Inversión de Grupo México con la 4T

La empresa que dirige Germán Larrea se suma con nuevas inversiones a los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar impulso al sur de México. Se trata de la celebración de diversos contratos con Rail Ferry Investment Holdings Inc., G&W Agave Holdings Inc. y ciertas de sus respectivas subsidiarias para realizar la adquisición del 60 por ciento de los intereses representativos del capital de Golfo de México Rail Ferry Holdings, LLC y Rail Ferry Vessel Holdings LLC (las entidades), cuyo negocio principal consiste en la prestación del servicio de transportación marítima de vagones ferroviarios entre Estados Unidos y México, conocido como Ferrobuque (la adquisición).

GMXT ya contaba con una participación mayoritaria en el capital social de Terminales Transgolfo, S.A. de C.V., por entidad que opera la terminal de ferrobuques en Coatzacoalcos, Veracruz, y con esta operación tendrá, además, un interés mayoritario y control sobre las entidades mencionadas, mismas que prestan el servicio de ferrobuque y sus operaciones en la terminal portuaria de Mobile, Alabama, en Estados Unidos.

Un dato interesante es que con esta compra se permite a GMXT seguir consolidándose como empresa líder en la transportación de carga en la región, fortaleciendo su compromiso con México y el sur de Estados Unidos. El objetivo estratégico de GMXT de contribuir al desarrollo sustentable del sur y sureste de México, en sinergia con el Proyecto Transísmico impulsado por el gobierno federal, el cual contempla un nuevo corredor industrial con elevado potencial y la operación del Tren Interoceánico inaugurado este mismo mes de diciembre.

Con esta operación, GMXT reitera su confianza en la nueva infraestructura construida por el Gobierno de México en la región y favorece que el sur de nuestro país se convierta, de hecho, en una frontera más con Estados Unidos en la que se atienda de manera directa a los mercados del medio oeste y este.

Y ojo que el servicio de Ferrobuque se presta a través de barcos nuevos, con más capacidad y que utilizan combustible ultrabajo en azufre. Si bien es cierto que aún falta la aprobación de autoridades de competencia, anote la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (Committee on Foreign Investment in the United States) y la Junta de Transportación Terrestre de Estados Unidos (U.S. Surface Transportation Board), tendiendo el éxito total de esto en el segundo trimestre de 2024.

Luis Miguel, tequila. Luis Miguel Gallego Basteri, el Sol, concretó la adquisición de acciones de Casa Don Ramón, cien por ciento mexicana. Por supuesto, los tequilas ultra premium están en esta operación, con innovación que ha conquistado más de 50 medallas en las competencias internacionales. La selección de Casa Don Ramón por parte de Luis Miguel se basa en la sofisticación y excelente calidad que esta empresa representa, y la visión que ambos comparten de construir día a día la riqueza y la herencia cultural del país, llevando este regalo de la tierra mexicana a todo el mundo.

Dentro de los planes están llevar a esta compañía a ser la número uno con grandes innovaciones. BLN Brands es aliado clave en el desarrollo de la marca, es el único negocio familiar dentro del top 5 de las compañías de vinos y destilados con un portafolio de renombradas marcas globales, y una metodología única de distribución selectiva omnicanal.

Prohibición a Apple Watch. El Gobierno de Estados Unidos ha ratificado la decisión de la International Trade Commission relacionada con que la compañía Apple violó patentes de la empresa de tecnología médica Masimo, confirmando puertas cerradas para la entrada del Apple Watch a Estados Unidos. Se habla de dos patentes propiedad de Masimo Corporation y Cercacor Laboratories, ambas con sede en la Unión Americana.

Aunque la empresa fundada por Steve Jobs está en desacuerdo con la decisión y presentó una apelación, estos aparatos en cuestión ya no están disponibles en línea para su venta. Además, si usted cree que ha sido la única, anote en esto a Google, que recibió una “estocada” de un jurado en San Francisco, que determinó que la empresa formó una estructura monopólica con su tienda de aplicaciones.

Voz en off. Más allá de los cuestionamientos sobre la rentabilidad de Mexicana de Aviación, las preguntas son: ¿dónde está Gastón Azcárraga, responsable de la quiebra de esta empresa aérea?, porque lo interesante en su relanzamiento, no es si llegó o no a su destino, sino lo que se mencionó en la mañanera, porque lo que debiera seguir es la búsqueda de la justicia para aquellos que fueron defraudados y le creyeron a ese personaje, su papel de empresario ejemplar.