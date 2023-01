Agenda 2023

Antes que cualquier cosa, quiero desearle un feliz 2023… que cumpla todo lo que se ha propuesto, querido lector, pero sobre todo, que tenga usted mucha salud.

Y vámonos con lo que nos truje, porque hoy, en medio de las turbulencias suscitadas en las últimas semanas por los señalamientos de plagio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su nuevo presidente para los próximos cuatro años

El sucesor de Arturo Zaldívar saldrá entre Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa —que cada vez la tiene más complicada—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. El reto, que el máximo tribunal mantenga su independencia respecto al inquilino de Palacio, o sea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y luego viene la grande, no, no es albur. Me refiero a la elección en la que se elegirá gobernador en Coahuila y el Estado de México. Se trata de las últimas guaridas del PRI y tienen la intención de defenderlas a como de lugar, así que ya se imaginará la de mañas que se van a poner en el asador.

Por otro lado, las elecciones de este año podrían también ahondar aún más las fracturas al interior del partido en el Gobierno. Morena tiene la difícil tarea no sólo de ganar las gubernaturas, sino de evitar que al interior empiecen las desbandadas y con esto su movimiento empiece a fragmentarse y termine por desmoronarse.

Y por otro lado, se pone en juego la sucesión presidencial de 2024. ¿Le alcanzará a la oposición para estructurar y consolidar una alianza y un candidato o candidata que le pueda competir a los morenos? En ese sentido, en marzo de este año viene una definición de “Unidos” y se verá si todos los partidos se suman a la propuesta o cada quién jala por su lado.

¿Qué más viene en este año? El proceso para la renovación de consejeras y consejeros electorales del INE, asunto que, por cierto, ya está sacando chispas entre el Tribunal Electoral y la Cámara de Diputados.

De hecho, este mismo lunes la Junta de Coordinación Política analizará los alcances de la sentencia del Tribunal, que ordenó modificar el proceso de selección de los integrantes del Consejo General del INE, porque el acuerdo contenía, según dijeron, actos inconstitucionales. Tómala barbón.

Este 2023 será también la antesala de la despedida de “Ya saben quién”, porque el próximo —como siempre sucede— se dedicará a entregar obras y bla, bla, bla. Así que este año será definitorio en muchos asuntos, no solamente en temas que parecen falacias como lograr un sistema de salud de primer mundo, sino en pendientes como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, —que cada vez se complica más—, y los altos índices de inseguridad y violencia que se vive en el país.

Pese a todo esto y a la polarización social que ya se ve venir, igual que la división, yo le deseo lo mejor en este año que apenas arranca y le agradezco mucho el favor de su lectura. ¡Que no decaiga el ánimo y seamos felices! O cómo diría cierto expresidente del siglo pasado: ¡Arriba y adelante! Jajaja.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… ¡regresaréeeeeeeee!