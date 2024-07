Escritos al margen

Releo en estos días de gestos impulsivos de la naturaleza (calores exagerados, aguaceros, inundaciones, tormentas, ciclones devastadores...) algunos volúmenes de poemas que han sido concluyentes en mi formación como lector. Paseo por páginas de Quevedo, Garcilaso, Martí, Darío, Borges, Neruda, Vallejo, Pizarnik, Juarroz, Porchia, Lezama, Mutis, Janés, Eliseo Diego, Lorca, Montejo, Nicolás Guillén, Paz, Pacheco, Mutis, Villaurrutia, Lizarde, Gonzalo Rojas, Panero, Gamoneda y Zurita, entre otros bardos queridos; topo con mis notas al margen: hoy, las quiero compartir con los tres o cuatro lectores leales de estas Claves.

(1)

*En realidad, nacemos de la muerte; estar vivo es también estar muerto. /*Amar a Dios es amar lo desconocido en su misterio. /*¿Y Dios? Acaso Dios no necesita de un Dios. /*Ojalá y quedemos en el balbuceo de alguien. /*Vivir es estar enfermo y contaminado. /*Ahora, en este instante, sueño que converso con Quevedo. /*Todo puente es abismo: silencio en la ruta. /*Me defino en el instante: no en la totalidad del ocurrir. / *Tengo la vida que paga mi muerte. /*Cuando decimos algo lo hacemos siempre en silencio. / *El misterio propicia una punzante concordia que nos llena de luces oscuras. / *Las cosas son gracias a nuestras miradas.

(2)

*Este dolor de amor que me acompaña hace tanto tiempo, ya ni siquiera es dolor. /*El lamento es presencia en el instante de su decir. /*Cuando zozobre en mi mar, entonces estaré muerto. /*¿Veo al mundo?: en realidad advierto un pedazo de lo que es: espejo, soplo, nada. /*El silencio se anega de voces: mi mudez: sigilo asediado. /*La noche: espejo de todos los desiertos. /*Te quiero en el misterio que eres. /*Se lamentan las ausencias, no los seres que se ausentan.

(3)

*Amar es ver lo que los ojos del otro ven. / *Lo que me une a ti es el temor a perderte. /*Nunca desdeñar nuestras miserias, ni siquiera en la pureza que ellas puedan proponernos. /*El dolor que padezco hoy hará eco en el dolor de mañana. / *Sé que estás, que eres un fragmento de suspiro, tu dolor me conmueve: pero, no sé si eso es el amor. /* Tuve un verano en unos labios que me dolió después en el otoño. /*Si aquella muchacha del primer beso no me recuerda, entonces no viví. /*Dolor es amor: amar es dolerse de amor. / *Hay solamente un dolor: el abrazo del amor. /*El abrazo del amor y la brasa de su luz cuando nos abraza.

(4)

*La soledad es una sombra que me acompaña. /* Soy más que yo mismo en mi soledad: soy demasiada carga para ella: “Un hombre solo es mucho para un hombre solo” (Porchia). /*Mi nombre no soy yo. / *No le temo a la muerte: el miedo me lo engendra la vida. / *La soledad me pone frente al rostro de mi padre a quien adivino desde la ausencia: lo veo llegar en el insomnio con un manojo de palabras que sólo dice olvido. /* Escribo en la soledad de los párpados de mi madre: veo como la irradiación lo borra. /*Dos soledades se sobran una a otra.

Fragmentos Verticales Foto: Especial

