Minimiza AMLO bajo nivel educativo

Ante los deplorables resultados del reporte general de PISA 2022, aplicado a los estudiantes de 15 años de países miembros de la OCDE, incluido México, en distintas materias, que confirman su bajo nivel educativo, el Presidente López Obrador declaró que su Gobierno “no toma en cuenta esos parámetros creados en la época del neoliberalismo”, cuando se buscó desaparecer la educación pública.

La respuesta inmediata se la dio el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis González Placencia, al señalar que la prueba PISA es importante y los resultados preocupantes por el retroceso de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura, por lo que llegarán a la universidad con rezago educativo, aun cuando parte de esos resultados se atribuyen a la pandemia.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Apenas 24 horas después de que el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, compareciera en San Lázaro y enfrentara una oleada de críticas de legisladores de la oposición por no actuar en contra de la corrupción imperante en dependencias gubernamentales, se puso al descubierto una nueva red de compras fantasmas de medicamentos e insumos que involucra a dos exfuncionarios del ISSSTE, actuales directivos del Instituto Politécnico Nacional.

Diputados como María Elena Pérez-Jaén y Éctor Ramírez Barba, del PAN; Hiram Hernández Zetina, del PRI y Marcelino Castañeda, del PRD, coincidieron en reclamos y urgencias al funcionario a investigar y hacerlo a fondo y no minimizar montos, como ha sido el caso de Segalmex.

Igual que ocurriera en el INE, la mano entrometida ahora en el Tribunal Electoral, origina una crisis, tras el vacío que tres magistrados le hicieron a Reyes Rodríguez Mondragón que, como titular de ese organismo, rindió su informe de labores ante el pleno de la Corte y ayer tuvo que posponer para hoy la sesión de la Sala Superior.

La única magistrada que asistió a la sede del alto tribunal fue Jeanine Otálora, que fuera presidenta de ese Tribunal, no así “los Felipes”, Fuentes y De la Mata, ni Mónica Soto, a la que al parecer impulsan para relevar a Rodríguez Mondragón que, a pesar de los diferendos, advirtió que no renunciará.

Como no son lo mismo las heladas en Hidalgo que las nevadas en Noruega, el expriista exgobernador de ese estado, Omar Fayad, propuesto para embajador de México en ese país, admitió ayer en su comparecencia ante comisiones del Senado que no tiene ningún mérito para desempeñar ese cargo, no obstante lo cual fue aprobado y el pleno deberá ratificarlo, si no es que declina.

Xóchitl, oootra vez, explicando: ahora por incluir a sus hijos en su equipo de campaña. Qué necesidad... ¿o es necedad?