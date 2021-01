Escasean vacunas anti-Covid en el mundo

La escasez de vacunas anti-Covid en el mundo y la oleada de pedidos de millones de ellas por parte de gobiernos de los países que, como México, registran cientos de miles de personas fallecidas por ese mortal virus, difícilmente podrán ser atendidos por los laboratorios que las fabrican con la urgencia que se requiere, ya que todos coinciden en que hasta finales de este año podrían ser atendidos, ante la imposibilidad de tenerlas listas antes de esas fechas.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno adquirirá 200 millones de dosis adicionales de cada una de las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país, la FDA, por sus siglas en inglés, a Pfizer y Moderna, que podrían llegar a inicios o mediados del verano; en tanto que a algunos gobernadores de entidades federtivas de nuestro país que las han solicitado, se les ha respondido que podrían enviarlas allá por diciembre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por ser de interés público la salud del Presidente López Obrador y si así lo determinan los médicos que lo atienden del Covid-19 que contrajo el pasado fin de semana, desde Palacio Nacional se informará cuál es su estado, se anunció en la oficina de la Presidencia, luego de que en otra de sus desafortunadas declaraciones, el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, dijo que “eso sería violar su privacidad”.

También en la sede del Gobierno de la República se desmintió la insistente versión que ciruló ayer en las redes sociales de que el mandatario había sido hospitalizado y se aseguró que permanece ahí, luego de que también se le aclaró dónde está a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en la mañanera del lunes dijo que su jefe estaba en su casa de Tlalpan.

Como si algo faltara en plena pandemia mundial: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, alertó que todos los desinfectantes para manos, provenientes de México son potencialmente peligrosos por su contenido de metanol —no de etanol— que puede causar “eventos adversos, como ceguera y efectos cardíacos y al sistema nervioso”.

Tras el desaire de la coalición PAN, PRI y PRD en no postularlo, a pesar de haber ganado con amplia ventaja el proceso interno para ser candidato a gobernador, Jorge Hank Rhon aceptó ser postulado por el Partido Encuentro Solidario. El polémico empresario fue, hace años, presidente municipal de Tijuana y no obstante mantener un buen nivel de popularidad, la trilogía partidista optó por no nominar a un “impresentable”, como sus dirigentes nacionales consideran al hijo del desaparecido Carlos Hank González, ícono del priismo de antaño.