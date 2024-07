Nos quiere avasallar

Si las cosas no dan un giro inesperado, todo indica que Kamala Harris será la candidata del Partido Demócrata.

Pudiera ser que esta propuesta haya venido como condición de Biden para hacerse a un lado. La voz del mandatario es clave y viene a desmentir lo mucho que se dijo durante estos años de su relación con Kamala Harris.

Lo que sí es un hecho es que la vicepresidenta durante un buen tiempo se la pasó tratando de sobrevivir, porque fue público que en muchas ocasiones la hicieron a un lado, incluso ella con prudencia hizo referencia al machismo que prevalecía al interior de la Casa Blanca.

Quizá podríamos estar en el preámbulo de una carrera mucho más reñida de lo que se creía cuando se mencionó a Kamala como posible sustituta de Biden. Al momento en que la propuso el presidente como candidata a la Casa Blanca de inmediato llegaron los apoyos en gran número lo que podría perfilar a una candidatura fuerte y popular.

Vienen por delante 105 días frenéticos. Donald Trump no se va a limitar en absolutamente nada al referirse a Kamala, como de hecho lo ha venido haciendo con tintes sexistas. Ha hecho referencia a cómo se ríe y expresa, como si Trump tuviera justificación después de todas las cosas que ha hecho, particularmente en lo que corresponde a su relación con las mujeres.

Esperemos que en México ya se hayan dado cuenta de lo que viene. Esperemos también que ya hayan leído a detalle el discurso de Trump respecto al IQ que como mencionábamos ayer la referencia era para Biden, pero resulta que Marcelo Ebrard y la futura presidenta se la tomaron personal.

En lo que sí los voltearon a ver es en lo que tiene que ver con la frontera y cómo Trump señaló que Ebrard fue dócil, incluso sometido con el muro y el envío de soldados pagados por México a la frontera para frenar la migración.

No se puede tomar a la ligera lo que Trump anda diciendo. En caso de ganar llega envalentonado y poderoso y muchas cosas que tienen que ver con México las va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Ayer le decíamos que sobre advertencia no hay engaño y Trump no va a dejar por ningún motivo que la frontera norte y sur queden como está ahora.

Hay que tomar mucho muy en serio lo que está diciendo Trump, porque si gana lo va a cumplir desde el primer día. Si con López Obrador se pensó que se podía razonar con el expresidente más vale que desde ahora se tomen medidas suficientes con estrategias efectivas, porque lo que viene va a ser un intento de avasallamiento, no exageramos.

Ya se vio que con el republicano no hay posibilidad de negociar. Lo vimos con Peña Nieto en el desafortunado lance de Luis Videgaray. Lo hemos visto también con López Obrador que de publicar un libro rudo contra Trump acabó elogiándolo como “estadista” y “amigo”. Lo último fue lo de Ebrard que sigue siendo confuso, a lo que se suma que el propio Presidente ha pedido que se aclare como si no estuviera informado de un asunto de hace más de cuatro años.

Lo importante ahora es que el nuevo gobierno tenga estrategias claras de lo que se ve venir. No sirven de mucho cartas ni cosa parecida. Lo importante es hilar fino y buscar la manera de tener cercanía con los equipos de la candidata y el candidato.

Es un enigma lo que pueda pasar. Somos de la idea de que Kamala Harris es un buen personaje que se la ha pasado recorriendo su país estos cuatro años. Pocos conocen EU como ella. La clave será si los ciudadanos encuentran como una opción a una mujer que defiende a las mujeres.

Una de las grandes tareas del nuevo gobierno es entender y atender lo que viene, dejarlo ir será fatal y nos va a avasallar.

RESQUICIOS.

El futbol nuestro de cada día es lamentable. El Tri sigue siendo un proyecto fallido. El pantalón largo prevalece a lo que se suma que estamos frente a una carencia significativa de jugadores de buen nivel. El panorama para el 2026 es previsible. Javier Aguirre y Rafa Márquez se sacaron el tigre en la rifa y suponemos que lo saben.