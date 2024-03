Tiene razón Claudia Sheinbaum al decir que nadie quiere que se quede la corrupción, y yo le agregaría, tampoco queremos que se quede la Cuarta Transformación. No queremos que se queden gobernando los que dicen ser diferentes, pero salieron peores. Los que dicen que México es un país seguro, cuando hasta ahora han matado a más de 16 candidatos a diversos cargos públicos en el marco del proceso electoral que vivimos.

Tiene razón cuando pregunta si la ciudadanía quiere un nuevo rumbo para México, y ese rumbo se llama Xóchitl Gálvez. Y es por ella que vamos a votar.

A nuestro país no le conviene que las y los ciudadanos votemos por la continuidad de un Gobierno autoritario. Por el contrario, requerimos de un gobierno que nos escuche a todas y todos, necesitamos de un Gobierno que haga realidad el bien común, y no sólo para quien vive en Palacio Nacional.

Tiene razón Claudia cuando dice que hay dos caminos: el de la corrupción, el autoritarismo, la violencia, la destrucción, la polarización que representan ellos, y el de Xóchitl, que es el de la vida, la verdad, las libertades y vivir sin miedo.

Dice Claudia que va a romper las cadenas de la corrupción, y dice bien, porque ellos ya van de salida, y porque aun cuando nos enfrentemos a una elección de Estado, no ganarán.

Así que sí Claudia, por esta vez tienes razón, no queremos que continúen los corruptos de Morena, ni tampoco que el país sea de un solo hombre, ni de una sola mujer, ni que sigan “los abrazos no balazos”, no queremos una Suprema Corte sin autonomía, queremos verdad, vida y libertad.

Por eso, démosle nuestro voto a la coalición Fuerza y Corazón por México. Salgamos el próximo 2 de junio a las urnas a poner en las boletas una “X” de Xóchitl, para que sea ella nuestra primera presidenta.

Hoy como nunca tenemos que salir a las calles a mover almas, como diría Manuel Gómez Morín, sólo así obtendremos la victoria. ¡Vamos por la Presidencia de la República y por la mayoría parlamentaria en el Congreso!