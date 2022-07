“Son inocentes más del 40% de las personas encarceladas”

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) apoya llevando los asuntos judiciales de quienes, por razones sociales o económicas, no pueden contratar los servicios de un abogado particular. En esta ocasión platicamos con Netzaí Sandoval Ballesteros (NSB), director general del IFDP, donde ahora no sólo llevan asuntos federales, sino que a través de un acuerdo, apoyan a personas en la Ciudad de México y próximamente en Oaxaca.

NSB: En los últimos tres años hemos creado áreas nuevas, tenemos una Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una secretaría técnica contra la tortura y un equipo de ciencias forenses, peritos a los que nunca se había tenido acceso en la defensoría pública. Tenemos ahora tres mil abogados.

BB: Hace poco estuvo el ministro Arturo Zaldívar en la cárcel de Santa Martha para conocer las necesidades de muchas mujeres encarceladas.

NSB: La cuestión es que nueve de cada 10 delitos que se cometen en el país son locales; entonces, la mayoría de la gente que enfrenta procesos en los sistemas de justicia del país tienen o defensa local o, en su caso, un defensor particular, si es que pueden pagarlo, pero realmente es poco común que la gente tenga una defensa adecuada, está en derecho constitucional, debería ser garantizado por instituciones como el IFDP, el problema es que no podíamos actuar en instancias locales. Gracias a esta decisión del ministro Zaldívar, y a este convenio que se firma con la doctora Claudia Sheinbaum, a partir de ahora entramos a atender asuntos locales, de personas en situaciones muy vulnerables, indígenas, personas en situación de pobreza extrema, mujeres que fueron criminalizadas, por ejemplo, por ser beneficiarias de programas sociales.

BB: Muchas personas están presas porque no pueden completar su trámite de salida por falta de un abogado.

NSB: En Santa Martha hay una población aproximada de mil 300 personas. Desde la visita del ministro Zaldívar se han realizado ya siete brigadas, nuestros abogados han acudido a entrevistar a más de 900 mujeres, de ellas nos han solicitado que las representamos más de 600, y pues vamos a realizar varias acciones para beneficiarlas. El caso de Alma que tú señalas, es una mujer a la que el sistema de justicia realmente le falló, hasta hace un año y medio ella misma redactó, a mano, una petición a los Órganos Jurisdiccionales para que le otorgaran el beneficio de preliberación y durante ese tiempo el Órgano Jurisdiccional le responde, le concede el beneficio, pero no se materializa, ella sigue privada de la libertad porque el propio Órgano le da vista a la Defensoría local y ellos no acreditan la reparación del daño, es decir, no culminan el proceso, no le informan con documentos al Órgano que ya se había cubierto este requisito. Por la falta de ese trámite se quedó año y medio más en prisión.

BB: ¿Quiénes pueden acceder a esta Defensoría Pública Federal?

NSB: No solamente está la posibilidad de acudir por teléfono, ahora tenemos un sistema de citas, un sistema de primer contacto, la gente viene a Bucareli 22 a recibir atención.

BB: Con la pandemia se empezaron a utilizar las nuevas tecnologías para trabajar.

NSB: Así es. La Defensoría Pública Federal ahora litiga en línea, todos nuestros abogados usan firma electrónica, tenemos una modernización.

BB: De los casos que te ha tocado llevar, ¿cuál te ha impactado?

NSB: Uno que me tocó llevar a mí directamente, porque soy abogado litigante, fue el de una mujer que fue separada de su hija prácticamente al momento de nacer, tenía un mes de edad, ella de Honduras y su bebé nace en México. Acudió al hospital a recabar documentos, el certificado de nacimiento de su hija, y la deportan. Desesperada, regresa a México tratando de recuperar a su hija y cae víctima de trata, porque justamente utilizan a su hija como chantaje para explotarla. Nos piden que atendamos este caso porque las autoridades del DIF no sabían cómo resolver este asunto, y lo que hicimos fue acudir al litigio, al juicio de amparo, pero en representación de los derechos de la menor, lo que señalábamos era que ella tenía derecho a conocer su verdadera identidad, conocer su doble nacionalidad, conocer su cultura, su herencia binacional y su propio nombre, porque le habían cambiado el nombre al registrarla.

Netzaí Sandoval, titular del IFPD, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cuál es el perfil de extranjeros detenidos?

NSB: Ha cambiado el perfil. Siempre hablábamos de los braseros, de los hombres que iban a trabajar, ahora hay mujeres, familias enteras que tratan de migrar. Cuando uno ve los datos, las estadísticas demuestran que las personas acusadas de cometer delitos federales en México, en su mayoría vienen de Estados Unidos, no de Centroamérica. Prácticamente la mitad de las personas que nosotros tenemos que defender por haber sido acusadas por cometer algún delito federal son de EU y, en segundo lugar, muy por detrás, están países como Guatemala, Honduras o Nicaragua.

BB: ¿Qué tipo de delitos cometen esos estadounidenses en nuestro territorio?

NSB: Delitos que tienen que ver con armas y de lavado de dinero. Nosotros defendemos a todas las personas que cometen o que son acusadas de cometer delitos en nuestro país.

BB: ¿Qué porcentaje dirías tú que es gente inocente que está detenida?

NSB: Yo te podría decir con mucha firmeza que más del 40 por ciento de las personas que están en la cárcel son inocentes ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque están en prisión preventiva.

BB: Que son juicios eternos, ¿por qué son tan largos?

NSB: Son juicios muy largos porque en nuestro país el Sistema de Justicia se ha quedado obsoleto, seguimos diligenciando exhortos a autoridades de otras entidades federativas, como si no existiera el Internet, como si no existieran vías más eficientes de comunicación, entonces tenemos que modernizar la Justicia de este país.

BB: No sólo llevan asuntos de personas que están en prisión, también juicios como civiles, mercantiles y familiares.

NSB: Sí, la gente se puede acercar con nosotros. Están las delegaciones en toda la República, somos la única institución, el único despacho de abogados que litiga en más de 100 ciudades del país. Pueden acudir a través de Defensatel, a la Defensoría Pública y solicitar abogados y abogadas gratuitas.

BB: Hay mucha gente que te podría decir que están en desventaja porque si pagas a un abogado va a llevar mejor el caso que un defensor público.

NSB: Yo sí te diría que la Defensoría Pública Federal hoy tiene una capacidad muy grande de defensa, tenemos peritos, técnicos científicos que pueden dar una defensa estupenda.

BB: Pero además, para el Estado es más barato invertir en la defensa de inocentes que tenerlos en prisión.

NSB: Por eso en el Poder Judicial se le ha invertido a la defensoría pública, eso es muy valioso, el que la Defensoría Federal dependa del Poder Judicial. Por ejemplo, a disminuir en 90 por ciento el gasto de papel, de tóner y de paquetería que hacía la Defensoría Pública. Nuestros abogados litigaban en papel, y se gastaban millones en eso.

BB: Hay gente en la cárcel porque no habla español.

NSB: En la Constitución se dice que la gente tiene derecho a un abogado que conozca su lengua y cultura, pero en la práctica no ocurre porque las defensorías locales no tienen esos abogados. Un mandato que tuvimos del ministro Zaldívar fue que esta Defensoría iba a contratar a más abogados bilingües, porque no basta con explicarle a la persona indígena el proceso penal, también hay que explicarle al juez cuál es su cosmovisión. Entonces pasamos de tener capacidad de traducción de 39 variantes lingüísticas a 148, eso es un cambio como nunca antes se había visto.