Una extraña licitación en Durango

Está prendiendo focos amarillos, aunque ya casi pasando a los rojos, una licitación que se ha lanzado con un apresuramiento inusitado en el Gobierno de Durango. Se trata del concurso para contratar a la empresa que habrá de encargarse de expedir licencias de manejo, esto es, una actividad de la más alta importancia, porque de esa tarea dependen temas financieros, de movilidad y también, y quizá éstos son los más relevantes, de seguridad pública. Lo que está ocurriendo en Durango, en concreto, es que se obviaron en la expedición de la convocatoria varios preceptos de la ley de adquisiciones estatal, pues en vez de dar un plazo de siete días o incluso mayor, por ser un contrato de amplia dimensión, a las empresas que pudieran estar interesadas en participar sólo les dieron dos para revisar las bases y dos más para acudir a la junta de aclaraciones.

Este accionar, para muchos fuera de lo común, no es de menor importancia porque resulta que la convocatoria, además, se expidió en domingo. Agregado a lo anterior ha hecho levantar la ceja entre quienes conocen de procesos licitatorios el que se empalmen los tiempos para comprar las bases con la aparición de las mismas en los portales del gobierno estatal. Con las alertas encendidas, las autoridades estatales no tendrían otra opción que buscar componer el proceso, ahí sí con la misma velocidad con la que se pretende sacar adelante el concurso y las contrataciones: el próximo 20 de agosto. Porque incluso sobre esta última fecha hay cejas levantadas, pues resulta que es sólo un día después de la emisión del fallo del concurso por parte del Gobierno. Hay varias miradas puestas en ese proceso.

ANPACT en Concamin. Un paso significativo se dio ayer en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), de Alejandro Malagón, al designar a Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), como presidente de su Comisión de Financiamiento. Esta decisión, tomada en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Confederación, refleja la necesidad urgente de reactivar el financiamiento industrial, especialmente en un contexto donde las PyMES, columna vertebral del sector productivo nacional, enfrentan enormes desafíos para acceder a recursos económicos que potencien su desarrollo. Este nuevo liderazgo subraya la urgencia de transformar a la Banca de Desarrollo en un aliado estratégico del sector industrial, especialmente en el contexto actual donde el nearshoring y el desarrollo del mercado interno demandan un impulso decidido a la cadena de suministro y proveeduría.

Adiós a México. Stanley Black & Decker ha anunciado el cierre de su planta en Hermosillo, Sonora, lo que representa un duro golpe para la economía local y las 500 familias que dependen de los empleos que genera la instalación. La planta, que fue inaugurada en mayo de 2022 y estaba ubicada en el Parque Industrial Norte, operó por menos de dos años antes de verse afectada por los cambios en la estrategia de fabricación y distribución de la empresa. A este adiós le llaman nueva estrategia de transformación comercial global que busca optimizar la red de producción de la empresa. Aunque Stanley Black & Decker se ha comprometido a proporcionar una transición lo más fluida posible para los empleados afectados, incluyendo indemnización y opciones de empleo en otras instalaciones, la decisión ha sido recibida con preocupación en la comunidad, que ahora enfrenta la pérdida de una fuente significativa de empleo en la región. Incertidumbre en el futuro de los trabajadores que han sido afectados por esta decisión.

Voz en off. MG Motor presume que la automotriz de origen chino construirá su primera planta de ensamble en México, quizá este anuncio sea el constante de muchas marcas que hoy llegan a nuestro país y quieren enviar un mensaje de confianza a los consumidores. MG sigue sin resolver los problemas con algunos de sus vehículos que siguen dejando a mexicanos varados que no comprenden como un vehículo nuevo se queda en medio del camino. Ojalá que el desarrollo, ingeniería, producción y logística, dependan de la mano de obra calificada para así terminar con los problemas de sus autos. Zhang Wei, presidente de MG Motor México, debe entender que no sólo es con el establecimiento de una planta como se gana la confianza de los consumidores, sino con vehículos de calidad respaldados en el servicio de calidad posventa…