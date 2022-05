“El rediseño, para carga menor de tráfico, por eso el caos en AICM”

¿Por qué hay tantas demoras en el aeropuerto de la Ciudad de México? María Larriva trabajó durante más de 25 años como controladora de tráfico aéreo.

Hoy nos platica por qué hay tantas demoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sobre los incidentes ocurridos.

María empezó como controlador aéreo en 1977, primero en Monterrey en el Aeropuerto del Norte y después durante años en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en la torre de control y más tarde en el Centro de Control de Tráfico Aéreo, donde se maneja el espacio aéreo superior, todo el espacio que está sobre los aeropuertos.

Hoy, es investigadora de incidentes y accidentes de aviación.

BIBIANA BELSASSO: ¿Qué tan complicado es el espacio aéreo de la CDMX?

MARÍA LARRIVA: En México, la posición de mayor responsabilidad se llama Terminal México, que es el espacio aéreo más complicado que tenemos, son 60 millas alrededor del aeropuerto principal que es el AICM.

Dentro de la especialidad de los controladores, porque hay otros que están en otros espacios, con otras problemáticas, que podría ser Cancún, Monterrey, Guadalajara, pero básicamente estuve en el AICM. Me tocó trabajar en varios rediseños del espacio aéreo, también me tocó otro tipo de reestructuras, entonces estoy familiarizada con esa parte.

Me permitieron participar desde 1998 en los estudios para la elección del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, desde la primera vez que se estudió Texcoco, Tizayuca, Zumpango. Eso te da un conocimiento de otras áreas de la aviación paralelas al control de tráfico aéreo.

En enero pasado, retrasos y cancelaciones de vuelos se hizo evidente en el AICM. Foto: Especial

BB: ¿En tu opinión, qué pasó con Volaris que estuvieron a punto de impactarse?

MR: Sí vi el video. Mi opinión es que las opiniones o los criterios que se exponen sobre eso son un poco exagerados, la verdad es que para dar una opinión seria tendríamos que acceder a las grabaciones, las grabaciones de los equipos que tiene la torre de control, las grabaciones entre pilotos y controladores, y hay unas grabaciones que son muy importantes que son entre controladores, porque mira, en los aeropuertos grandes hay un controlador que sólo maneja la pista y hay otro controlador que maneja los accesos y salidas, eso significa que si yo soy el controlador de torre y autorizo a un avión aterrizar, una vez que lo hace y sale de la pista, es jurisdicción de otra persona.

Veo que una posibilidad del incidente es la falta de coordinación entre los controladores, pero no lo sabemos a ciencia cierta.

Ahora, para tranquilidad de los pasajeros, yo les quiero decir que la aproximación fallida es una maniobra que tiene múltiples motivos y no necesariamente una emergencia, de hecho, la aproximación fallida que es no aterrizar e irse al aire, se utiliza en muchas otras circunstancias que no son graves. Por ejemplo, vamos a suponer que el piloto está en la aproximación final y encuentra un tipo de turbulencia que es peligrosa para el avión, obvio se va al aire, se va al aire a volar un ratito y cuando cambie esa condición intentará de nuevo hacer una aproximación.

Teníamos un problema de falta de seguridad generada por el rediseño desde hace un año y han habido múltiples reportes de que hay incidentes y no habían sido atendidos por la autoridad

María Larriva, Investigadora de incidentes y accidentes aéreos

BB: Por eso es tan importante la comunicación entre controladores y pilotos.

MR: Claro, es esencial la comunicación entre ambos gremios. Ahora lo que pasa es que teníamos un problema de falta de seguridad generada por el rediseño desde hace un año y han habido múltiples reportes de que hay incidentes y no habían sido atendidos por la autoridad, con esos dos incidentes, tanto aerolíneas como asociaciones de pilotos, metieron una queja al Gobierno federal sobre las fallas en el rediseño, la falta de seguridad que eso provoca y los incidentes que los pilotos internacionales denunciaron, entonces hay una queja y si a eso le sumas con estos videos, pues la verdad es que se hace un escándalo.

BB: Platícame del rediseño del Aeropuerto de la Ciudad de México, y que hoy el aeropuerto de la CDMX tiene menos operacionaes que antes de la pandemia, que no esta saturado.

MR: Mira, lo que está pasando es que hay una serie de maniobras deliberadas de la autoridad para generar caos causado con varios factores, el primer factor es el rediseño que está provocando que haya demoras a la salida de vuelos y también a la llegada.

BB: ¿Por qué hay demoras por el rediseño?

MR: Hay demoras porque desde el diseño fue diseñado para menos capacidad, esa es una de las tranzas. En el diseño anterior, a mí que recibo los aviones a 60 millas del aeropuerto me pasaban un avión cada diez millas, ahora me pasan uno cada veinte millas, esto quiere decir que el rediseño fue desde el principio para una carga menor de tráfico, bueno, y eso genera que los que vienen atrás de esos que me están pasando, también tienen demoras, y a veces las demoras empiezan a la una de la tarde y son las diez de la noche y todos siguen demorados porque siguen llegando aviones detrás.

Ésa es una falla, la otra falla es un sistema que se llama control de flujos, importantísimo, mira, se supone que yo tengo que tener capacidad para manejar ocho aviones a la vez y entonces hay una persona en los centros de control que está encargada de regular que no haya más saturaciones que las que caben, de tal manera que si yo tengo mis ocho aviones y tú eres el piloto que quiere despegar de Oaxaca, este señor va a checar si el avión cabe o no cabe en el espacio aéreo, si no cabe le va a generar una demora en Oaxaca, si cabe lo deja salir y ese flujo continuo de tráfico es la manera sana de mover el espacio aéreo con seguridad, pues resulta que esa posición de control está siendo desatendida de forma deliberada, tal vez por falta de personal, tal vez por una decisión política, pero la cosa es que eso también está generando desorden y luego, en tierra, ni el aeropuerto de Inglaterra, que es el más desarrollado en cuestión de capacidad, admitiría que cada quien opera a la hora que le dé la gana y aquí lo que está ocurriendo es que las aerolíneas no se apegan a sus itinerarios y entonces se saturan las plataformas, se saturan los edificios y se van, otra vez, generando una serie de demoras y si sumas las del origen, las del aire, las del destino y luego que no tienen gente de migración suficiente, cuando ellos saben cuántos aviones van a llegar, o sea, ellos son los administradores, entonces, ¿qué está pasando?

Que todos los controles están fallando, en parte deliberadamente porque quieren que la gente acepte felizmente ir a Santa Lucía cuando ahí, todavía no hay las condiciones.

Lo que se tiene que hacer es regresar al orden, regular los horarios y obligar a los usuarios a mantenerse en sus itinerarios para poderle dar un uso continuo al aeropuerto, eso es uno, la otra, sí hay que corregir el rediseño, ya se demostró que hay puntos rojos que son los lugares donde se generan los conflictos y que no se ha hecho corrección de esa situación, entonces, esto es integral, es de varias dependencias.

La buena noticia es que ya el nuevo subsecretario determinó que sí hay un problema, se está atendiendo y ya se está llamando a los grupos de trabajo de las diferentes especialidades para efectuar las correcciones en el espacio aéreo y también en la operación del AICM.

El próximo lunes continuamos con la información sobre las fallas que ha habido tanto en el espacio aéreo como en el aeropuerto de la Ciudad de México.