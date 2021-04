“Rivales en BC se sienten vencidos, sus campañas van en picada”

Francisco Pelayo Covarrubias es candidato a gobernar Baja California Sur por el PAN, y es quien encabeza las encuestas en ese estado. Esta es la plática que sostuvimos con el abanderado del blanquiazul para La Razón.

Bibiana Belsasso: El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Francisco Pelayo, él es el candidato por el PAN a la gubernatura de Baja California Sur.

Francisco Pelayo: Bibiana, muchísimas gracias a ti y al periódico La Razón, por permitirme dar mis propuestas, permitir que me conozcan tus lectores y tus seguidores en redes sociales, un abrazo para ti, Bibiana, y para todos ellos.

BB: Esta semana, en el golpeteo político, incluso falsificaron el periódico La Razón con noticias falsas que circularon por el estado.

FP: Sí, definitivamente están muy desesperados, ya se sienten derrotados, sus campañas van en picada y bueno, están falsificando no sólo tu medio, también algunos otros, engañando a la gente, mintiéndole, denostando e incluso metiéndose con la familia, lamentablemente están haciendo una política de la que resta, de la que divide, de la que destruye; nosotros, por el contrario, siempre hemos sido muy respetuosos y buscamos estar a la altura de miras de los ciudadanos, haciendo una política de propuestas, una política evitando la confrontación, una política de la que construye, de la que suma, de la que multiplica, Bibiana, y de eso se trata, de llevar a Baja California Sur al siguiente nivel en todos los sentidos.

BB: Tú conoces muy bien el estado, llevas doce años trabajando de cerca, has sido presidente municipal y sabes lo que se está haciendo, también es un gran reto, en caso de que ganes, para poder seguir llevando a Baja California Sur para el progreso.

FP: Definitivamente, además yo soy emanado de los sectores productivos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, entiendo perfectamente lo que sienten los ganaderos, los pescadores, los agricultores, porque yo justamente soy productor de hortalizas, soy ganadero, entre otras actividades, y estoy inmerso en la productividad de este estado, de este país. Entiendo a diferencia del candidato de Morena, que nunca ha generado un empleo, el sentido de los sectores productivos, pero también he tenido la oportunidad de servirle a mi pueblo, primero desde la Cámara de Diputados, fui diputado federal en el Sexagésima Segunda Legislatura y aparte de cumplir con nuestro trabajo legislativo, soy el diputado que más recursos ha gestionado para el estado en la historia de Baja California Sur, fui un diputado que estuvo cercano a la gente y gracias a ese esfuerzo y a la coordinación con el gobernador, con el Gobierno federal, logramos la construcción de hospitales, de carreteras alimentadoras, la ampliación de la carretera transpeninsular, electrificación de colonias, suministro de agua potable, pavimentaciones, seguridad, recuperación de espacios deportivos, un sinnúmero de obras. Y como alcalde, bueno, como alcalde le cambiamos el rostro a nuestro municipio, a la tierra que me vio nacer en Comondú, desde ahí logramos que se fortalecieran los pavimentos, que se fortaleciera la infraestructura deportiva, educativa, de salud, un cambio sin precedente y, sobre todo, siempre estuvimos al pendiente que lo más elemental que requiere el ciudadano para vivir, el ser humano para vivir con dignidad, agua potable en la comodidad de la tarja de la cocina y la regadera del baño.

BB: ¿Cuáles son los nuevos desafíos?

FP: Bueno, primero, recuperar la salud, el Sistema de Salud en México pues quedó al desnudo en esta pandemia, las deficiencias, la falta de atención, la falta de planeación, desgraciadamente hoy algo que daba seguridad a los ciudadanos, el Seguro Popular, bueno, lo desaparecieron, la gente tiene una incertidumbre, un temor a enfermarse porque saben que están muy vulnerables, no hay quién los saque adelante, tenemos que fortalecer la salud aquí en Baja California Sur, tenemos que lograr que la educación sea una realidad y sobre todo, la reactivación económica. Vamos a estar muy cerca de los microempresarios, de los pequeños empresarios, para que nadie se quede atrás y para que todos vayamos pasando al siguiente nivel, ¿qué significa el siguiente nivel?, bueno, que haya un crecimiento económico transformado en un verdadero desarrollo social, de eso se trata y lo vamos a lograr.

El candidato panista en campaña, el pasado 10 de abril, en BCS. Foto: Especial

BB: ¿Con quién estás trabajando ahora en este momento? Tu esposa ha tenido también un papel importante en esta campaña, ¿cómo va a trabajar ella?

FP: Ella va a trabajar en el Sistema DIF buscando estar cerca de la gente, buscando que la atención ciudadana sea una realidad en las colonias y en las comunidades, vamos a apoyarla porque impulsaremos el Programa de Alimentación Integral, que desde la Secretaría de Desarrollo en coordinación con el DIF estará atendiendo a las familias más vulnerables y, sobre todo, aquellas que tengan niños en su primera infancia, de cero a cinco años.

BB: ¿Y el turismo?

FP: Vamos a ser facilitadores de la inversión, de hecho el gobierno de Carlos Mendoza es el que más inversión extranjera ha recibido en toda la historia de Baja California Sur y nosotros vamos a continuar en ese mismo sentido, porque estoy completamente seguro que si no hay crecimiento económico jamás va a llegar el desarrollo social, como pretenden los de Morena que creen que sólo con los programas asistenciales ya cumplieron, imagina que el candidato de Morena, Víctor Castro, se atrevió a decir que el turismo es un mito en Baja California Sur, que sólo ha traído pobres de todas las regiones de este país a trastocarnos la tranquilidad, no se da cuenta, no se entera, no tiene conocimiento de que hoy por hoy el turismo en Baja California Sur representa el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de este estado y además es el sector que nos permite ser el estado de mayor crecimiento de este país hasta antes de la pandemia y que muy pronto vamos a recuperar ese crecimiento económico, nosotros vamos a fortalecer los fideicomisos de turismo para que en todo el mundo sepan que en Baja California Sur tenemos lo mejor en belleza y riqueza naturales, que es lo que hace grande nuestra tierra, pero que vengan también a disfrutar lo que hace fuerte a Baja California Sur que es su gente, gente que atiende con calidad, con calidez, gente buena, trabajadora y que ha puesto a Baja California Sur en los ojos de todo el mundo.

Estaremos buscando al señor Presidente para establecer una relación de armonía, de cordialidad, nosotros somos de los que siempre vamos a buscar la conciliación y la armonización, yo tengo claro que las campañas terminan el día de la elección

BB: En caso de ganar, ¿cómo vas a trabajar con el Gobierno federal?

FP: Totalmente en armonía, vamos a buscar desde el primer día, el día 7, el día 8 de junio, estaremos buscando al señor Presidente para establecer una relación de armonía, de cordialidad, nosotros somos de los que siempre vamos a buscar la conciliación y la armonización, yo tengo claro que las campañas terminan el día de la elección y al final gobernamos para la misma gente. Voy a buscar, pues, que hagamos un esfuerzo compartido, un esfuerzo en común para servirle a todos los sudcalifornianos y que haya un esfuerzo compartido en los tres niveles de Gobierno.