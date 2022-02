Dos votaciones

Estamos ya en medio de las elecciones. Nuevamente los mexicanos estamos metidos en un proceso electoral que está dividido en dos partes, la primera, con alcance nacional, que concluye el 10 de abril con el llamado a las urnas con la revocación de mandato.

Ahí, los mexicanos van a tener la oportunidad de decir si quieren que el Presidente de México se mantenga en su cargo o no. Más allá de la pregunta en la boleta y de la polémica que se desató en ese sentido, los ciudadanos podrán ir a la urna.

Pero ése es sólo el inicio. En abril también estarán ya iniciadas todas las campañas, son seis gubernaturas en juego.

No es un proceso cantado el de los estados. Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas van a renovar Poder Ejecutivo, y nada está escrito, y mucho menos definido. Se prevé dividido el escenario. Con las alianzas formadas y prácticamente en dos bloques, puedo decir, por los retratos que tenemos en este momento, que una es para el PAN, una para el PRI, dos para Morena y dos aún sin clara definición.

Vamos por estado. Aguascalientes, gobernado actualmente por Acción Nacional, se va a mantener en esa tónica; la candidata que encabeza la coalición Va por Aguascalientes tiene amplia ventaja. Morena no tiene una gran presencia en este estado y la sociedad se manifiesta favorable a los gobiernos azules.

Durango logró una coalición inesperada. Un gobernador panista en un acto de sensatez y madurez política accedió a la propuesta de los tres partidos y aceptó los resultados de las encuestas internas que daban la ventaja a Esteban Villegas, su antiguo rival en la elección del 2016, y a quien superó por menos de 3 puntos. De eso ya hace tiempo, hoy Esteban Villegas ha revivido el ánimo del priismo en la entidad, construyó alianzas de mucha fuerza en La Laguna y acordó con los panistas la posibilidad real de un verdadero gobierno de coalición. La percepción que se ha logrado es ganadora, amén de las pifias, por decir lo menos, de Morena en la entidad.

Oaxaca y Quintana Roo son dos estados donde la marca Morena tiene una gran preferencia por parte de los ciudadanos. En estas entidades la alianza opositora al partido del Presidente de México no concretó la posibilidad de ir junta, lo cual hace, aparentemente, más complicada la posibilidad de lucha. Las encuestas marcan como favoritos al candidato y a la candidata de estos dos estados, aunque se debe apuntar y poner atención especial en el proceso que se va a vivir en Quintana Roo por parte de Movimiento Ciudadano y su candidato, Roberto Palazuelos, quien, envuelto en polémica, crece en las encuestas.

En el caso de Hidalgo y Tamaulipas, en donde Morena encabeza las encuestas, me atrevo a decir que lo que ahí veremos en de pronostico reservado. Si bien es cierto que nada está escrito en ninguna de las seis elecciones, en estos dos estados las tendencias y las preferencias no tienen claramente definido a un ganador. Hidalgo se presenta como un choque de trenes, Carolina Viggiano candidata de Va por Hidalgo, es una incansable luchadora y no va a dejar que en su oportunidad, Hidalgo deje de ser gobernado por el PRI; ella se está encargando ce cerrar los acuerdos necesarios con todos los actores, lo cual es crucial, además, nadie pensaría que el actual gobernador esté dispuesto a entregar el estado sin dar batalla. Eso no lo hace un priista como él. Lo mismo que en Tamaulipas, donde García Cabeza de Vaca, con su candidato Verastegui, se juegan el futuro.