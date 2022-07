Exclusión no es “piso parejo”, refuta Monreal

Si por respeto, prudencia o no hacer público un diferendo que parece estar hoy a la vista, Marcelo Ebrard no reaccionó ante la crítica que en su presencia hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del martes, por exigir que haya piso parejo y reglas claras en el proceso del que surgirá su sucesor en 2024, el que sí respondió de inmediato fue Ricardo Monreal, el no reconocido pero muy activo aspirante a la candidatura presidencial.

Acerca de lo dicho por el Ejecutivo Federal de que “no hay dados cargados ni cartas marcadas”, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación en el Senado de la República, declaró que “cuando hay exclusiones, no hay piso parejo”, al señalar que cuando él visita algún estado, los gobernadores de su mismo partido, no tienen las atenciones y acompañamiento que le brindan a las llamadas “corcholatas”, lo que es cierto.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El empobrecimiento que enfrenta el país se agudizará en lo que resta del sexenio, luego de la reunión que sostendrá hoy el Presidente López Obrador con los integrantes de sus gabinetes, legal y ampliado, en la que de la “austeridad republicana” que anunciara al inicio de su mandato, pasará a la “pobreza franciscana”, es decir, “vivir sólo con lo indispensable”, anunció ayer en su mañanera .

De paso, después de que el lunes se demostró que hay funcionarios públicos y de instituciones autónomas que se ampararon para ganar sueldos superiores al suyo, dijo que, “si procede” —y procederá, no hay duda— promoverá una reforma a la ley de austeridad para que “ya no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial ‘de manera leguleya’”, para recibir mayores remuneraciones.

Lo que tal parece que busca lograr es que quien tenga una camisa, un traje, un vestido, un par de zapatos o zapatillas, una “muda” de ropa interior, un jabón y un cepillo y pasta de dientes bastará para estar en esa “pobreza franciscana”, como la que alcanzaron quienes viven en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Hay quienes peguntan ¿cómo fue que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalinas supieron que dos tracto-camiones que circulaban por el Circuito Mexiquense, llevaban más de tonelada y media de cocaína, procedente de Colombia rumbo a Tepito y Estados Unidos, para lograr el mayor decomiso de la historia?

Ante una imparable inflación, encarecimiento de productos de consumo popular y servicios, más la amenaza de recesión —disminución general de la actividad económica— los principales dirigentes empresariales fueron invitados a cenar anoche en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.