“Streaming e inteligencia artificial, principal amenaza de Hollywood”

La gran huelga de actores y guionistas que estalló en Hollywood tiene el potencial para detener la producción de muchas películas, así como programas de televisión populares.

A este paro de actores, que se une a uno existente de guionistas, se centra en demandas similares relacionadas con las producciones para las plataformas en línea, así como en la preocupación sobre los efectos de la inteligencia artificial (IA) en la producción audiovisual.

Si bien las grabaciones se hacen con tiempo de anticipación, la afectación inmediata es que los actores no pueden dar entrevistas, hacer alfombras rojas ni promoción de las cintas, pero además los programas de televisión que tienen guionistas están suspendidos temporalmente.

Sobre este tema platicamos con Lorena Vázquez Olivera, ella es guionista, trabaja en empresas de representación artística en Hollywood.

LORENA VÁZQUEZ OLIVERA (LVO): Hollywood ya tiene algunos años que se ha empezado a ver amenazado, principalmente por temas de streaming e inteligencia artificial, y el Covid vino a acelerar esto por mil.

Nos damos cuenta de que vivimos en una industria donde los cuartos de escritores, que son los que hacen una serie, ya pueden hacerse por Zoom, donde las audiciones de los actores ya pueden mandarse por video, entonces es un mundo que cambia muy rápidamente y con esto del streaming llega a sacudirlo por completo.

La inteligencia artificial en específico se ha visto como una gran amenaza en el mundo del guionismo y también de la actuación en Hollywood. En cuestión de guionistas es por muchas razones, creo que ahorita estamos un poco confundidos y creemos que la inteligencia artificial va a escribir guiones, series o películas completas y ya no se va a necesitar de guionistas, y estamos en un punto en la tecnología donde no necesariamente es el peligro inmediato que vemos para los guionistas, va un poco más allá; realmente ahorita a lo que nos enfrentamos es que la IA puede sustituir a los guionistas, en ciertos aspectos.

Entonces, cuando tú escribes una serie, como guionista es muy importante el crédito que obtienes y las palabras importan muchísimo, por ejemplo, no es lo mismo escrito por, que creado por y por.

La amenaza a la que nos enfrentamos es que la inteligencia artificial no necesariamente invente una historia, sino que sea utilizada para hacer nuevas versiones.

BIBIANA BELSASSO (BB): Que realmente es una especie de plagio.

LVO: Sí, pero también es como, a nivel económico, tú como guionista ganas por cada nueva versión de ese guion, al utilizar inteligencia artificial entonces ya nada más te pagan la primera vez y es un problema porque un estudio te compra los derechos del guion, o sea, ya es suyo, entonces le pueden hacer lo que ellos quieran.

Actores protestan frente a los estudios de Netflix, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el pasado martes. Foto: AP

La guionista, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: A la industria le conviene tener menos gente y menos sueldos.

LVO: Efectivamente, les conviene por los sueldos, pero también por los derechos y por los créditos. Cada crédito que tú ves al final de una serie es una adición al porcentaje en que se van a repartir las ganancias, entonces, si tú estás reduciendo los créditos pues, por supuesto, ya no le vas a pagar a treinta escritores, ahora serán seis y ya no vas a pagarles 10 versiones del guion, les vas a pagar tres.

BB: También afecta a los actores.

LVO: Es muy probable que hayas visto ya algunas imágenes generadas con inteligencia artificial en películas, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, el actor (Philip Seymour Hoffman) que hacía uno de los personajes principales se murió a media saga y la última película ya era inteligencia artificial su imagen. Sí es una posibilidad que se pueda recrear la imagen del actor.

Pero los más afectados en este momento son por ejemplo los extras, porque anteriormente tú filmabas una escena en un café y pues todas las personas que estaban sentadas alrededor de tus dos actores principales eran actores de reparto que ganan un sueldo al día y que además les tienes que pagar comida, transporte y demás, y ahora, lo que pueden hacer es contratar a dos extras que son los que más cerquita se van a ver, y todos los demás pueden ser creados con inteligencia artificial; ahora, todos esos extras pierden su trabajo.

BB: Pero se necesita gente con conocimiento de la IA.

LVO: Exacto, es como con cualquier avance tecnológico, va a haber trabajos nuevos que van a hacer estas personas que trabajan la inteligencia artificial, que además no es barato. ¿Dónde están los resultados de esta huelga?, realmente serían a largo plazo. Para ponerte un ejemplo, cuando pega la huelga en Hollywood de guionistas el 2 de mayo, ese día sí te puedo decir que en el estudio se vivió un silencio total, no puedes ya hablar con guionistas, y no es nada más que paren las escrituras o los cuartos de escritores, es que para también todo el proceso de desarrollo.

Ya no nada más no pueden escribir, sino que no pueden negociar contratos con ellos, no pueden tener juntas con ellos, aunque sean juntas generales, y los productores no pueden hablar con los guionistas. Los escritores tienen prohibido siquiera poner un pie en propiedad de estudios o de casas de producción.

Eso pone un alto total al proceso de desarrollo en Estados Unidos, muchos productores voltean a ver a otros territorios, para producir internacionalmente, pero realmente el lenguaje de la WGA es de hierro, asusta mucho a los escritores, te dicen: “Si tú eres guionista, aunque no seas parte del sindicato y trabajas durante la huelga, te vamos a negar la entrada en un futuro”.

BB: ¿Qué están negociando para concluir la huelga?

LVO: El primer punto es el streaming, porque ellos ya no cobran por transmisión de episodio. Dos, que se regule la inteligencia artificial para mejorar las siguientes versiones de un guion, que se le dé crédito al escritor de ese guion y que se le pague como si lo hubiera hecho él.

Y con los actores, su principal miedo sí es la inteligencia artificial, y también lo son que se usen las audiciones grabadas, antes tú tenías que ir en persona, ahora ya todo mundo puede mandar su audición y eso, obviamente, lo hace más competitivo.

BB: ¿Cuáles son las afectaciones?

LVO: Por ejemplo, todos los programas que son en vivo, como SNL (Saturday Night Live), como todos los talk shows, ahorita ya están completamente suspendidos y lo están desde el 1 de mayo, porque no había escritores. Tú, como espectador, por ejemplo, ahorita que salió Barbie y Oppenheimer, estábamos acostumbrados a ver a los actores dar entrevistas y reaccionar y hacer cosas con revistas o televisión para promocionar la película, no vamos a ver nada de esto inmediatamente, con todas las películas ahorita que vayan a salir no vamos a ver alfombras rojas.

