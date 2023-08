Libros de texto para adoctrinar

No lo digo yo, ni mi partido, lo dicen los especialistas, los académicos, pero, sobre todo, los docentes, los nuevos Libros de Texto Gratuitos son para adoctrinar, no para educar.

Como diría el Presidente, en el tiempo de “los gobiernos conservadores”, los Libros de Texto se construían pensando en el alumnado, con metodología pedagógica y educativa, con el apoyo de especialistas en el ramo y con las y los maestros; hoy se hacen en total opacidad.

Es lamentable que la llamada Nueva Escuela Mexicana haya avalado estos libros con múltiples factores de controversia, y en donde las niñas, niños y adolescentes no fueron considerados.

De gira por Mexicali, Baja California, platiqué con una maestra de educación básica con mucha experiencia, y me comentaba que, pese a que los libros ya se encuentran en las escuelas, hasta ahora no se les ha permitido verlos físicamente, por ende, revisarlos.” No hemos podido ver ninguno de estos libros, nos lo tienen prohibido, lo que sabemos es que lo se ha filtrado”.

La maestra, de quien omitiré su nombre a solicitud de ella, me dijo que “hay una consigna desde la federación de convencerlos de ser un sector atropellado por el neoliberalismo, por los conservadores, un sector que no ha sido tomado en cuenta, y esto para mí es un adoctrinamiento”, me comentó ella.

También me mencionó que, a diferencia de otros años, hay un gran desorden y descuido que va a provocar que las y los maestros acudan a otras fuentes, y no a una guía homologada que les apoye en la educación de los menores.

Es importante reconocer que los Libros de Texto Gratuito, en algunos municipios del país, son el único referente de libros que hay en las aulas, es decir, no hay otras opciones; por eso es muy lamentable que no se hayan realizado las asambleas ni las consultas a los especialistas para su elaboración.

En años anteriores se intentó unificar los Libros de Texto y no se pudo, y ahora lo vuelven a hacer modificando la historia de nuestro país para ensalzar al régimen en el poder.

Hay una regresión total en la asignatura, de matemáticas y en comprensión lectora, lo que abre más la brecha de inequidad; pues está comprobado que entre más pequeños accedan al conocimiento matemático, mejor podrán desarrollarlo con el paso de los años.

Es muy grave el adoctrinamiento desde los Libros de Texto, porque les impide a las niñas, niños y adolescentes construir un pensamiento libre, una visión contemporánea, de presente y de futuro.

Como sociedad no podemos permitir ni ignorar que se pretenda adoctrinar a nuestra infancia y adolescencia, ni tampoco que haya una regresión educativa. No podemos ni debemos permitir que en lugar de educarlos se les dé un adoctrinamiento.