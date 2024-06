Reunión Sheinbaum-legisladores

Al reunirse con diputados y senadores de Morena y aliados, que formarán la LXVI Legislatura del Congreso, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, les pidió cumplirle al pueblo, no dar marcha atrás a la 4T, elevar a rango constitucional algunas de sus iniciativas de campaña, pero omitió referirse a la reforma judicial.

No fueron pocos los que así lo advirtieron, cuando Ricardo Monreal, líder del actual Senado, que lo será seguramente de la Cámara baja, se refirió al trabajo legislativo, como “la definición de la ruta que se seguirá para la reforma judicial” que propuso el Presidente López Obrador, quien ya declaró que será aprobada en septiembre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Seria advertencia de la magistrada Paula María García Villegas, hija de la ministra de la Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación al inicio del sexenio y actual senadora de Morena, al llamar a reconsiderar la reforma al Poder Judicial de la Federación, por estimar que su desaparición sería “un golpe de Estado técnico”.

A través de un video —que subió a su cuenta de X y que después, explicación al canto, borró— la integrante del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de CDMX, sostuvo que los concursos de conocimientos son el mejor sistema para elegir a los juzgadores, no el voto popular.

Después de bajar el video, rogó madurez y que sus palabras fueran tomadas con ánimo de sumar, unir y no de restar, ni para generar polémica porque hay mucho que hacer por la justicia, que se ha quedado corta, y considerar que sí es necesaria una reforma judicial.

Ignacio Morales Lechuga dio inmediata respuesta al Presidente López Obrador, quien en su mañanera lo mencionó, junto con Diego Valadés, como prospectos para presidir la Suprema Corte. El ampliamente reconocido Notario Público y ex Procurador de Justicia del ex DF y de la entonces PGR, reveló que este año cumple 50 años como Notario y lo seguirá siendo, además de que no está de acuerdo con la reforma judicial que AMLO propone.

Recuperada, tras el examen médico por un problema diabético, doña Ceci Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, buscará otro refugio fuera de Querétaro, en el que permaneciera hasta ser localizada y trasladada a un hospital.

Durante su presencia en la Cámara de Diputados para le entrega de constancias de mayoría a quienes ganaron, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se congratuló del carácter “pacífico” del proceso del 2 de junio, que pareció broma de mal gusto por tantos candidatos y aspirantes ejecutados, y de que no hubiera comicios en algunos distritos por la violencia.