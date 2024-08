Tensiones por el asesinato del líder de Hamas

El silencio recorre Tel Aviv, mientras el país se pregunta ¿qué pasará ahora que Israel ha eliminado a Ismail Haniyeh, líder político de Hamas? El atentado es parte de un rompecabezas imposible que puede detonar cualquier día en una guerra total entre Israel y Hezbolá, e incluso Irán. La actual ronda de ataques comenzó con el asesinato de 12 niños en la frontera norte de Israel la semana pasada, cuando Hezbolá atacó un poblado druso en la frontera.

En represalia, Israel eliminó antier a un militar de alto rango de Hezbolá, el responsable del ataque. Hasta aquí todo parece parte del juego estratégico. Sin embargo, tan sólo unas horas después, Israel (aunque no ha tomado responsabilidad públicamente) aniquiló en su hotel en Teherán, la capital iraní, a Ismail Haniyeh. El liderazgo de Hamas está bifurcado, en Gaza lidera la organización de Yahya Sinwar y desde Qatar, hasta antier, Haniyeh.

¿Cuál fue el motivo por el que Israel tomó la decisión no sólo de matar a Haniyeh, sino de hacerlo en Irán, decisión que podría llevar a la región a una guerra sin precedentes? Hasta el momento poco sabemos. Una posibilidad es que después de matar a Haniyeh, Netanyahu busque declarar victoria sobre Hamas y, al mismo tiempo y con esta justificación, llegar a un cese al fuego y a un acuerdo de liberación de rehenes; otra es que Netanyahu haya aprobado la eliminación de Haniyeh por el motivo contrario, es decir, para impedir un cese al fuego. Resulta muy improbable que Hamas, después de esta humillación, quiera llegar a un acuerdo con Israel.

Sin importar cuál fue el motivo de esta decisión, lo cierto es que en una guerra cualquier error o evaluación incorrecta de las capacidades e intenciones de tus adversarios pueden detonar en algo aún peor. Hamas y Hezbolá, sin duda, responderán a las ejecuciones, el problema es que aún, si no quieren que esto escale, las organizaciones buscarán dar golpes fuertes para no salir humilladas de esta ronda. Como lo dije arriba, cualquier error puede desatar un conflicto regional. Más aún, parece que Irán también responderá, pues no podrá ignorar que la ejecución de Haniyeh ocurrió en su capital. ¿Será éste el final violento de esta guerra o el comienzo de una nueva?