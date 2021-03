Pone AMLO a Zaldívar en un brete

El Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en un verdadero brete al titular de la Suprema Corte de Justicia y también del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dirigirle una carta en la que le insiste “investigar” al Juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido un amparo que frena la entrada en vigor de su polémica reforma eléctrica, lo que le ha motivado críticas por presionar al Poder Judicial.

No obstante que ya le había recordado el fin de semana que “los jueces federales actúan con independencia y autonomía” y que si bien los fallos pueden ser recusados deben ser respetados “bajo la óptica de la independencia judicial”, ante esa nueva petición, el ministro presidente del alto tribunal le respondió ayer que su queja será remitida al área correspondiente del CJF para que, “de existir elementos, se abra una investigación”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dudas, confusión, preocupación y temor cunden entre millones de mexicanos que siguen sin lograr ser vacunados, ante la discrepancia que se generaliza entre la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de una docena de países europeos, sobre las de AstraZeneca que, real o presuntamente, en algunos casos originan coágulos, como se han reportado, que aquella recomienda aplicar y éstos decidieron no hacerlo.

Sin embargo, especialistas médicos, que desde hace un año han estado al tanto del avance de la pandemia por Covid-19, coinciden en que las dosis de esa farmacéutica, que han llegado y van a llegar a México, deben aplicarse al considerar que los beneficios de la misma son mucho mayores que los daños que pudieran causar.

En medio de esa discrepancia y a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya declaró, en el marco del primer encuentro virtual con su homólogo de México que mientras en su país no se vacune al total de sus habitantes no compartirá vacunas, ahora se busca que como la AstraZeneca no ha sido aprobada por aquel país, se le envíen a nuestro país.

No solo el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, ha concedido amparos en materia eléctrica, también lo hizo el año pasado el Juez Primero en esa materia, Rodrigo de la Peza, quien tal vez no tarde en actuar igual que su colega, hoy en la mira presidencial por frenar la contrarreforma lopezobradorista.

Ambos han sido los que desde el año pasado recibieron, y resolvieron favorablemente, solicitudes de amparo de empresas nacionales e internacionales que generan aire limpio, desde que el Presidente emprendió acciones para tratar de frenarlas no obstante los contratos suscritos en anteriores sexenios.