantiene, fabricar agua, agua embotellada, natural y mineralizada con jugos, aprovechando la riqueza frutícola que tiene el estado de Guerrero, principalmente el coco, el tamarindo y el mango, y la marca es Agua Mía, que es agua Mundo Imperial Acapulco. El otro gran proyecto, impresionante, lo hemos diferido dos años porque ahorita si yo salgo con la oferta nadie va a comprar un departamento porque hay un efecto psicológico, pero en dos años sí. Finalmente, uno de los aspectos que fortalece mi grupo es que no tenemos socios, entonces las tres familias gastamos poco, todo se reinvierte, es la regla básica. Me siento capaz, creo que vamos a sacar adelante nuestros espacios, hablabas de la Arena, hoy o mañana viene gente que nos va a decir si se hace el Abierto en la fecha programada, en marzo, yo digo que sí, primero Dios, sí.