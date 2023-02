Van por García Luna… y Calderón

En el juicio que se le sigue en Brooklyn al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, además de su cabeza, por la que a toda costa van, como lo apuntamos ayer, es también la de quien fue su jefe, el expresidente Felipe Calderón, como lo volvió a dejar claro en su mañanera de ayer el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, al insistir en que “es prudente esperar a que se demuestre si sabía y era beneficiario de los presuntos negocios con el crimen organizado de Genaro García Luna”.

Dijo que hay cosas que no se pueden ocultar y que, en casos como éste, se aconseja “seguirle la pista al dinero para llegar a la verdad”, al tiempo que negó las acusaciones en su contra de tener injerencia alguna en el juicio que se le sigue a García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y preguntó: “¿Cómo voy a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos?”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…



Los fiscales del juicio del caso de Genaro García Luna, decidieron acortar el número de testimonios que habían contemplado, por lo que el próximo lunes presentarán sus últimas evidencias y testigos, en tanto la defensa del exfuncionario mexicano, no confirmó si éste comparecerá o sólo lo harán sus testigos.

Entre los que se mencionan que lo harían, por parte de los fiscales, figuran Jesús El Rey, hermano de Ismael, El Mayo Zambada y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, cuyo paradero, desde que se supo que ya no estaba en ninguna prisión de Estados Unidos, su país de origen, motivó la atención del Gobierno de México por no haber cumplido la totalidad de su condena.

Conforme avanza el anticipado proceso de sucesión presidencial, con prohibidas, pero disfrazadas campañas preelectorales, los aspirantes a candidaturas a cargos de elección o de quienes están en ellos, arrecia la guerra de acusaciones, denuncias y aparición de comprometedores videos, de los que no tendrán mucho espacio para dónde hacerse en semanas y meses.

Es el caso de Morena, hoy, y de la oposición, mañana -coaligada o no - cuando no pocos de ellos se vean envueltos en señalamientos o acusaciones, fundadas o no, que como piedras en sus aspiraciones les irán colocando, de cara a “lo que vendrá”, por lo que, llegado el momento, deberán estar preparados para enfrentarlos.

Que Norma Lucía Piña es presidenta de la Corte, “por mí”, afirmó AMLO, al asegurar que antes, el Ejecutivo Federal “ponía y quitaba a su antojo” al titular del supremo tribunal.

Ken Salazar, embajador de EU, no se dejó enganchar: negó que haya hablado con el Presidente del caso García Luna, ni opinará de ello.