Una vez más el Presidente dejó ver sin tapujos su indiferencia hacia las madres buscadoras. Madres que no sólo no han sido escuchadas por este Gobierno, sino que tampoco son vistas. “Que me la deje aquí”, fue lo que dijo el inquilino de Palacio Nacional cuando se le cuestionó sobre la pala que quería entregarle en mano Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y quien desde que desaparecieron sus hijos ha utilizado está herramienta para excavar fosas clandestinas en la búsqueda de los suyos.

Al Presidente no le importó recibirla, aun cuando esta madre buscadora se encontraba a las afueras de Palacio Nacional. Al Presidente no le interesan nuestros desaparecidos.

Tan desconoce a los más de 100 mil desaparecidos y sus familiares, que se atreve a decir que su gobierno “no les queda a deber nada”.

Si al Presidente no le duele ni le empatiza el dolor de las madres buscadoras, de los hijos e hijas buscadores, entonces no puede decir que gobierna para todas y todos los mexicanos, cuando en realidad sólo gobierna para quienes le aplauden y no le exigen asumir su responsabilidad.

Desde julio de 2023 el dueño del púlpito mañanero rechazó rotundamente reunirse con las madres buscadoras. Para ellas no hay tiempo ni espacio en su agenda, no son una prioridad, como tampoco lo son los transportistas, los comerciantes que viven aterrorizados por el cobro de derecho de piso; los campesinos, productores y distribuidores de limón, aguacate, de pollo, tortilla; ni las comunidades indígenas desplazadas por el crimen organizado en Chiapas.

El Presidente prefiere no ver ni escuchar, ni atender a los padres de jóvenes masacrados; ni tampoco atender a los afectados en Guerrero, no sólo por el huracán Otis, sino por el narcotráfico.

Y su candidata, al igual que él, ha desdeñado la tragedia que vivimos por la inseguridad y por los “abrazos no balazos”, ya que para ella no prevalece el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre en la sociedad mexicana, así lo dijo al firmar el documento denominado “Compromiso por la Paz”, que reunió a representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y diversas organizaciones sociales.

Que el 2 de junio cuando salgamos a votar, recordemos el desprecio que el Presidente y su candidata tienen por las madres buscadoras, por nuestros desaparecidos y por las y los mexicanos que diariamente enfrentamos la incertidumbre de regresar a casa.