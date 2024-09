Ha muerto Benny Golson

El pasado sábado 21 de septiembre, en Nueva York, el saxofonista tenor, compositor y arreglista de jazz (bebop, hardbop, funk...) estadounidense Benny Golson (Filadelfia, Pensilvania, 25 de enero, 1929-Nueva York, 21 de septiembre, 2024) murió con el saxofón al lado: dicen que tenía en los bolsillos la partitura de “I Remember Clifford”, su composición más emblemática, una balada melancólica y exaltada en tributo al genial trompetista Clifford Brown, quien muere en 1956 en un trágico accidente automovilístico a los 26 años de edad.

Lo recordaremos, entre otras faenas musicales, por su presencia concluyente en los años 50-60 del siglo pasado como director musical del grupo Jazz Messengers del baterista Art Blakey. De ese ciclo destacan los temas “Blues March” y “Whisper Not”, muy solicitados en los clubes de jazz. Saxofonista tenor de vehemencia desbordada en un fraseo sinuoso de amplia y sugerente sonoridad. En Pensilvania, Golson se relaciona con jóvenes intérpretes como John Coltrane, Red Garland, Jimmy Heath, Percy Heath, Philly Joe Jones y Red Rodney. Graduado con honores en la Howard University en 1950, se integra a la banda de Rhythm and Blues de Bull Moose Jackson, donde conoce a Tadd Dameron, pianista que influyó de manera concluyente en la conceptualización de sus futuras composiciones.

Periodo 1953-1959: Golson es el sax tenor de la Dameron’s Band y de las orquestas de Lionel Hampton, Johnny Hodges, Earl Bostic, Dizzy Gillespie y Jazz Messengers/Art Blakey. Forma con el trompetista Art Farmer el sexteto The Jazztet —combo clave del hardbop— donde presenta significativas composiciones, hoy muy valoradas en los espacios jazzísticos: “Park Avenue Petite”, “Killer Joe”, Blues on Down”, “The Cool One”, “Junction” o “Along Came Betty”, las cuales fueron tomadas como motivo para las improvisaciones de solistas como el pianista Wynton Kelly (“Speak Low”) o el trompetista Lee Morgan (“The Sidewinder”).

Lega piezas de hermosísimos y directos motivos melódicos untados de atractiva y seductora arquitectura armónica. Saxofonista tenor heredero de Coleman Hawkins en el despliegue de una sonoridad suave y sensual cercana al estilo de Ben Webster. Improvisaciones representativas del hardbop de los años 50-60 con tildes de Parker y dibujos clásicos que desembocan después en un prudente modalismo apegado a Coltrane/Miles Davis (verticalidad melódica/ concepción armónica tonal).

Premio NEA Jazz Master del National Endowment for The Arts en 1995. En octubre de 2007, Golson es acreditado con el Mellon Living Legend Legacy Award de Mid Atlantic Arts Foundation. En el XXXVII Concierto Anual de Jazz del Carnegie Music Hall (2007) le conceden el University of Pittsburgh International Academy of Jazz Outstanding Lifetime Achievement Award. / Escucho los álbumes Up Jumped Benny, One Day Forever, Tenor Legacy, Free. Me detengo en That’s Funky que Golson graba en el 2000 con formato de quinteto (piano, trompeta, batería, bajo, sax tenor) donde incluye composiciones emblemáticas de su catálogo personal (“Sidewinder”, “Blues March”, “Mack The Knife” ...) con arreglos en tiempo de jazz-funk. Bailo cobijado en la tristeza de la tarde. Ha muerto un saxofonista de sugestiva estirpe.

That’s Funky Foto: Especial

That’s Funky