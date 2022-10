Acusarán militares penalmente a Encinas

Desde el momento en que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentó un informe de ésta, con párrafos testados, en el que se reveló que varios militares participaron en la desaparición y ejecución de al menos seis de los 43 normalistas, supuestamente “ordenadas” por el entonces coronel, comandante del 27 Batallón de Infantería y hoy general, José Rodríguez Pérez, pareció clara la intención de involucrar al Ejército en ese “crimen de Estado”, ocurrido hace ocho años en Iguala.

Sin embargo, en una entrevista con tres reporteros del The New York Times, el funcionario reconoció que el contenido de ese informe de la Covaj fue hecho al vapor, con mensajes capturados en pantalla de comunicaciones telefónicas sostenidas por integrantes de Guerreros Unidos y militares, sin ser verificados, que pudieron haber sido “fabricados” y difundido “para cumplir con los tiempos políticos marcados por el Presidente López Obrador”, con la vana intención de echar abajo “la verdad histórica” del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, lo que sigue sin lograr.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tal pareciera que la insistencia de que algunos miembros del Ejército estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como se dio a conocer en el último informe de la Comisión para la Verdad, por más tareas y apoyo gubernamental que les han sido encomendadas y los cuantiosos recursos que les ha transferido, podría ir más allá de advertencias o amago.

Al menos, se recordó ayer aquel anuncio en una mañanera de Palacio Nacional de que no descartaba volver a girar órdenes de aprehensión contra algunos de los presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando arremetió contra The New York Times por la entrevista de Alejandro Encinas, el Presidente insistió en que eso ocurrirá en cualquier momento.

Por cierto, que la defensa del general José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, al que Encinas señalara públicamente como el que “ordenó ejecutar” a seis de los normalistas, así como el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota Esquivel, presos en el Campo Militar Número Uno, procederán penalmente contra el subsecretario de Gobernación, por acusarlos sin pruebas.

Pronta respuesta dio Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, a la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, al acusarla de haber adquirido numerosos bienes inmuebles con dinero en efectivo, por lo que dijo que carece de autoridad moral para atizarle al líder de su partido en la Cámara alta.

Encuentro privado AMLO-John Kerry, esta tarde en Hermosillo.