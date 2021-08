Remueven al presidente del Tribunal Electoral

Por pérdida de confianza y falta de coordinación y comunicación, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordaron remover a su presidente, José Luis Vargas Valdés quien nuevamente está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presunto enriquecimiento ilícito, y en su lugar quedó Reyes Rodríguez Mondragón.

El magistrado Felipe de la Mata presentó un punto de acuerdo para evaluar la labor de Vargas y propuso que fuera discutido en la sesión de ayer, a lo que éste se opuso y se ausentó, por lo que la presidenta por Ministerio de Ley, Janine Otálora, ordenó reanudar la sesión en la que, a excepción de Mónica Soto, todos los demás integrantes del Tribunal, votaron por su remoción. Sin embargo, el destituido declaró no estar enterado y los invitó a discutir “en lo oscurito”.

DE ESTLO Y DE AQUELLO…

Amenaza de desabasto de gas; rechazo de madres y padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela a fines de este mes, y el acelerado ritmo de contagios por Delta derivado del coronavirus —20 mil 685 en 24 horas, ayer— que cobra vidas de jóvenes y menores que obliga a la reconversión hospitalaria, saturada como en los peores momentos de la pandemia, son problemas que se agravan.

Frente a eso, quienes gobiernan tendrán que hacer a un lado la diaria “politiquería” que tanto critican y las permanentes giras de campaña electoral a la que dedican mayor tiempo, e intentar contener no solamente la tercera ola de contagios sino también y, sobre todo, las que están a la vista y que han comenzado a azotar a lo largo y ancho de una República envuelta en la violencia.

Soñar no cuesta nada: lo que ningún gobierno de Estados Unidos ha logrado a lo largo de décadas, como es el de poner un alto a la fabricación, distribución y venta de armas, lo intenta ahora el de México, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda civil en una Corte de aquel país, contra las empresas a las que exige ¡10 mil millones de dólares!, como “compensación por daños”.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que “si no hacemos una demanda de esta naturaleza y, si no la ganamos, no van a entender; van a seguir haciendo lo mismo y a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, y Ricardo Monreal, líder del Senado, avaló esa demanda que “no sólo busca la reparación del daño, sino detener la ola de violencia en México”.

Presidentes demócratas y republicanos de EU, que intentaron frenar la fabricación de armas, fracasaron y nunca lo han logrado.