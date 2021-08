Las tres campañas

La primera. En la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó una pasarela de personajes que acuden a reuniones con el canciller o, como ellos lo ven, el próximo candidato a la Presidencia de la República.

Dice el carnal Marcelo que “ya el 2024 está muy lejos, no es lo de hoy, hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda” pero ya comenzó a mover sus piezas y, me dicen, ya tiene encuentros con personajes clave que le ayudarán a ir construyendo todo el andamiaje de sus aspiraciones.

Si un día de éstos, como no queriendo la cosa, usted va y se para afuera de Plaza Juárez, comprobará lo que le digo. Una pasarela de personajes que ven a Marcelo, como el hombre fuerte del 24.

La segunda. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está en campaña abierta, no sólo cambió el color de las siglas de su administración –en un proceso de morenización de sus logos aunque lo importante debería ser el color del semáforo epidemiológico– también cambió, me cuentan mis fuentes de la CDMX, su política de comunicación social.

Sus discursos son cada vez más parecidos a los del inquilino de Palacio Nacional. Ponga atención, verá que aparecen más referencias a “los pobres”y la “justicia social”.

Y no sólo eso, en cada evento al que acude, ya sean inauguraciones, recorridos, inspecciones, etcétera, eventos muy relevantes para los capitalinos, como usted comprenderá, no faltan los “espontáneos” que le gritan ¡Presidenta, presidenta! Como si no nos hubiéramos dado cuenta de que Claudia ya se siente candidata.

La tercera. Ricardo Monreal, desde el Senado, por supuesto que no se ha quedado de brazos cruzados. Ya ha comenzado todo un carrusel en medios de comunicación, no hay lugar donde no quiera aparecer. Aunque el camino para él es cuesta arriba, no se deja y ya comenzó a dar más entrevistas y hasta a ofrecerse como intercolutor en conflictos que atañen a instituciones del Poder Judicial.

Me cuentan que el zacatecano anda duro con aguantar el paso de aquí al 24 y luego, ante un escenario en el que no resulte favorecido, venderle su amor a Ebrard y darle la espalda a Sheinbaum.

En el baúl. Estuvo fuerte el desaire que le hicieron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante el Informe de Actividades Legislativas, como titular de la Mesa Directiva, del chiapaneco Eduardo Ramírez. A la encargada de la política interna del país le pidieron que grabara un mensaje que se transmitiría durante el evento en la casona de Xicoténcatl. Pero por alguna extraña razón, al final decidieron que el mensaje grabado de Olguita no iba.

Vaya entripado que hicieron en el Antiguo Palacio de Covián por esta grosería frente a empresarios, representantes de organizaciones civiles, cuerpo diplomático acreditado en el país, así como gobernadores electos y en funciones.