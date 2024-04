Bilocación Tuza

Esta noche comienza el peregrinar del conjunto de Pachuca en busca de conquistar la Concachampions y lograr meterse a la liguilla de la Liga MX. Con tintes de película “Misión Imposible: El poder de la bilocación en el futbol mexicano”, el conjunto hidalguense tendrá 48 horas exactas para encarar 180 minutos de futbol en los que está en riesgo la temporada completa y en cuestión de días, quedarse con las manos vacías. Y peor aún, podría verse en la penosa necesidad de jugar un tercer encuentro el fin de semana.

Quién podría imaginar lo costoso que resultó el empate entre Pachuca y Mazatlán. De haber conseguido los tres puntos, sería el equipo de Guadalajara los que estarían planeando el enfrentamiento del Play-in y el club Pachuca estaría tranquilo, concentrado únicamente en su duelo de Concachampions y clasificado en puestos de Liguilla directa; pero los pecados muchas veces traen factura de regreso, y los Tuzos abusaron de la confianza ante Mazatlán y esta noche comienza el desafío.

Será en punto de las 19:15 horas que Pachuca y América buscarán definir al primer equipo mexicano que disputará el título de la región internacional. Por lo pronto, el empate a un gol que los Tuzos se trajeron del Estadio Azteca, es el poco oxígeno que tendrán en la semana. La otra arma que tienen los hidalguenses es la juventud y dinámica con la que cuenta Almada. El partido en Ciudad de México fue de buen ritmo, y el de esta noche pinta que será igual de físico y desgastante.

Por lo anterior, es que la directiva de Pachuca realizó las gestiones necesarias para recorrer un día el compromiso ante Pumas y así tener 24 horas más de descanso, como lo estipula el reglamento, pero dicha solicitud no fue aprobada por la Liga. Y como era de esperarse, el director técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, explotó en contra de los directivos, asegurando que el futbol mexicano será el “hazmerreír” internacional: “La capacidad de asombro no tiene razonamientos. Todos los que integramos el futbol mexicano seremos el hazmerreír internacional, porque estas cosas no pueden suceder más si queremos que la liga crezca”.

Y aprovechó los reflectores para señalar que no fue el equipo de Pumas el culpable: “Pumas nos quiso apoyar en mover la fecha, fue alguien más quien no quiso dar la autorización”. Con esta presión extra saldrán hoy los futbolistas del Pachuca a encarar el duelo tan importante con América por lo que está en juego, la final y la posibilidad de jugar el Súper Mundial de Clubes contra equipos como el Fluminense, Real Madrid o Chelsea.

Después, el jueves tendrán que enfrentar a los Pumas de Universidad con la obligación de ganar para evitar un tercer encuentro ante el ganador del enfrentamiento entre Necaxa y Querétaro. Otro papelón más de nuestra bendita Liga MX; pero si hay un equipo que nació de los milagros, es el conjunto de Pachuca, un gol de oro en el Azul y no por nada es el único club mexicano que fue a Sudamérica, jugó un partidazo en la final contra Colo Colo y regresó con una copa de campeón bajo el brazo. Ésa es la historia del Pachuca, las hazañas imposibles.