Bien dicen que febrero es el mes del amor… el Superbowl y ¡la Champions! Con la semana extra que recientemente se añadió al calendario regular de la NFL perdimos el super domingo de puente con Superbowl; pero a cambio, el magno evento de futbol americano ahora se empalma con el inicio de la fase decisiva de la Champions League. Y vaya partidazos nos regalaron para comenzar las fases de eliminación en Europa.

Reconocimiento aparte merecen todos los amantes del deporte que se debatieron entre los festejos del amor y la amistad o rendirle tributo a la pasión del futbol. Los más astutos trasladaron los festejos a bares o restaurantes con pantallas gigantes. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Estas fechas a veces vienen acompañadas de amargos recuerdos, corazones rotos o viejos amores.

Para miles de aficionados a esta semana de futbol europeo le faltaba algo. Sí, después de varios años Cristiano Ronaldo, dueño de la pasión de muchos y odiado por otros tantos, no estaba presente. El máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones hoy compite lejos de los reflectores del mejor futbol del mundo; por ahora, no habrá más Míster Champions, como se le bautizó al portugués, competencia en la que conquistó a todos sus seguidores.

La vida y el futbol son dinámicos, como el duelo entre las estrellas del club galo y la constelación del equipo de Munich. Nombres como los de Verratti, Sergio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, Müller, Pavard, Coman, Leroy Sané, Alphonso Davies; escuchas los nombres y crees que es un comercial de una refresquera. Lo que no resultó tan dulce, fue el reencuentro de Lionel Messi con la escuadra teutona. Otro que también volvió a tener una noche agridulce fue el arquero italiano, Donnarumma, que salvó en varias ocasiones su marco, pero nuevamente cometió un error grave en el gol alemán, reviviendo la falla que tuvo ante el Real Madrid y que abrió la puerta a la remontada del club español la temporada pasada.

Es así como la revancha en Alemania será más que un encuentro decisivo para el Paris y sus figuras. Para su estrella francesa, Kylian Mbappé, el juego representa la posibilidad de aún soñar con ganar un título trascendente desde la final del Mundial de Rusia en 2018. Para Neymar, la eliminación ante el conjunto bávaro sería sellar su salida por la puerta de atrás del club francés, en donde ha pasado con más pena que gloria y ya es inminente su adiós en verano.

Y para Messi es tal vez la última oportunidad de saldar cuentas pendientes que tiene con el Bayern Munich, incluyendo la humillación del 2-8 cuando aún vestía la camiseta del Barcelona, en una de las noches más amargas de su carrera. No hay duda de que los alemanes en futbol se han encargado de robarle la felicidad a Lionel Messi.

Y apropósito de viejos amores, Barcelona (ex de Messi) y Manchester United (ex de CR7) brindaron también ofrecieron un espectacular partido que terminó en empate a dos goles en el juego más destacado de la Europa League. La próxima semana las emociones continuarán con la vuelta de este juego en Old Trafford y la aparición en escena del Real Madrid, el Manchester City y el Nápoles del Chucky Lozano en Champions League; muchísimo futbol champagne para olvidarte Cristiano.